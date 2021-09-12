【專訪】軍武擬人漫畫家ZECO：軍艦兵器化身美少女，自己的老婆自己畫！

文：賴萱珮（CCC編輯部）

走進隱身公寓三樓的工作室，瞬間被滿屋子的機甲、軍武等模型包圍住，迎接我們的是軍武擬人浪潮的推手，結合船艦與美少女的創作者──ZECO。

源於對機械的熱愛，著迷人類無法企及的機器功能，以及兒時對於電玩遊戲的不滿足，「我來設計的話會怎麼樣」，即是一切創作的肇始。ZECO笑說：「那時候就已經露出阿宅的本性。」

從小看《小叮噹》（後翻譯為哆啦Ａ夢）就會自行創作衍生內容，國中看到《鋼彈前哨戰》作品集跟著塗鴉，扎下了繪畫機娘的基礎。1990年代前後出版的《魔法陣都市》、《吹泡糖危機》、《攻殼機動隊》等科幻作品，以機械與美少女做為題材，將機械與人做結合，不論是機甲裝備抑或是機械仿生，都深刻影響了ZECO的創作。

Photo Credit: CCC創作集提供 ZECO珍藏的機娘啟蒙書《鋼彈前哨戰》，當時的設計是讓美少女滿載裝備。

在成為武器之前，它們是迷人的機器

以《少女兵器圖鑑》、《鋼鐵少女》等武器與船艦擬人繪製出眾多美少女而為人所知的ZECO，在他的作品中，軍武是不斷出現的主題。問到為何對軍事武器感興趣，ZECO借用動畫大師宮崎駿的觀念來述說：「為什麼會喜歡這些武器？其實不是喜歡背後那些殺人的戰爭，喜歡之處在於這些武器達到了一些人類沒辦法達到的事情。」這些武器在成為武器之前，是迷人的機器。

「武器令人著迷之處，就是會把極端的要素放在同一個東西裡面」，ZECO補充說明。科學家、設計者們花了很多心思設計機械的功能，初衷是為了挑戰現有機器未能達到的目標，如飛得更遠的飛機、射得最遠的飛彈，只是很不幸的，這些厲害功能全部加起來後，就變成軍事用途的武器。

ZECO表示，自己多是挑喜歡的武器來畫，而非針對某一類型武器鑽研歷史細節。「我特別喜歡一些奇奇怪怪的事物」，然後思考它可以跟什麼結合在一起。會想到用美少女來，融合武器特性、服役歷程等，轉換成角色造型與性格，其實還是因為喜愛美少女的私心，以及這樣更容易被記住、富含教育意義功能。

自己的老婆自己畫：擬人流派與心法

談到武器擬人風潮，ZECO認為武器擬人區分為很多流派，有的是武器本體擬人，有的則是駕駛員美少女化；有的可以換裝備，有的不能換等等；機娘還可分為本體是女孩子或機器人兩種……皆會影響到後續創作的方向。

ZECO認為擬人本來就是漫畫裡很大的系統，將抽象的概念轉換成角色個性去呈現，或是將歷史上有名的人物個性重新拿來套用在新角色身上，許多作品都已經嘗試過。只是這幾年武器擬人的表現方式被確立──在美少女身上掛裝備──因為很特別，就被定義下來了。

軍武題材過往在日本有所忌諱，許多作者害怕被質疑為軍國主義，而不敢碰觸這方面議題，但現在的發展逐漸轉向，像是《萌！戰車學校》聚焦介紹戰車、戰役；2013年的遊戲《艦隊collection》將軍艦萌化並發展彼此關係，讓玩家扮演提督照顧自己愛艦。在此款遊戲邁向5周年的2018年，ZECO也為此款遊戲設計了新的軍艦擬人角色──「塞繆爾・B・羅伯茨」。

Photo Credit: ©DMM／C2／KADOKAWA 「塞繆爾．Ｂ．羅伯茨」以美軍軍艦擬人的艦娘，ZECO在角色設計上，將她的個性設定為較懶散隨便，配音員的口氣、語調也隨之搭配。

角色原型是美軍軍艦塞繆爾・B・羅伯茨（Samuel B. Roberts），它是比DD驅逐艦更低一級的護航驅逐艦，基本上是雜魚中的雜魚，但在1944年雷伊泰灣海戰卻遇上敵軍的王牌栗田艦隊。當初是由《艦隊collection》製作人田中謙介先生挑選角色，但後續設計方向大都由ZECO發想。

ZECO說：「羅伯茨在試航的時候，螺旋槳敲到一隻鯨魚，我就把鯨魚畫進來了。配帶P90衝鋒槍，則是因為她在海戰當時，主砲長時間連續射擊；還有髮帶上也放上旗幟，是船的無線電呼號。」而與「羅伯茨」一起設計的，還有另一艘佛萊徹級驅逐艦「約翰斯頓」，她們共同參與了雷伊泰灣海戰，奮戰之後均被擊沉，ZECO即針對兩艘軍艦給予不同的個性設計。

當《艦隊collection》大受歡迎後，玩家們因為喜歡角色，挖掘整理出許多軍艦的歷史背景資料，軍艦題材逐漸熱絡起來，也因此可從角色髮帶的呼號、胸口星章推測本體。約翰斯頓的角色形象在紀念月曆曝光後，雖然還沒有公開名稱，就被玩家鎖定了是哪艘軍艦，這種從設計中找出隱藏祕辛，也是船艦擬人畫家與玩家間最有趣的互動。

始於十年前的陽炎少女，與CCC再合作

而談起艦娘，當然會聊到2009年ZECO於《CCC創作集》上發表的《陽炎少女－丹陽》，ZECO表示：「當時在日本，這個企畫真的造成一些影響，岩井小姐（編輯岩井美和）就是看到CCC，所以找上我去連載後續的作品。」

回顧當年，與CCC編輯部的合作也是一拍即合，ZECO本來就預計創作這樣的主題，剛好CCC編輯部邀請ZECO繪製船艦擬人，因而攜手合作。在設定歷史場景時，也特別挑選了大和戰艦與雪風驅逐艦（也就是後來的丹陽艦），前者是最強戰艦卻自殺衝鋒，後者是就算掛掉也不為人知的小船，最後卻挺過戰爭存活下來，形成強烈對比。

Photo Credit: CCC創作集提供 2010年《陽炎少女－丹陽》以「台湾最高研究機関公認の萌え軍事本」為話題引起日本網友熱烈關注。ZECO描繪了不同時期的軍艦美少女，從身穿水手服的雪風，到著海軍制服的丹陽，在服裝跟場景上皆反映出參戰的時代感。

ZECO並發展出與早期武器擬人不太一樣的服裝設計──將船艦擬人的裝備輕量化，只取船本體最核心的元素如船首、艦首、煙囪與武器裝備，轉換成為角色服飾。並讓軍艦擬人穿上水手服、國軍制服與名牌，更加貼近人形。這樣的風格也成為後續艦隊擬人風潮的推手。

《CCC創作集11號：擬人勢力來襲》的封面，更是ZECO睽違10年後與CCC的再度合作。封面中出現的是國軍IDF經國號戰鬥機與雲豹裝甲車的擬人角色翰綻翔跟雲雲，由於這兩項是台灣自行研發武器中空軍與陸軍的代表，ZECO之前便著手繪製過，趁這次合作的機會繪製新版，成為全新角色。過程中編輯部與《軍事連線》雜誌也協助提供參考資料，有了專家的協助，ZECO更加精細刻畫裝備與服裝上的特點，等待讀者發現封面的祕密！

Photo Credit: CCC創作集提供 ZECO繪製CCC封面全副武裝的工兵熊。

Photo Credit: CCC創作集提供 《CCC創作集11號：擬人勢力來襲》封面為國軍IDF經國號戰鬥機與雲豹裝甲車的擬人角色。

擬人角色要凸顯非人特點！最萌掃地機器娘

家電擬人的漫畫對人類來說會不會太早呢？除了船艦與武器擬人之外，ZECO也進一步將機器擬人發展到家電市場。2017年以掃地機器人擬人與漫畫家一起宅生活的故事《Sweepa!》開始在日本月刊《Comic Gum》連載，在日本連載日常生活的擬人漫畫，日方也覺得十分新奇有趣，而可收可放的日常搞笑劇情，相較於歷史劇或是奇幻劇，出版社也比較願意嘗試。

Photo Credit: ©ZECO/WANIBOOKS 《Sweepa!》描繪了女漫畫家夢乃薰與掃地機器人擬人的生活日常故事。

「掃地機器人的特質就是傻傻的，早期的型號會笨笨的一直撞，還會纏住電線，因此我就把這樣的特質設計在角色裡。」ZECO抱起工作室的掃地機器人，開啟它的開關，為我們解說掃地機器人的萌點。對ZECO來說，機器擬人重點就是要凸顯非人的特點，所以掃地機器人擬人後還是要充電、會沒電、會被線纏住、會需要修理，這些都是迷人之處。但ZECO也說：「日常的題材非常燒點子。戰鬥畫面可以畫一個跨頁，日常題材一頁就沒了。」如何推陳出新，也成為漫畫製作的難處。

而日方編輯部常在台日雙方文化差異上給予建議，因為繪製日常生活漫畫，要讓日本讀者有身歷其境的感覺，就必須留意背景中書房、臥室、玄關等小細節，家具擺放位置與人身處其中活動的習慣都需要設計，這也是在日本連載生活題材漫畫的台灣畫家會遇到的關卡。

Photo Credit: ©ZECO/WANIBOOKS 《Sweepa!》故事中漫畫家的房間，猜猜看有哪些元素也是引自ZECO的工作室呢？

不只軍武美少女，還要完整的故事

從一開始的武器擬人、軍艦擬人到現在的機器擬人，對於機器與美少女情有獨鍾的ZECO也不禁感嘆：「我覺得現在單純只畫美少女，已不是那麼有趣，角色只有外型跟特色，對大家來講好像不夠了，你要滿足更多東西。」ZECO認為，現在的創作，會需要更完整的故事。軍武題材一直都在，只要有用心做功課加上有趣的作者，就可以期待還會產生更多好玩的東西。

隨時間演變，過去的史料會逐漸出土，甚至沉船被打撈上岸，能夠獲得的資料就會越多，也許在不久的未來，軍武擬人這一個當紅的創作方向，還會有許多精采的角色與故事誕生！

受訪者介紹

ZECO（陳皇宇），擅長設計機械、美少女、軍武題材的台灣漫畫家，2009年於《CCC創作集》刊登《陽炎少女－丹陽》船艦擬人的系列插畫，引起日本迴響，進而在日本《Comic Gum》月刊連載漫畫。代表作品有《少女兵器（Girl Arms）》、《陽炎少女－丹陽》、《鋼鐵少女》、《Sweepa!》等。Twitter請點此。

Photo Credit: CCC創作集提供 ZECO（陳皇宇）

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈兵器化身美少女：軍武擬人推手ZECO〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航