2021/09/01,
國際

無接觸遞送必要物資，無人機成印尼各島嶼人民居家隔好幫手

無接觸遞送必要物資，無人機成印尼各島嶼人民居家隔好幫手
印尼的醫療人員透過無人機傳送醫療物資給在南蘇拉威西省首府錫江市的病患。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

為遏制Delta變異株引發的致命感染潮，目前許多印尼城市仍未取消移動限制。由於印尼是擁有許多島嶼的國家，因此無人機成了可迅速將藥品及食物送達各島嶼的隔離患者與居民的工具。

（中央社）印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來出現趨緩。在大流行期間，一群無人機愛好者利用他們的飛行操控技能，替居家隔離患者提供藥品及食物無接觸遞送服務。

在南蘇拉威西省（SouthSulawesi province）首府錫江（Makassar），一個配備5架無人機的7人團隊自7月初開始提供24小時送貨服務。

「錫江康復無人機醫療團隊」（Makassar Recover Drone Medic）創辦人兼協調員達哈爾（Muhammad Dasysyara Dahyar）表示，他們正與當地疫情工作小組合作，每天至少運送5次藥物給居隔者。在7月、即這波疫情的高峰期，他們1天最多可運送25輪的藥品或食物。

錫江市長波曼圖（Mohammad Ramdhan Pomato）指出，當局計劃將無人機送貨服務擴大至附近島嶼，並為在錫江沿岸船隻上隔離的約800人運送貨品。

波曼圖說：「無人機飛行距離約7公里，所以可以到達附近的島嶼。」

RTXGI282
Photo Credit：Reuters / 達志影像
醫療團隊人員正把醫療物資安裝在無人機上。
RTXGI1PR
Photo Credit：Reuters / 達志影像
「錫江康復無人機醫療團隊」成員正操作載有醫療物資的無人機

針對這項創新服務，8月中確診、與家人一起自我隔離的50歲家庭主婦哈塔蒂（Hartati）表示歡迎，「我認為，無人機送來的藥物較不易受汙染」。

疫情期間，無人機也可用來監控交通和城市內的民眾移動狀況，並精準劃出COVID-19篩檢目標區域。

為遏制Delta變異株引發的致命感染潮，目前許多印尼城市仍未取消移動限制，包含錫江在內。

自大流行開始以來，印尼已累計通報逾400萬人確診、13萬1000人病故。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。