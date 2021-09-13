法國通過《氣候法》限制高碳排產業打廣告，綠色新政下的消費行為將如何轉變？

近期中國政府開始有控管未成年沉迷網路電玩的動作，的確「精神鴉片」、「電子毒品」的批判用詞或許過激，但另一方面，在全球夏季森林大火年年劇增的氣候危機當下，法國除近年討論政府是否該管制，甚至禁止如刺激汽車、航空等排碳第一名消費的廣告，終於在7月底通過《氣候與復原力法》（以下簡稱《氣候法》），正式立法限制必須負責任的廣告業。

追根究底問題都在於，即使成人如我們，都不一定能戰勝刺激消費衝動的腦內啡多巴胺，與小鬼「迷」電玩如出一徹。而這種以眾人長遠利益為前提，企圖改變大眾消費行為和習慣的政策，在極權和民主間又是一個難題。

法國針對廣告的「埃文」氣候法

雖然據法國綠色和平組織的調查，65％的法國人贊成禁止為導致氣候變遷的品牌做廣告，但眾多環保團體要求制定的「埃文氣候法」，參考1991年因應公共衛生，嚴格規範菸酒廣告的《埃文法》，從航空、汽車、海運和運輸開始，包括石化燃料，禁止廣告宣傳對氣候有害的產品，卻在2020年的國民議會上胎死腹中。

如同90年代初立法保護我們的健康，今天必須立法禁止與化石工業相關的廣告以保護我們的氣候，公民不應繼續受這些品牌廣告的影響做出消費選擇。但正如2019年，汽車、航空和石化燃料業在法國的廣告運營支出超過50億歐元，廣告業極為依賴於這些重要客戶，要立法禁止控管談何容易。更何況，針對排碳「催」手廣告的「埃文氣候法」野心超大。

企圖針對如SUV休旅車等車輛和短程航空旅行、使用一次性包裝的快餐、有害健康的產品、一次性塑膠水瓶等，到時尚的服裝紡織品，和3C手機等淘汰過快的產品。當然要減少廣告對能源的影響，還包括數位媒體的線上廣告。這些都成為剛剛通過的《氣候法》的暖身戰役。

法國正式出爐的《氣候法》

今年7月底，法國國民議會和參議院多數票通過《氣候法》。305條的條文中創建了一個生態評分系統，以顯示法國人消費的商品和服務對環境的影響。在三年的試驗階段結束時，產品和服務對環境，特別是對氣候影響的公開呈現，將是標準化和強制性的。

針對廣告領域，《氣候法》旨在禁止有利於化石燃料的廣告，主要從五個不同面向限制了廣告業：法律賦予市長通過當地廣告法監管限制戶外廣告。將禁止在信箱中分發廣告印刷品，除非信箱上貼有「Yes Pub」同意。宣傳石化燃料、污染嚴重的汽車的廣告將被禁止。最後，必須在廣告中說明產品對氣候的影響，並立即用於汽車和家用電器領域。

廣告和氣候變遷的危險關係

面對氣候危機和過度消費引發的問題，限制、監督甚至禁止廣告活動以保護我們唯一的地球，在法國近年輿論討論下一步步實現立法。

眾所周知，商業廣告塑造了消費者的慾望，創造了商品人為的價值。購買、消費與自我實現和愉悅快感緊密相關聯，更不用說廣告行銷從最初善用心理分析、精神分析，到現下與演算法大數據，甚至是腦神經科學相結合，我們消費者很難抵抗煽動。

科學家告訴我們，氣候危機的罪魁禍首正是我們的大腦，物質消費、暴飲暴食，對網路色情、線上遊戲和社交網絡的迷戀……大腦以即時行樂的名義鼓動我們摧毀地球。我們都知道即將發生的災難，但我們不會放棄有害習慣。

人類大腦數百萬年來，對多巴胺引起的即時愉悅上了癮，因為這短期而言對生存有利，確保繁殖，確保個人社會地位的優越性，這卻是我們難以去長期思考如「氣候變遷」等議題的原因。

重塑大眾的（消費）行為模式

過多破壞生態環保的慾望，我們缺乏的是在情感層面上感知氣候危機的能力，必須做出努力來「看見」並體會氣候變遷。如果我們寧可選擇眼前的滿足，而不是考慮它的後果，那與其說是大腦的錯，不如說是我們自己的錯。

當然，要重新配置大腦的上癮消費習慣迴路，除了要靠個人修煉，顯然還必須靠教育，靠社會規範。特別是當氣候變遷的危機感已經成為全民共識，政府在限制消費者，還是控管廣告業之間，在極權家長主義和有欠效率的民主之間，或許可以轉化為排碳大客戶服務的廣告業，重新為人民和地球服務。

加入全球「綠色新政」，朝零排碳的目標轉化廣告業的性質，嘗試負起生態公民責任，重塑改善大眾的行為模式，走出消費主義的社會模式。

想像全球綠色新政下的「後」廣告

如果，廣告只知創造慾望和銷售數字，把它們當作需要來傳遞，那負責任的廣告的確只可能是無稽之談。但負責任的廣告，不只是反對煽動浪費和反對漂綠，解決方案不只是轉向負責任的消費，而是轉向完全減少消費。真正負責任的廣告或許是不存在的廣告，他們應該拒絕破壞生態的產品。

如果，全球「綠色新政」必須創造新的社會規範並促進節儉行為，那廣告還應該是關鍵產業，但它必須為資源有限的世界服務，以促進良性模式。真正的問題是誰可以付錢給廣告商，今天最大的廣告主正是排碳第一名的品牌廠商，正是最大的污染源。

如果，面對當下的氣候危機，必須運用所有手上的工具來改變我們排碳的生活模式，廣告也必須像所有其他產業部門一樣為此做出貢獻。最後，我們是不是也可以同樣的角度來思考電玩產業的問題，只是小心矯枉過正，過度為人民服務。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航