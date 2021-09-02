想透過人力派遣進大公司嗎？應徵派遣工作不可忽略的六項權益

文：Ching

你曾經找過人力派遣工作嗎？派遣工作常給人不好的印象，原因在於勞僱關係中多了一個第三人，使勞資關係變得複雜，也有不正派的公司利用這點規避法律責任，因此如果你要透過人力派遣找工作，有幾點小眉角必須事先了解。

下面將和你分享判斷派遣公司合法的方式，以及應徵到派遣工作後不可忽略的六項權益，以免好不容易找到工作，卻發現問題一堆。

一、人力派遣是什麼？企業如何透過派遣公司找人？

比較有規模的企業，會將公司裡非核心的工作委託給派遣公司找人力，來節省企業人事和管理成本。對這些有人力需求的企業（要派企業）而言，和派遣公司簽約、定期付給服務費，就像是向派遣公司「租」人力來公司工作的概念，因為企業可以監督管理派遣勞工，但卻「不」屬於勞工的雇主。

當你和派遣公司面試被錄取時，是被派遣公司僱用，並派到用人企業上班，提供勞務給用人單位。

企業透過派遣公司找人流程：

B老闆將公司（用人企業）的客服工作，委託給阿發派遣公司面試、找派遣人力，後來阿發公司面試錄取新人妹，新人妹便屬於阿發公司的員工，但是到B老闆公司上班，受B老闆管理、交辦工作（如下圖）。

企業透過派遣公司找人流程｜Photo Credit: 518熊班

二、如何判斷派遣公司、派遣工作有無問題？

派遣業屬於人力供應業，常見派遣公司會用「OO管理顧問公司、OO企管顧問公司、OO人力資源公司」來登記公司名稱，但也有些只會登記一般公司名，因為登記方式和一般公司沒有差別，政府目前對派遣業者管理上比較沒有強制力。

派遣公司受到《勞基法》規範，也必須遵守就服法和其他勞動法令的規定。而《勞基法》在2019年修法後，對派遣公司和用人企業有了更嚴格的規範，你可以透過下面兩個情況來判斷，應徵的派遣工作是否有問題：

（一）派遣公司職缺廣告刊登不實、混淆求職者視聽

情境1：你在網路上看到A知名公司刊登職缺，和公司約好面試時，實際面試卻是B派遣公司的人資和你面談，等到錄取後才發現勞健保是透過B派遣公司加保，並發現自己錄取的工作是派遣工作。

因《勞基法》第17-1條規定，用人企業不能事先面試派遣勞工，或在決定錄取後，將勞工轉由派遣公司僱用。發生此情況你可以在開始上班90天內寄出存證信函給企業，要求A公司直接僱用你成為正職員工，並重新訂定勞動契約。

企業有用人需求委託派遣公司時，不能先自行面試，應該透過派遣公司來面試；而派遣公司也應用自己公司的名義來招募徵才，錄取勞工後再派遣到企業上班。

（二）用人企業另外要求派遣勞工簽定期契約

情境2：你透過C派遣公司介紹，進到D企業上班，但D企業卻另外和你簽勞動契約，要求做滿半年、不適任就離職。

在法律上，派遣公司是勞工的雇主，勞工只是被派到用人企業上班，但和用人企業沒有任何的契約關係，企業不能因為個人需求，要求勞工配合另外簽訂契約，例如「做滿半年不適任必須自動離職」等不合理的要求，違反規定可罰2－30萬元。

派遣公司和派遣勞工的關係為僱傭關係，雙方才需要訂定勞動契約。

三、應徵派遣工作，這六點權益不可忽略

當你錄取派遣工作後，就是屬於派遣公司的員工，除了薪水是派遣公司發給的，相關權益和福利都應該由派遣公司來提供，而非用人企業。以下是派遣勞工容易混淆的工作權益，一起來了解吧：

（一）簽訂契約應為不定期契約

只要用人企業的工作是有長期性的需求，派遣公司就不能和派遣勞工約定工作為「定期契約」，例如：半年契約、1年1簽 、約聘人員（《勞基法》第9條第1項規定） 。

（二）積欠薪水可向用人企業請求

派遣勞工不會因為非正職員工，就不能申請加班費，如果有加班事實，還是可以依《勞基法》規定向派遣公司申請加班；若派遣公司如果有積欠薪水的情況，你也可以改向用人企業請求給付薪水，並在30天內發給（《勞基法》第22條-1規定）。

（三）勞健保、勞退不能少

派遣公司是派遣勞工的法定雇主，依法要在上班第一天幫你加勞健保、並提撥勞退金。

（四）請假仍依勞動法令規定

派遣勞工和一般勞工一樣享有請假權益，請假方式和規定一樣依照《勞基法》、《勞工請假規則》、《性平法》等法規辦理，也不需要因為請假的關係，必須自行找人代班。

（五）發生職災意外用人企業要負連帶責任

在2019年《勞基法》修法後，要派單位也要連帶負起職災賠償責任（《勞基法》第63-1條規定）。簡單來說，從事派遣工作期間發生職災，你除了可以向雇主（派遣公司）請求職災補償，也可以向用人企業求償。

（六）不適任離職也有資遣費

派遣公司不能在契約中事先約定好何時結束工作約期，如果你因為不適任被資遣，派遣公司仍然要依《勞基法》規定事先給你預告期，並發給資遣費；當然，如果你是自己請辭，也必須事先預告派遣公司，辦理好離職程序。

派遣工作在福利上較其他正職員工通常較差，其他並沒有太大差別。剛出社會新鮮人無經驗、工作不好找，會透過派遣公司找工作，做為累積資歷的方式；有些人也會因生涯規劃關係選擇臨時、短期約聘的派遣工作，來解決短暫的經濟壓力；甚至有人將派遣工作當成跳板，先透過派遣機會進入知名企業，後續透過努力轉為正職。

如果你確定應徵派遣工作，希望能透過以上的分享排除地雷公司，找到理想的企業上班喔！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航