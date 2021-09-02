全球化帶動ESG浪潮，如何運用數位科技落實企業永續發展？

文：Chris Tsai

ESG是什麼？

ESG又可以稱為永續投資，這樣的縮寫源自2005年聯合國的《Who Cares Wins》報告。報告中提出企業應該要將環境（ Environmental ）、社會（ Social ）、公司治理（ Governance ）三項指標納入企業運營的評量標準，除了促進企業永續經營之外，也能替社會、環境與經濟帶來正面效益，並讓公司有效實現企業社會責任（CSR，Corporate Social Responsibility）。

1. 環境（Environmental）

涵蓋氣候風險、天然資源稀缺、能源使用管理、污染及廢棄物管理、生物多樣性等環境相關面向。

2. 社會（Social）

包含員工健康管理、勞資關係、資安隱私權維護、產品責任、客戶福利等相關內容。

3. 公司治理（Governance）

包括商業倫理、供應鏈管理、董事會素質與成效、風險評估管理等所有公司治理相關面向。

長期以來，各國忽略了ESG帶給企業的價值，故聯合國在2006年成立負責任投資原則組織（PRI，Principles for Responsible Investment），致力推廣企業將ESG原則納入決策考量，是目前全球最大的永續投資倡議組織。

ESG與CSR的差異

ESG與CSR常常被搞混，這裡幫大家簡單釐清兩者的差異。根據世界企業永續發展協會（WBCSD）的定義，CSR是指廣泛的概念，一間企業貢獻經濟發展的同時，必須遵守道德規範，以及改善員工、社區或社會的生活品質。

ESG則是實踐CSR的原則，讓公司外部人能從環境、社會、公司治理三項指標去評估企業的永續力。然而，不少企業主會誇大其詞，聲稱自家企業有遵守道德規範、重視社會責任等等，不過旁觀者卻沒有一個客觀的指標去衡量企業，因此造就了ESG的誕生，再透過全球化的引領，世界也掀起重視ESG的浪潮。

三大關鍵掌握ESG布局

近兩年氣候變遷加劇，提升了台灣各產業對永續議題的關注，而企業ESG的表現，其實牽動著整體供應鏈板塊的發展。Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所建議，除了利用實際行動來落實永續目標之外，企業更應主動針對以下三項關鍵進行聚焦，優化國際競爭力：

1. 建立跨境溯源機制

溯源機制的建立是為了消除企業與客戶的資訊不透明，雖然目前跨境溯源機制正處於萌芽階段，不過勤業眾信建議企業必須先評估產品或服務上下游生態對於ESG造成的衝擊，以制定相關管理政策或因應措施，嚴格控管ESG給企業帶來的風險。

2. 供應鏈碳排放檢查

根據波士頓諮詢公司與世界經濟論壇在2021年1月聯合發布的《Net-Zero Challenge：The Supply Chain Opportunity》報告中，明確提及每年有超過一半的溫室氣體排放量是來自於全球八大產業供應鏈。

雖然對於企業而言，去碳化極具挑戰，減碳措施需要挹注的資金也相當可觀，但是建議企業應落實對供應鏈的碳排放盤查，降低產品或服務的生命週期所產生的碳排放，才能接軌國際間企業碳排管理延伸至整體供應鏈的趨勢。

Photo Credit: AP / 達志影像

3. 善用數位工具

現今數位轉型當道，許多企業紛紛將內部資訊雲端系統化，以此降低供應鏈管理成本。勤業眾信風險管理諮詢副總經理陸孝立指出，企業應善用數位工具，創建與供應商的議合平台，並將ESG原則納入傳統QCDS管理（品質 Quality、成本 Cost、交付 Delivery、服務 Service），有助於提升管理成效，再透過永續思維建立台灣企業與國際的共同價值觀，持續深化國際供應鏈的夥伴關係與產業話語權。

數位科技落實永續發展

共享經濟的概念雖然已存在多年，但隨著數位科技的蓬勃發展，5G、AI、雲端、區塊鏈等數位科技應用使得共享經濟日趨成熟，透過加強資料分析與運算或是利用AI做預測，有助於企業落實永續發展，並具體邁向實踐永續的承諾。

GoShare新事業的總監姜家煒也指出企業創新的重要性，近十年的行動網路、行動裝置、IoT等科技陸續到位，創新的商業模式和價值練已串接，而台灣擁有硬體創新與整合能力的優勢，因此建議台灣企業可以藉由數位科技的力量，邀請更多人從自身需求出發，串聯企業夥伴共同發展與創造可持續性的永續服務。

ESG體現了企業社會責任的全貌，而數位科技儼然成為企業落實永續發展的關鍵，建議從商業模式或產品供應端思考公司資源的使用，並導入數位化管理。以階段性目標來具體實現永續概念，讓企業走向更全面的發展。

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航