韓國立法禁止Apple、Google壟斷支付系統，開發商成立「應用公平聯盟」對抗抽佣

韓國國會於8月31日通過一項法案全球首開先河，該法案將禁止蘋果（Apple）與Google強迫App開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，打破數十年來由App Store和Play Store的壟斷行為；未來韓國用戶可能將無需理會，App商店中跳出的信用卡付款訊息，進而選擇更多元支付方式，而這股法律攻防也正在美國、歐洲如火如荼的展開。

韓國立法打破App Store和Play Store的壟斷支付系統

韓國電信商業法（Telecommunications Business Act）一直是其總統文在寅（Moon Jae-In）所屬政黨力推的法案之一。

由於受到兩大科技巨頭的壟斷，App開發者被要求支付，每筆交易達30%的佣金，法案於昨（30）日獲得簽署後，未來開發者能夠引導用戶通過其它平台支付費用，迴避遭到Apple與Google的抽佣。

《華爾街日報》報導指出，該法律還禁止平台營運商不合理的拖延批准應用程式上架或刪除，阻止平台營運商對應用程式開發者的報復行為。

若違反該法的公司，將會被韓國媒體監管機構放送通信委員會（Korea Communications Commission）裁處，罰款金額最高可達該公司於韓國收入的3%。

該法律在韓國當地稱為「反Google法」，根據韓國電信業者統計，去（2020）年韓國 Google Play商店的營業額估計為43億美元（新台幣1204億元），佔該國總營業額的三分之二，而蘋果則是13.7億美元（新台幣385億元）。

放送通信委員會主席Han Sang-hyuk對外表示，美國、歐洲皆正在提出類似的法案，韓國將率先成為系統應用平台的立法基石。

面對如此立法，Apple發言人告訴《CNBC》強調：

該法案將使用戶面臨被詐騙的風險，隱私保護也將遭到破壞，甚至未來家長無法在有效管理未成年子女購買不當App的情況。

他補充說明，由於立法將會對App Store的信任下降，使更多不肖人士從中獲得利益。

Google發言人表示，30%的服務費有助於幫助開發者在Android商店中觸及更多消費者，也提供工具為發展更優質的App程式。他強調，公司將思考如何在遵守法律，又同時維持高品質的Play Store，未來幾週內Google將會公布更多訊息給外界。

Spotify、Match以及Epic Games加入非盈利組織挑戰Apple

去年Google預計執行一項計畫，要求在Google Play商店發行程式的開發者，必須要用專門的支付系統，如Android應用程式中提示用戶使用信用卡直接付款。這意味著將不允許其它付款方式，並預計和Apple的App Store一樣，收取30%的費用。

這做法引起眾多App開發商和監管機構的批評，此後兩家科技巨頭紛紛表示，將調降費用。Apple將年營業額低於100萬美金的小開發商，收費從30%降至15%；而Google則與Apple相反，開發者在平台賺取第一個100萬美元時，費用才從30%降至15%。

面對高額的費用，遊戲公司Epic Games於去年已經建立自己的遊戲支付系統，允許玩家直接向Epic購買遊戲商品，企圖繞過Apple與Google的控制。

不過，沒多久Epic Games旗下的Fortnite遊戲卻遭到下架。Google表示，該款Fortnite遊戲在Android上仍然可以使用，但是因為它違反了我們的政策所以不能再在Play Store刪除日後也無法上架。隨即Epic Games為捍衛公司權益，一併對兩大科技巨頭（Google、Apple）展開訴訟官司。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2021年5月21日，蘋果遭Epic Games指控在App商店的壟斷行為 ，該公司執行長庫克傳訊後離開法院的畫面。

線上串流音樂公司Spotify以及交友軟體Tinder、Match不約而同的表示，需要使用自己支付方式。Match發言人針對該韓國法案指出，期待韓國法案成為全球立法機關的借鏡，保護各國公民、企業免受科技巨頭公司壟斷所造成的危害。

面對科技巨頭的抽佣，包括Spotify 、Match和Epic Games在內的一群蘋果批評者，加入了一個非盈利組織——應用公平聯盟（Coalition for App Fairness），該組織計劃倡導採取法律和監管行動挑戰App Store做法。

應用公平聯盟表示，兩大科技巨頭將費用將至15%的行為，根本沒有從根本上解決「所有開發者面臨的結構性問題」，並且公布App商店原則，包括：不應要求開發者支付不公平、不合理或歧視性的費用或收入分成。

這股風潮越演越烈，早在歐盟去年12月提出的《數位市場法》（Digital Markets Act），以及美國36個州和哥倫比亞特區的檢察官對Google提起了反壟斷訴訟，都顯示科技巨頭的壟斷支付行為，受到各國的緊盯。

首爾國立大學（Seoul National University）研究數位商業的商學教授Yoo Byung-joon說，韓國的立法反映了各國將加強對App平台的監管有更嚴厲的趨勢。

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核稿編輯：翁世航