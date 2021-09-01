無接觸遞送必要物資，無人機成印尼各島嶼人民居家隔好幫手

（中央社）印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來出現趨緩。在大流行期間，一群無人機愛好者利用他們的飛行操控技能，替居家隔離患者提供藥品及食物無接觸遞送服務。

在南蘇拉威西省（SouthSulawesi province）首府錫江（Makassar），一個配備5架無人機的7人團隊自7月初開始提供24小時送貨服務。

「錫江康復無人機醫療團隊」（Makassar Recover Drone Medic）創辦人兼協調員達哈爾（Muhammad Dasysyara Dahyar）表示，他們正與當地疫情工作小組合作，每天至少運送5次藥物給居隔者。在7月、即這波疫情的高峰期，他們1天最多可運送25輪的藥品或食物。

錫江市長波曼圖（Mohammad Ramdhan Pomato）指出，當局計劃將無人機送貨服務擴大至附近島嶼，並為在錫江沿岸船隻上隔離的約800人運送貨品。

波曼圖說：「無人機飛行距離約7公里，所以可以到達附近的島嶼。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 醫療團隊人員正把醫療物資安裝在無人機上。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 「錫江康復無人機醫療團隊」成員正操作載有醫療物資的無人機

針對這項創新服務，8月中確診、與家人一起自我隔離的50歲家庭主婦哈塔蒂（Hartati）表示歡迎，「我認為，無人機送來的藥物較不易受汙染」。

疫情期間，無人機也可用來監控交通和城市內的民眾移動狀況，並精準劃出COVID-19篩檢目標區域。

為遏制Delta變異株引發的致命感染潮，目前許多印尼城市仍未取消移動限制，包含錫江在內。

自大流行開始以來，印尼已累計通報逾400萬人確診、13萬1000人病故。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範