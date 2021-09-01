瞄準生鮮外送商機：Uber Eats開設直營雲端超市，foodpanda拚熊貓超市年底「再翻倍」

Uber Eats於8月31日在台北開設兩家「優市」（雲端超市），對外宣布進入直營線上超市業務，年底前預計在台北達到5家，叫戰台灣第一美食外送平台——foodpanda（熊貓）。而截至目前外送龍頭熊貓旗下熊貓超市已經有近30家，該公司喊出今（2021）年底要再翻倍，兩大平台將正面對決，共同瞄準生鮮外送的商機。

Uber Eats年底前在台北市開設5家優市

4月初，Uber Eats宣布切入傳統市場生鮮雜貨外送新領域，迄今已經快速拓展至雙北、桃園、新竹、台中、高雄以及台南6大城市。

Uber Eats表示，目前總計21間在地知名的傳統市場合作，其中11間位於台北市，服務範圍已涵蓋台北市近8成，讓台北市12行政區的消費大眾不出門就可以在Uber Eats App上「迺菜市仔」。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，疫情後宅在家成為風潮，消費者靠著手機上的App就可以解決許多生活大小事，未來將擴大30分鐘隨點即送的生鮮雜貨外送至傳統市場新領域。

為了拓展更廣的外送服務，進一步的計畫「優市」的業務，Uber Eats在8月中已於台北市中山區開設第一家優市，並規劃年底前於北部將達到5家的目標。

而台北市中山區成為重要試點地區，Uber Eats說明主要是當地就業人口結構，可以同時接觸到雙北，可看得出不少用戶，下班前就會下單購物帶返家。

Uber Eats全球生鮮雜貨暨新事業副總Raj Beri接受《蘋果日報》訪問表示：「相比Uber Eats已合作的生鮮雜貨品牌，優市透過各區在地化的營運點。

他強調，將以24小時營運來滿足需要補貨的消費者，主要販售的精選商品為觀察平台中熱銷的生鮮雜貨品項，且即時倉管不用擔心缺貨。

Raj Beri進一步表示，台灣已經成為公司營運最好的地區之一，將持續強化30分鐘到貨的快消費，滿足消費著的需求。他也說明，相比競爭對手foodpanda的月訂閱金額只要99元，Uber Eats更著重使用者體驗，不以價格戰作為競爭策略。

Uber Eats公布數據顯示，訂單完成率達99%；配送效率平均維持在30分鐘以下，台灣是全球最有配送效率的市場，而每一個用戶打開App可以看到472商家，亦是Uber Eats全球領先指標。

熊貓超市現以30家店「再翻倍」為目標

foodpanda零售事業總監何禮旭對《數位時代》表示，Uber Eats進軍雲端超市的消息並非驚喜，但熊貓仍是先行者，他說明：「以一間雲端超市平均成本600萬來計算，我們至少先投入了1.8億元」。

何禮旭表示，雲端超市的前置作業，是不小的開銷，從購買貨架子、冰櫃等設備就佔了大部分的成本，還得再預留採買貨品、人力等預算。

foodpanda自2019年宣布，只做外送的雲端超市服務「pandamart」誕生，默默成長至今約有30間店。面對競爭對手的動作，foodpanda將加緊速度，在今年拼30家店「再翻倍」，一舉突破60間。

foodpanda公共事務協理郭昕宜對表示，除了數量翻倍外，開店密度也將強化，持續調整服務客戶的距離，從5公里降至3公里，提升外送品質。何禮旭說明，距離縮短讓商品更快到客戶手上，而短距離也能增加外送人員的意願。

世界最大零售商、美國連鎖超市品牌沃爾瑪（Walmart）於2021年，也展開虛擬廚房的業務，與雲端廚房Ghost Kitchen Brands合作，該計畫中除了少數地點可提供沃爾瑪超市的客戶內用，其他廚房都僅提供非接觸式取貨和送餐服務。

沃爾瑪加拿大高階品牌授權總監Sam Hamam就表示，提供更多可負擔的產品、服務和品牌來改善客戶線上購物體驗，他預估雲端外送的市場只會越來越大，未來也將有更多業者加入。

何禮旭強調，外送平台若要發展生鮮雜貨，最終仍會走向雲端模式，並以約5千左右的商品庫存單位（SKU）為規模發展；雖然此模式需投資大量成本，但卻可掌握度客戶，從商品採購、價格、進貨數量的數據，更有利於公司發展。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航