NCC審查中天亞洲台申設案、三立新聞台期中評鑑，討論「新聞媒體議價」立法可能

國家通訊傳播委員會（NCC）今（1）日舉行979次委員會議，並於會後記者會中說明，中天亞洲台申設案、三立新聞台期中評鑑案未來繼續審查的方向，也針對昨（31）日召集專家進行的「數位平台與廣電新聞媒體議價爭議諮詢會議」做出補充回應。

中天亞洲台5成播送新聞節目，下週將請中天電視代表陳述

中天電視本次送件的「中天亞洲台」申設案，播送新聞比例重達5成，NCC表示今天首次排案審查但未有結論，強調將關注頻道定位與節目規劃，預計下週找中天電視代表到會陳述。

《中央社》報導，中天電視在去（2020）年8月送件中天亞洲台的申設案，希望讓原本收視地區在東南亞的頻道，可以境外轉境內落地，拿到衛廣執照後在中華電信MOD上架播出。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，頻道申設外部審查已經結束，今天首次排案審查，委員將會針對頻道定位、節目規劃、自律內控機制、財務人力情形做了解。

中天亞洲台自詡是最靠近世界的華人綜合頻道，去年8月中送件申設，雖然有一半內容為播送新聞，但頻道定位是綜合台性質，總人員編制約20人左右，下週NCC將請中天電視代表到會陳述。

三立新聞台期中評鑑，NCC聚焦事實查核機制

衛星廣播電視執照效期為6年，中間會有1次期中評鑑審查，《中央社》報導，NCC今天首次審查三立新聞台的其中評鑑，評鑑效期為2017年8月到2020年8月。NCC表示，許多報導都會使用網路影片與外電消息，會進一步了解三立新聞台新聞事實查核機制、獨立編審辦公室運作狀況，這也是審查的重點之一，後續會再找三立代表到會陳述。

翁柏宗表示，三立新聞台的外部審查已經結束，三立新聞台在去年12月成立獨立編審辦公室與新聞事實查核機制系統，委員想了解事實查核機制運作前後情形、編輯室公約保障勞動權益、談話性節目聘任專職編審運作狀況等，將請三立電視代表到會陳述。

根據NCC統計，三立新聞台過去3年評鑑期間，受裁處案件數共有12件，其中警告2件、罰鍰10件，總開罰金額新台幣334.3萬元。

澳洲《新聞媒體議價法》備受關注，NCC邀集學者研究相關議題

NCC昨日召開「數位平台與廣電新聞媒體議價爭議諮詢會議」，《自由時報》報導，翁柏宗今於記者會中表示，NCC關心亞洲的發展，後續也會配合公平會、未來的數位發展部等相關部門立法或處理。他也表示，NCC委員已經有在研究相關議題，才會諮詢專家與產業界的意見。

NCC昨天也發布新聞稿指出， 委員王維菁於會中表示，澳洲《新聞媒體議價法》獲得廣大迴響，因為大家都認同維持媒體產業健全是國家社會與民主運作的關鍵。中正大學傳播學系教授胡元輝表示，針對目前國際間討論的議價模式，應思考資金是否真正回饋到優質新聞內容之產製，他認為成立獨立基金模式，透過利害關係人共同討論基金分配，可兼顧不同規模及性質媒體之挹注。

中央大學產業經濟研究所副教授王明禮則指出，應先釐清究竟哪些廣告收入被數位平臺拿走、分潤的正當性為何。他認為新聞媒體的重要之處，在於對民主社會之功能，因此媒體產業與數位平台的談判應著重在新聞具有公共利益的角色。

澳洲今年2月通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），旨在要求全球數位平台必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費，並鎖定Facebook和Google兩家公司，受到國際關注，不少國家也正在考慮類似的立法，希望藉此健全媒體環境。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺