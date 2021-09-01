降級仍不能復業，紓困只發2個月，立委籲快訂防疫指引和加碼補助「給活路」

本土疫情趨緩，但國內仍有許多行業未能恢復營業，需要紓困。立委陳柏惟今天和多位立委召開記者會，指出經濟部僅針對「停業」或「仍停業但有營收損失」業者提供紓困補貼，但遭延長停業的事業場所，卻僅能比照其他早已解封的行業，領取一次性補助，恐失公平。呼籲重新檢討現行的紓困和防疫指引，並推動進一步紓困、振興措施。

而在這當中，也有從5月中就已經停業至今的八大行業，近期也頻頻發出呼救聲，臺北市娛樂公關經紀職業工會Entertainment Worker and Hostess Union 今天也和桃園、台南的特殊娛樂業相關團體聯合發出聲明，表示許多從業人員都已經快活不下去，但是卻遲遲看不到停工的盡頭，他們盼能和主關機關討論，希望能知道必須達成什麼樣的防疫規範與門檻才能有條件復業。

立委替業者抱不平：降級仍停業該怎麼辦

台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委莊瑞雄、許智傑、蔡易餘等，今天共同召開記者會，指出疫情再7月底降級後，許多行業包括餐飲業等，紛紛透過訂定防疫指引措施，有條件開放營業，降級至今也已經超過1個月，照理說應該大部分行業都能恢復營業了，卻還有些行業至今未能開放，陳柏惟說，「紓困只發2個月，停業已經停了超過3個月了，要人家怎麼辦？」

陳柏惟表示，相關單位應儘速盤點降級後「仍須關閉」或「有條件開放」事業單位數及損失情形，進一步規劃剩餘預算如何用在刀口上、弭平紓困補貼不公平之處，以協助遲遲無法復工的業者度過疫情難關。此外，也應務實傾聽第一線業者的需求，包括：清消、開業等規定，考量產業特性來修正防疫指引，以兼顧實務需求及彈性，來協助業者復業及恢復正常營業。

Photo credit:陳柏惟辦公室提供

莊瑞雄表示，包括旅遊等產業仍面臨復工遙遙無期、生計持續受到衝擊的問題，也有不少有條件開放的產業，雖然已經復業，像是他的選區屏東，有不少觀光旅遊業是做浮潛等海上活動的，卻因為防疫、淡旺季、南部下大雨等等因素，收入幾乎是零，受到很大衝擊；雖然終於在開學前，上週末前往墾丁遊客增加不少近5萬人、前往小琉球的遊客也逾5000人；但面對即將進入淡季，接下來只能等待明年夏天旺季，建議相關部會研議振興券、國旅券、農遊券、客庄券針對觀光地區做加碼優惠。

陳柏惟也指出，屬「自助選物販賣機業」的娃娃機業者，日前也在討論指引的過程中，被限制僅能在上午8點至晚上10點間營業，然而多數消費者是在晚上7點後才會去夾娃娃，等於只能營業3小時，且每個小時都要去清消，希望經濟部在清消、開業規定應兼顧實務需求和彈性。

許智傑則說，據統計去年有46家旅行社解散，今年上半年是20家，至今已有60多家旅行社倒閉歇業，許多業者大嘆回不去了。自今年8月起，紓困4.0方案已結束，但旅遊業的未來仍未見曙光，行政院應儘速編列「紓困5.0」預算，將觀光旅遊等持續受到影響的行業，納入紓困範圍。

另外民眾黨立委蔡壁如也在臉書上發文，替桌遊和KTV業者打抱不平，指餐廳都能解封，這些行業卻不行，加上僅有一次的營運衝擊補貼，業者快撐不下去了，希望在不違反現行防疫規範的前提下，指揮中心能從公衛專業的角度盡快協助尚未解封的行業訂出防疫指引，不要讓這些業者成為封最久卻又領最少的孤兒。

八大行業苦撐，盼盡快研擬防疫指引

今年5月受COVID-19疫情影響，自5月15日起宣布休閒娛樂場所停業迄今已餘3個多月。隨著國內疫情逐漸趨緩，7月29日起已有部分行業陸續鬆綁，惟流行疫情指揮中心仍宣布9月6日前全國仍維持疫情第2級警戒，八大行業包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、MTV、KTV、理容院等持續關閉中。

臺北市娛樂公關經紀職業工會Entertainment Worker and Hostess Union日前發起群眾募資專案，盼民眾能捐助100、500到數千元不等，協助相關單位準備生活物資包，給生活陷入困境的從業人員；今天也再次發出聲明，盼能和公部門討論解決方案，他們強調，在各地方的自治條例中，所謂的特定行業都是合法行業，特定行業的從業者亦是合法的從業勞工。無限期地廣泛停業，非但剝奪合法勞工的工作權與生存權，對人民的侵害程度也與原本的管制目的顯失均衡了。

聲明中指出，當疫情風險逐漸降低，許多行業也在相對應的防疫要求下陸續復業，唯獨特定行業沒消息，連復業條件的討論都沒有；若以疫苗覆蓋率為基礎，根據工會調查，特定行業大部分的勞工都有施打疫苗意願，但身為高接觸高風險的特定行業亦不在優先施打名單裡，另外許多產業在全面施打疫苗前也以定期快篩作為機制，特定行業也能辦得到 。

他們要求的不是毫無限制的開放，而是希望能知道必須達成什麼樣的防疫規範與門檻才能有條件復業，而不是音訊全無的在復業無期中焦慮、掙扎，在困境中無聲的掉出社會安全網之外。

綜合《聯合報》和《自由時報》報導，桃園市特殊娛樂業從業人員職業工會理事長李定居、總幹事楊棟男等人，今天上午率領10多人到市府前陳情。李定居表示，工會一再接到基層從業人員哭訴快活不下去，如今疫情相對穩定，才敢訴求復業；很多行業有限度開放營業，卻仍不見八大解封，八大行業的員工也要生存，且得不到政府補助，每個月還負擔房租、稅務、水電費等，希望政府能體恤民間疾苦。

李定居也說，每個八大的從業人員都有不為人知的辛酸歷程，雖然不盡相同，但9成以上都是「上有老弱多病，下有嗷嗷待哺」；且不只是台灣人，外籍配偶嫁到台灣，很多被拋棄或家變失婚又得帶小孩，人在異鄉沒有一技之長，才走入八大。光鮮亮麗外表下，心酸跟付出是眾人不知道的，「不要只她們笑不見她們哭」，李定居說，希希望中央流行疫情指揮中心能聽到、看到，讓他們早日復業。

對此，副局長熊勇智表示，八大行業除非能有完善良好防疫指引規範且能確實執行，且疫苗覆蓋率達到一定標準，中央就會評估開放可行性，市府會跟中央流行疫情指揮中心保持一致做法，等防疫條件達標及建立完整防疫管理規範配套措施才會考慮開放，將協助桃園市特殊娛樂業從業人員職業工會向中央相關部會轉述陳情書及相關意見。

經濟部商業司專門委員曾碧雲則表示，確實還有些產業處於關閉的情況，這些經濟部都會和業者溝通，訂出相關指引後，送到指揮中心討論審核，通過後可發布；像是娃娃機業清消議題，8月27日已邀請各地方政府研商，未來會按照地方政府的意見，因地制宜檢討，經濟部也會持續反映各產業的意見，與指揮中心討論。

針對八大行業部分，曾碧雲僅表示，主要還是指揮中心那邊對於防疫指引能否落實可能還有一些考量，但都有持續再溝通。至於「紓困加碼」，經濟部目前也已經有研議，待行政院審議後將對外公布。

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核稿編輯：翁世航