《蒙古國》：喬巴山是個好人，把他當成史達林的影子是對歷史的誤讀

掌權的人民革命黨:喬巴山時期1924-1952

蒙古大清洗

一九三七年九月十日,也就是後來成為蒙古紀念史達林鎮壓紀念日的這一天,對黨和政府進行的大清洗開始了。

在這場運動中,大多數的蒙古知識分子被開除了政府和黨的職務。一九三九年三月二十八日,在這次清洗運動結束後,喬巴山被宣布為總理。在大多數沿用蘇聯黨政模式的國家裡,掌握最大權力的人是黨的總書記,但是在這一時期,黨的領導層軟弱無力,四分五裂,喬巴山的獨裁統治是建立在他對政府的領導,而不是對黨的領導之上的。

雖然喬巴山從一九三九年到他在一九五二年死亡之前一直是蒙古的統治者,但是他只能在得到史達林和位於莫斯科的蘇共政治局(Politburo of the Communist Party of the Soviet Union)首肯之後才能行使他的權威。

喬巴山和史達林(死於一九五三年)是時間非常接近的同年代人,他常常被拿來和這位蘇聯領導人相提並論,尤其是在圍繞著他發展出來的個人崇拜語彙上。在蒙古,對喬巴山的頌揚相較於對史達林的可謂是小巫見大巫,而且他也絕對沒有史達林擁有的那種政治權勢。

喬巴山被認為要對一九三○年代的鎮壓和清洗負有個人責任,發生在清洗中的行徑還包括對寺院的破壞和對成千上萬名僧人的殺害。在令人震驚的一九三○年代,雖然他毫無疑問地處於政治結構之中,但是在最嚴重的暴行發生時,他還絕不是蒙古的最高級官員。

他對動亂和暴行負有責任,但是這一亂局在一九三○年代初就已經開始了,他當時還不是重要的政治角色,動亂和暴行的責任要由他和蒙古其他的政治人物共同承擔,尤其是應由史達林和史達林共產國際的代理者來負責承擔,因為正是他們進行了混亂和混淆的干預,並且對暴力浪潮袖手旁觀。

最初的清洗中,需要從權力結構中優先清理出去的一百一十五人名單並不是由蒙古人制定的,它是由NKVD副手米哈伊爾・弗里諾夫斯基(Mikhail Frinovski)策劃的,此人也是臭名昭彰的尼古拉・葉佐夫(Nikolai Yezhov,於一九三六至一九三八年間執掌NKVD)的副手。

弗里諾夫斯基說喬巴山是為了讓蒙古擺脫反革命分子而「獨自一人進行鬥爭」。一九三七年九月十一日,清洗目標的指令以喬巴山的名義發出,他隨後向葉佐夫報告了第一次搜捕的成功情況。最早被捕的六十五人是知識分子、中央委員會和小呼拉爾成員、部長和高級軍官。

隨後,這場清洗運動轉而針對佛教的建制機構:一九三七和一九三八年,有一萬六千六百三十一名喇嘛被迫害,其中大部分遭到了集體槍決。一九九二年,在木倫(Mörön)附近的墓地發掘發現了一千多具喇嘛的遺體。特別引人注意的還有那些為了躲避史達林的攻擊而逃離蘇聯的布里亞特蒙古人和哈薩克人,他們被蒙古人和NKVD視為實際或潛在的叛徒。

喬巴山沒有發起清洗,或者甚至沒有控制清洗的實施方式。他甚至不是蒙古政府的首腦;一九三六至一九三九年的總理是阿瑪爾。喬巴山在清洗進行得最激烈的時候被傳喚到莫斯科,他在一九三八年八月三十日離開了烏蘭巴托。他此行的表面原因是治病,因為他的健康狀況受到過度勞累的影響,而實際上,他去索契(Sochi)待了一個月時間,這裡是蘇聯菁英階層在黑海之濱的度假地點,這個地區在十九世紀時曾經被俄國和高加索人爭奪。

這次在蘇聯的逗留期間,他兩次見到了史達林,並被告知他將會接替阿瑪爾出任蒙古的總理。

喬巴山在一九三九年一月回到了烏蘭巴托,在三月六日舉行的小呼拉爾擴大會議上,他宣布了指責阿瑪爾反革命活動的起訴書。雖然喬巴山在起訴書上簽了字,但是對阿瑪爾的譴責和告發,仍然照例是由莫斯科駐蒙古使團的首腦和NKVD的蘇聯工作人員管理的。阿瑪爾被送去了西伯利亞,然後又被轉送到莫斯科,他在一九四一年七月被指控為日本從事間諜活動並受到審判。

關於他命運的傳言有很多,但是後來人們得知他是被蘇聯最高法院軍事委員會判處死刑並在七月二十七日執行。在一九五六年赫魯雪夫發表了祕密談話後,對阿瑪爾判決的複審認定他的案件從來沒有任何的實際證據,因而在死後得到了平反。一九九一年蘇聯解體後,俄羅斯政府公開了正義不彰的細節和另外三十一位以這種方式被清洗的蒙古國領導人的案情。

喬巴山並沒有下令實施這樣的清洗和處決,但是他配合了蘇聯當局。他是個軟弱的人,是一個心甘情願的工具,並從此獲得了政治上和個人的利益。然而,他並非一個自由活動的代理人,而是莫斯科和NKVD所作所為的「象徵性掩護」。

蒙古的菁英階層屈服在偏執氣氛中,喬巴山也有同感。對日本反革命和間諜活動的擔憂比比皆是;雖然大多數都毫無根據,但它們為指控和清洗提供了有用的藉口。

阿瑪爾被解職以後,在史達林的命令下,喬巴山同時擔任總理和內政部長。這給了他正式的政治權威和對安全機構的有效控制。這時候,另一個來自莫斯科的代表團帶著新的指示抵達:是時候結束恐怖統治了。莫斯科下結論認定這裡有「過度激進」,但毫無疑問的是,大清洗所引起的反蘇情緒是這一戲劇性轉折的主要因素。

由於喬巴山在清洗的高峰期時在俄國待了很長時間,因此,他對許多無辜者的被迫害和死亡可以甩開個人的直接責任;四月二十日,他為自己缺席期間的所作所為表示了歉意。他解僱了他的副手,解散了管理大清洗運動的特別委員會,並且對那些被判定是「過度激進」的人再進行了新的清洗;很多人被送到了莫斯科受審。

總的來說,十八個月的恐怖行為造成三・六萬至四・五萬人死亡。與此同時,蒙古全境的八百座寺院和廟宇幾乎無一倖免地被摧毀,包括珍貴宗教文物在內的寺院資產遭到沒收,宗教書籍被焚毀。大清洗的受害者人數眾說紛紜,要得出一個所有人都能接受的數字是不可能的。莫瑞斯・羅薩比(Morris Rossabi)使用了一個低得多的數字:

對鎮壓期間死亡人數的估計差別很大,最可靠的數字在兩萬五千人左右。這一數字範圍內遭殺害的佛教僧侶人數也有爭議,但是專家們一致認為,在二十世紀初有十萬人左右的僧侶,到中葉時,繼續在寺院裡的僧侶已經不足千人。大多數人被還俗,也有一些人被殺,絕大多數寺院不是被摧毀就是遭到了嚴重破壞。

一九三九年末,喬巴山回莫斯科匯報政治形勢並請求蘇聯援助蒙古的經濟發展,援助請求中還包括蒙古和蘇聯鐵路系統的串連。在這次出訪任務中,陪同他的是他的助手澤登巴爾,他們在十一月八日離開烏蘭巴托,但是直到一九四○年一月才見到史達林。喬巴山提出請求能允許他卸下一些職責,但是史達林沒有同意。喬巴山是唯一他願意相信的蒙古人,但是現在澤登巴爾也加入了這個非常短的名單。

他們回國以後,喬巴山建立了一個新的統治團隊,他自己是總理和軍隊總司令,澤登巴爾則是人民革命黨的總書記。對於喬巴山的「個人崇拜」是以蘇聯的史達林崇拜為樣本推行的,圍繞著喬巴山把國家從日本人手中拯救出來的說法來建構,但是對史達林的崇拜在蒙古更加盛行。一九四○年,史達林給喬巴山授予了列寧勳章。

在和史達林結盟這件事情上,喬巴山曾有其他選擇嗎?他所在的蒙古人民革命黨起初是一個獨立的民族主義組織,它非常依賴共產國際和蘇聯共產黨的支持,幾乎就是莫斯科的附屬品;幾乎所有的領導人都是在蘇聯接受訓練的。查爾斯・鮑登認為:

在三○年代,蒙古真正的國家獨立從來就不是一個實際命題。從理論上來說,蒙古要在與蘇共結盟(在一九二一和一九二九年都是完全投向蘇聯)和被日本滲透之間作出抉擇,因為日本的帝國主義野心現在已經開始把蒙古包圍起來了。

唯一的一個其他選項是和中國和解,但這是無法想像的:蒙古在一九二一年之所以發起最初的革命就是要逃脫中國的枷鎖,而且在一九三○年代時,中國仍然宣稱蒙古是它的,甚至比之前更加民族主義情緒高漲,而且在當時無論怎麼看,中國都正在日本的面前節節敗退。

一九五二年喬巴山死後,澤登巴爾成了繼任者,他從一九五二年擔任政府首腦直到一九七四年,一九五八至一九八四年亦擔任蒙古人民革命黨的總書記。當蒙古人民革命黨中央委員會在一九六一年決定「清算喬巴山個人崇拜的有害後果」時,與史達林統治的類比就再接近不過了。雖然喬巴山能夠有此地位要歸功於史達林、蘇聯和共產國際,以及來自蒙古內部的政治支持,但是喬巴山和史達林在背景、前景和政策上都是不相同的。

歐文・拉鐵摩爾認為,「如果把喬巴山說成是史達林在蒙古的影子,那是對歷史的誤讀。」在和一位前政治犯的談話中,他告訴拉鐵摩爾:

當我在一九四四年見到喬巴山的時候,在我看來他一點也不像是那種搞陰謀算計的人。事實上,我覺得他身上有很多老派蒙古人的優點——你知道的,直率、直來直往的。難道他不能阻止這些事情嗎?或者說,他不能至少對他認識的人的案子給予干預嗎?〔受訪者回答〕「喬巴山沒什麼問題,他是個好人。但是他頂著巨大壓力,而且他的權威是受限的。」

喬巴山最喜歡的事情莫過於參加蒙古人的傳統遊戲,或者是在某個牧民的蒙古包裡停下來,大口地豪飲發酵馬奶,然後滔滔不絕地講話。然而,他還是滿足於用史達林的影子來上位,並且無情地利用這一點,或者是允許這件事被利用。

