《從零開始學寫作》：斜槓青年如何一邊全職工作，一邊業餘寫作？

文：弘丹

斜槓青年的寫作時間和精力管理

在自媒體群體中，很大一部分人是一邊上班一邊業餘寫作的。即使一些微信公眾號的大V一開始也是兼職寫作運營自媒體，直到公眾號粉絲積累到了一定數量，才辭掉全職經營公眾號。

一邊有著全職工作，一邊經營自己的副業，自稱為「斜槓青年」。一開始寫作，你要做好斜槓青年的準備。如何一邊全職工作，一邊業餘寫作？斜槓青年的時間如何管理？

白天上班，清晨早起寫作

如果你是一位上班族，工作日的業餘時間只有上班前和下班後這兩部分。如果你選擇在業餘時間寫作，基本上也只有這兩種選項。

有些人是晨起型的，喜歡早起寫作。有些人是夜貓子型的，晚上是靈感迸發時期。亦舒是一位晨起型作家。她也是一位高產作家，僅長篇小說就有一百多部。據說，她的丈夫一直很納悶：老婆出版的一本又一本的小說，都是什麼時候寫出來的？因為她每天都有那麼多事情要做。原來，亦舒每天淩晨三四點就起床寫作，奮力寫上三小時。然後，開始做早飯。這時，全家人才開始陸續起床。

我的朋友古爾浪窪，也是《職場競爭力》一書的作者，他也是一位晨起型寫作者。他把一天的時間分為三部分，早晨四點半到八點是自己的時間，主要用來閱讀和寫作。白天八點到五點是工作時間。晚上是家庭時間。

他每天早上四點半到五點之間起床，然後閱讀和寫作。八點準時抵達辦公室。當你還在睡夢中時，他已經看完一本書、寫完一篇文章了。他白天需要管理自己的公司，晚上要陪伴孩子，但依然能保持日更。這些年，他一直筆耕不輟，寫下了幾百萬字。他說早起閱讀和寫作的習慣已經保持了十幾年。

我自己也是晨起型寫作者。我每天清晨六點左右起床，簡單洗漱後開始寫作。寫作兩小時，八點之後開始做飯，然後上班。日復一日，這個習慣也保持了近三年的時間。

不要小看每天兩小時，如果以一小時兩千字來計算，一天也可以寫四千字，寫一年就可以積累一百四十六萬字。

要做到晨起寫作，首先要做到早睡。只有做到早睡第二天才能早起。無論多忙，都不要壓縮睡眠的時間。曾在一次線下聚會時遇到一位朋友。她說，見過五六位簡書簽約作者，只有我是在晚上十二點之前入睡的。其實，我不僅是十二點之前入睡，我的入睡時間是在晚上十點半到十一點之間。只有早睡，才能保證第二天自然醒，並且有充沛的精力來寫作。

晨起寫作的時間管理是比較簡單的。

固定時間起床和寫作：我基本上每天是自然醒，形成生物鐘後，每天在六點左右起床。每天預留兩小時寫作。

關閉社交軟體：寫作是一項需要高度集中注意力的事情，早晨的時間本身也非常寶貴，為了高效寫作，在寫作過程中，建議關閉社交軟體。

設定停筆的鬧鐘：有時候，寫著寫著寫嗨了會忘記時間。為了不耽誤上班，可以設定停筆的鬧鐘，鬧鐘響了，無論寫得多嗨都應該停筆，然後洗漱上班。停筆前，可以先把靈感概要記錄下來，有時間的時候繼續寫。

清晨寫作四大優勢

1. 早晨的時間是可控的

如果想要在早晨寫作，只要比平常早起一點，把早起的時間用來寫作。這段時間完全是自己的，不受外界干擾。早晨的寫作時間是可以固定下來的，比如，我每天在六點半左右開始寫作。相反，如果在晚上寫作，常常會因為各種事情干擾而無法固定時間，有時會因為加班或者其他突發事情無法完成當日的寫作。

在早晨寫作還可以順帶養成早睡早起的習慣。因為每天都要早起，自然需要早睡。

2. 早晨的大腦是鮮活的

清晨起床之後，不要打開手機，也不要看報紙雜誌，在沒有閱讀之前就開始寫作。這時候大腦是鮮活的，還沒有任何文字和煩心事進入大腦。這時候也是離潛意識最近的。《成為作家》一書的作者就推薦在清晨寫作。

3. 早晨的精力是最充沛的

現在人們已經不僅僅滿足於時間管理了，而是強調精力管理。我們不得不承認，每個人的精力都是有限的，而且每個人的精力是有差別的。有些人精力充沛，一天可以做很多事情，而有些人的精力就不是特別旺盛，做一點事情就容易疲倦。

我屬於精力不太旺盛的一類。白天工作，就會耗費大量精力，到了晚上，只能做一些不那麼耗費精力的事情。寫作，需要集中注意力思考，是挺耗費精力的，如果精力不充沛，有時是很難持續寫下去的。

4. 在清晨寫作，帶來一天的好心情

既然寫作是每天都要做的事情，如果在早晨就把一天必須要做的事情做完，那一天的心情都會很輕鬆。一件你必須做但又還沒有做的事情你需要一直記著，這本身就是一個負擔，也是耗費精力的。

如果到了晚上，因為太累或者突發事件沒有時間做這件事，就會帶著內疚或自責入睡，這也是不利於睡眠的。

在清晨寫作是一天中最高效，也是最快樂的時光。寫作是我每天起床的動力，迎著朝陽，奮筆疾書，不也是挺美的嗎？

《意志力》一書中提到，選擇做和不做都是需要消耗意志力的。而習慣不用，習慣會變成一種本能。養成每日清晨寫作習慣之後，甚至都不需要思考今天是否要寫作，而是習慣性地來到書桌前寫作。

每日清晨寫作，讓寫作這件事固定且可控。如何開啟清晨寫作之旅，以下是一些個人建議。

1. 早點起床

如果要在上班前抽時間寫作，你需要比平時早起三十分鐘或一小時。如果你平時九點上班，也許你需要七點起床，寫作一小時，然後再吃早餐去上班。

2. 找一個安靜的地方寫作

寫作需要集中注意力，需要思考，所以最好找一個安靜的地方開始寫作，避免他人的打擾。如果你有獨立的房間，可以關上房門，給自己創造安靜的環境。

3. 不要打開手機

很多人起床後的第一件事就是先打開手機，看看是否有新消息。當你打開手機，你的時間很快會被手機吞噬。本來只想看看是否有新的訊息，看到新訊息，你需要回覆，你也有可能被新PO出來的影片或文章吸引，開始閱讀。當你猛然醒悟真正要做的事是寫作時，時間已經流逝了。為了高效寫作，最好不要打開手機，堅決不能打開手機。

4. 不要閱讀書籍和任何資訊

早晨起床之後，不要閱讀任何書籍和資訊。要保持大腦的鮮活度。這時也是離潛意識最近的。

5. 不要查看郵件

很多人起床後的第一件事是查看郵件，然後就直接進入工作模式了，開始思考應該如何回覆郵件等。當你開始這麼做了，你早起的三十分鐘不再是用來寫作，而是用來工作了。起床之後，要克制查看郵件的衝動。

6. 倒一杯開水，專心致志開始寫作吧

給自己倒一杯開水，集中注意力開始寫作吧。用清晨的三十分鐘，開始創作，感受心流和寫作帶來的樂趣。

白天上班，晚上挑燈寫作

如果你早上怎麼都起不來，那就只能選擇在晚上寫作了。我身邊有不少晚上挑燈寫作的朋友。簡書簽約作者沈萬九，他出版了做自己三部曲：《做一回久違的自己，勿忘初心》、《做更「耐撕」的自己》、《世界是自己的，活出你喜歡的樣子》。

他寫過一篇文章，名為〈白天五百強鉤心鬥角，晚上挑燈碼字追夢〉。他在一家世界頂級的公司工作，與此同時，在過去十年，除了上班外一直筆耕不輟，堅持創作。白天在外企工作晚上碼字的生活並沒有那麼輕鬆，要取捨，要糾結。當然，碼字和工作也是相得益彰。工作給寫作提供了更多的素材，寫作讓自己對工作進行思考和反思。這樣的生活，他持續了十年。

下班後寫作，在時間管理方面的挑戰比清晨寫作要大。首先，下班後存在各種不確定性。比如，今天老闆要求加班，或者要外出參加活動，或者有同學、同事、朋友等聚餐。各種計畫之外的事情發生。這時候寫作計畫怎麼辦？

其次，下班後有各種誘惑。比如，新出了一部電視劇，好想看；今天上班太累了，好想休息；櫃子裡總是少了一件衣服，好想去逛街……為了下班後的寫作，你要對抗各種誘惑。

再者，下班後的時間其實也不充裕，寫著寫著常常會寫到深夜，熬夜成了家常便飯，進而影響休息，耽誤第二天上班。

有時候，晚上寫作，太興奮了，會難以入睡。寫作過程中，大腦是處於高度專注、高度興奮狀態的，有時候寫嗨了，會久久難以入眠，影響睡眠品質。

如果你選擇下班後寫作，以下是一些建議：

每天固定寫作字數：就像一直特立獨行的貓，她要求自己每天寫一千五百字，不寫完不睡覺。為了持續寫作，你也可以給自己設定每日固定寫作字數。

固定寫作時間：下班後，也可以固定寫作時間。比如，每天晚上八點～十點，在這個時間段要規避干擾，關閉社交軟體，專注寫作。

設定例外情況：晚上的時間畢竟存在很多不可控的情況，可以設置一些例外的情況，在某些情況下，免除寫作任務。

二娃寶媽，見縫插針寫作

在我的朋友圈裡有不少二娃寶媽，除了上班，陪伴孩子，還每天堅持寫作。對於普通人來說，僅僅是上班和陪伴孩子就累得夠嗆，她們是怎麼抽出時間來寫作的？

以我的朋友發憤的草莓為例，她是二娃寶媽，大寶三歲，二寶一歲，她從二○一五年八月開始碼字，至今已經八十多萬字，用八個月的時間出版了時間管理的書籍《現在就幹》。

二娃寶媽如何抽出時間寫作？請看發憤的草莓是怎麼做的。

發憤的草莓的碼字大多利用零零星星的時間完成，但其中「構思」的這個重要環節是重頭戲，需要相對專注而不受打擾的思考時間。最經典的做法就是「錯峰生活」。構思的環節結束後，剩下對於文章素材的蒐集、布局的構思等，都可以利用碎片化時間搞定。

重點介紹下「錯峰生活」，主要做法是利用成人和兒童睡覺的時差，具體是以下三個步驟。

1. 培養寶寶早睡

小孩所需的睡眠時間比成人長，只要我們晚上比孩子晚睡一些，早上比他早起一點，這兩段小小的時間合在一起可以有兩小時左右甚至更多。

而且這兩小時左右的時間不受打擾，足以做自己喜歡的事。如果用這段時間碼字最少都有兩三千字，足以成文。

為了比孩子晚睡，需要培養孩子早睡的習慣。發憤的草莓的寶寶不是天生就早睡的，在六七個月時，也要到晚上十點多才肯上床睡覺。小孩的習慣都是家長養出來的，家長要主動出擊，先幫他們培養好這種規律感，往後生活會自在許多。

發憤的草莓看了伊莉莎白．潘特麗（Elizabeth Pantley）的《寶寶不哭─夜間安睡秘訣》（The No-Cry Sleep Solution），邊看邊實踐，三天後就把寶寶的早睡時間定格下來了。

給寶寶睡覺前建立一套儀式，讓他慢慢習慣這個過程。在睡前，給寶寶洗個熱水澡，穿睡衣後，父母可以陪著寶寶在房間的床上躺著。房間裡所有的燈都關掉，可以放點適合入睡的輕音樂。正是用這種方法，發憤的草莓成功養成寶寶在晚上八九點入睡的習慣。

需要說明的是，這種方法不適合才兩三個月大的寶寶，因為他們的睡眠規律還未建立起來。

2. 比寶寶更早起

除了比寶寶晚睡一點以外，還可以通過比寶寶早起床來獲得個人專注時間。

生五個娃並且上哈佛的吉田穗波，在考試複習期間是淩晨三點起來複習的，當然，她晚上很早睡。發憤的草莓說她目前尚做不到四點起床，一般五點左右起床寫作和制訂日計畫。這段時間裡會全神貫注，如入佳境，這段時間主要用來構思文章。

3. 提前設定計劃

到這裡，你已經學會擁有自己的專屬時間。要堅持做喜歡的事還有關鍵的一步——每天計畫。

如果沒有提前設定計劃，好不容易擠出來的時間會被莫名其妙跳出來的事情填滿，如滑手機、上網淘物、流覽八卦。所以，一定要有自己的每日計畫，規劃好那些整塊的時間。這樣，等到這些專屬時間出現時，就能按部就班，循序漸進地用起來。

此外，發憤的草莓還推薦了寫作神器：藍牙鍵盤＋手機。有些家長，孩子睡覺的時候不敢開電腦，怕吵醒孩子，發憤的草莓的解決辦法是用藍牙鍵盤接上手機，這樣寫作的動靜很小，不會吵到當時還在睡覺的寶寶。

其實，問題並不是有沒有時間，而是你想不想做。只要你足夠想做一件事，你總是能夠找到時間來做這件事，對於寫作也是如此。

寫作中，時間管理其實還不是關鍵，關鍵的是精力管理。寫作是一件非常耗費精力的事情。這也是我選擇早晨寫作的原因。對我而言，白天工作一整天，到了晚上就會精力不濟，常常覺得比較累，有時無法集中注意力寫作。

有些寫作者坐在電腦前專注寫作，可能幾個小時都保持同樣的姿勢，這樣很容易出現頸椎問題。頸椎病也是作者的職業病。作為寫作者，平常更應該加強鍛煉，像村上春樹那樣，將寫作和跑步結合起來，既可以鍛煉身體，還可以通過跑步時的冥想思考寫作思路，是一舉多得的事情。



作為一個自媒體人，一個人要活成一支隊伍。對於自媒體寫作者而言，好文章只是第一步。文章定稿後，需要排版、配圖、發布到不同的自媒體平台、回覆讀者留言、與粉絲互動等一系列工作。在剛起步階段，你還沒有自己的團隊，一個自媒體人是集創作、運營、行銷等職位於一身的。



除了提升寫作能力，你還需要提升排版能力、搜索能力、社群運營能力、演講能力等。自媒體人是一項高度綜合的職位，需要你哪個方面都懂一點，也需要你一個人身兼數職。

書籍介紹

本文摘錄自《從零開始學寫作：自媒體時代，人人都需要「寫作力」》，時報出版

作者：弘丹

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網路時代，寫作不是作家的專屬，

是每個人都應該掌握的基本技能！

創作流程、文章結構、素材收集……

寫作知識全方位收錄；分解步驟一一說明；

讓你從不會寫作，進階到用寫作投資自己，

甚至開啟自媒體斜槓人生！

關於本書

作者原本是一般上班族，後來靠著晨間寫作的習慣養成，開啟了她的寫作之路。她每日清晨六點起床，簡單漱洗後，第一件事，就是坐在書桌前，紮紮實實地寫兩個小時。持續一千天後，她逐漸成長為自媒體經營者，後來更開始組織寫作營，開設寫作課程，並出版了三本書。

作者認為，身處數位時代，每個人都有展現自己的舞台，其中最基本的技巧──就是寫作。網路時代，寫作已是我們主要的溝通方法、以及自我表達的方式。不論你原本的領域為何，你都可以透過寫作，為自己的專業加值，擴大影響力。

本書系統性地說明寫作各種階段與可能會遭遇的問題。一開始談如何寫作、尋找寫作主題、養成寫作習慣；接著教你如何寫好一篇文章，包括文章結構的組織方式，精采開頭與結尾的技巧、以及修改文章的方法；在自媒體寫作這方面，亦分享了該如何追熱點、寫出爆款標題，以及斜槓寫作者如何管理有限的時間與精力。內容詳實，方法手段一一講明，即使不擅長寫作，在這本書的幫助下，你也可以快速入門，清楚地用文字表達自己的想法。

期待每位讀者，都能夠掌握寫作技巧，用寫作改變人生。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航