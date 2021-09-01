2021/09/01,
生活

減碳新生活！舒跑推出台灣第一瓶無標籤的鹼性離子水！

減碳新生活！舒跑推出台灣第一瓶無標籤的鹼性離子水！
Photo Credit：舒跑鹼性離子水

我們想讓你知道的是

疫情促使電商快速發展，人們對於網路購物產生極高的需求與依賴，此次的「無標籤舒跑鹼性離子水」以單箱販售形式，將產品訊息揭露於外箱上以符合食品法規，瓶身裸瓶無標籤，瓶身通透清澈。

相信對日本資訊有關注的消費者們，有發現到日本近年正颳起一陣無標籤包裝水的風潮。所謂的「無標籤」，就是將包裝飲料常見的瓶身標示的塑膠膜移除，出廠時不會有瓶身標籤。回到台灣，2021年受疫情與缺水問題影響下的消費者，對網購的使用需求大幅提升，進而帶來大量產品包裝的垃圾，為環境帶來負擔。台灣領導品牌－舒跑也從中觀察到大眾的需求，率先推出「無標籤的舒跑鹼性離子水」。呼籲少標籤的減碳新生活，對環境更友善，創造前所未有的新體驗及與全新使用感受。

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Photo Credit：舒跑鹼性離子水

我們日常生活中的所有活動都會直接或間接地產生溫室氣體排放量，也就是所謂的碳足跡，對環境來說會造成或多或少的影響與衝擊，希望全民盡可能選擇低碳生活來維持環境平衡，「無標籤的舒跑鹼性離子水」以去標籤化為減碳付諸行動，減少產品製程產生的碳足跡，為消費者打造健康無負擔的低碳綠生活。

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Photo Credit：舒跑鹼性離子水

日本多個大型飲料企業紛紛投入無標籤商品的市場，無標籤商品也頗受環境友善的消費者所喜愛。舒跑推出的「無標籤舒跑鹼性離子水」同樣採用來自雪山山脈的純淨水源，擁有獨家日本鈦淨化電解技術，水質更榮獲世界風味絕佳大賞。去標籤化的瓶身，減少碳足跡，使得回收更簡單，挺你健康的水，也挺你的減碳新生活。

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Photo Credit：舒跑鹼性離子水

疫情促使電商快速發展，人們對於網路購物產生極高的需求與依賴，此次的「無標籤舒跑鹼性離子水」以單箱販售形式，將產品訊息揭露於外箱上以符合食品法規，瓶身裸瓶無標籤，瓶身通透清澈。希望全民一同參與減碳新生活，讓回收更輕鬆便利。首波的電商限定也將在九月於MOMO購物獨家推出，讓「無標籤的舒跑鹼性離子水」一起讓我們的生活更美好！


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