羅斯福說過：「不做總統，就做廣告人。」別懷疑，他的腦袋沒問題，在那個年代，廣告可是能夠創造文化、引領潮流，令人嚮往的偉大行業。1997年Cheers雜誌調查大學生最想進入的企業，在台積電、宏碁、聯電、台塑、中鋼這五間市值上千億的大公司之後排名第六的就是奧美廣告，「想做廣告？來奧美就對了！」當時要這樣說也只是剛好而已。

現在呢？如果你想從事創意類型的工作，除了錢少、事多又讓人覺得離家好遠的廣告公司，有更多的選項攤在你的面前；而傳統（或者說老派）的TVC、PRINT也早已式微，你有更多的可能性，用不同的方式、媒介讓世界聽見你的聲音…結論就是，嗯，你不想做廣告。

但你知道嗎？其實，我們也不想。不瞞你說，我們試著不做廣告已經有好一段時間了，從2008年開始，我們塑造台灣第一位平民英雄Waterman號召年輕人一起多喝水多做好事拯救地球，他還出唱片登上排行榜成為偶像歌手。2010年開發See the love腦波感應裝置，將人與人之間的愛轉換成唯美圖像，投影製作出獨一無二的法蘭瓷盤。2012年為15歲的多喝水舉辦十五影展，用15支影片刻畫15個關於15歲與15種青春態度的動人故事；2014年發明一系列Yahoo!好時光行動配件，支持廣大低頭族繼續滑手機，把生命浪費在美好的網路內容上；以社會實驗的手法紀錄受訪者撥出的一通電話，引發廣大迴響與無數淚水，讓人們反思「開口說愛」的重要性。2015年倡導全聯經濟美學，讓新世代青年朋友重新擁抱詮釋老一輩傳統的節儉美德；帶領各縣市小學生DIY製作異想天開的防毒面具，「#我的未來我來救」用最天真的創意向被大人PM2.5髒空氣污染的世界提出最嚴肅的抗議。我們也沒忘記持續用最擅長的方式為台灣人說故事，〈母親的勇氣〉、〈夢騎士〉、〈小小鼓手〉…用愛、勇敢、夢想和幸福持續溫暖這片土地。2016年把便宜又耐用的全聯經典塑膠購物袋手工製作成各式時尚潮包，展現花小錢也能過好日子的省錢哲學；將堆滿塑膠回收垃圾的地瓜田打造成蘭嶼必遊的新興景點「咖希部灣」，讓傻眼內疚的觀光客決定自己的垃圾自己帶走；透過電視、網路、互動的整合溝通設計幫觀眾打開陰陽眼，策劃全民見鬼事件，那年中元節好兄弟成為整個社會最關注的對象；成立contenTable精心打造地表最強、最好笑、最多才多藝、最多人按讚關注分享的全聯小編。2017年舉辦多喝水COOLYMPIC極限運動會，讓無聊的喝水也能成為一種具有競爭力的才能；以三百多封手寫情書的筆跡設計出名為愛情的華康字體，讓文字以愛之名繼續傳情；為哺乳媽媽舉辦凌晨三點陪伴追奶的直播音樂演奏會，還體貼推出全球首創的「母愛直送」母乳快遞服務；2018年成立「不做什麼部」，延攬阿部寬出任部長提醒上班族記得休息，在做什麼之前，先不做什麼；跟台灣新生代的運動員一起站出來，對總是太客氣的台灣Gen Z宣告這次我們「#不客氣了」；找來老師傅用手工一針一線繡出世界最長的捷運刺繡手扶梯以及整套礁溪老爺式成年禮的酒店布織品，歡迎入住體驗大人才懂的任性；在夜市開設史上第一間IKEA百元商店，讓瑞典品牌的平價親民更接地氣。2019 年收集地震殘留下的破碎大理石片，由孩子親手繪製並寄出最有重量的「來自花蓮的邀請函」重振地方旅遊產業；邀請天后媽祖入住礁溪老爺酒店，千年網紅為女性同胞親身示範度假放鬆的重要性……你還覺得我們只是在做廣告嗎？我們不想做廣告，至少不想再只做那些人們以為像奧美一樣的廣告公司每天在做的影片、平面、看板或Banner等等的傳統廣告。

我們早已不是廣告公司！我們的生意是創意，我們的工作是創作，我們創造各種與社會對話的可能，去傳遞價值，去解決問題，去影響人心，去改變行為，試著讓世界更美好，就算只是好一點點也很好。我們是大思想家、大藝術家、大娛樂家、大發明家，我們不只是一間新創公司，我們每天都可能創造新的公司。

也許廣告已死，從2018年台灣奧美進行One Ogilvy的整併以來，甚至連「奧美廣告」這個名字都已經不復存在了。但請相信，它會化身為成千上萬種形態樣貌繼續存在下去，繼續改變社會，繼續創造意義，繼續偉大。你想讓它變成什麼樣子？歡迎加入我們，跟我們一起創造你要的答案。

不想做廣告？來奧美就對了！