2021/09/01,
無接觸遞送必要物資，無人機成印尼各島嶼人民居家隔好幫手
印尼的醫療人員透過無人機傳送醫療物資給在南蘇拉威西省首府錫江市的病患。Photo Credit：Reuters / 達志影像
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為遏制Delta變異株引發的致命感染潮，目前許多印尼城市仍未取消移動限制。由於印尼是擁有許多島嶼的國家，因此無人機成了可迅速將藥品及食物送達各島嶼的隔離患者與居民的工具。
（中央社）印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近來出現趨緩。在大流行期間，一群無人機愛好者利用他們的飛行操控技能，替居家隔離患者提供藥品及食物無接觸遞送服務。
在南蘇拉威西省（SouthSulawesi province）首府錫江（Makassar），一個配備5架無人機的7人團隊自7月初開始提供24小時送貨服務。
「錫江康復無人機醫療團隊」（Makassar Recover Drone Medic）創辦人兼協調員達哈爾（Muhammad Dasysyara Dahyar）表示，他們正與當地疫情工作小組合作，每天至少運送5次藥物給居隔者。在7月、即這波疫情的高峰期，他們1天最多可運送25輪的藥品或食物。
錫江市長波曼圖（Mohammad Ramdhan Pomato）指出，當局計劃將無人機送貨服務擴大至附近島嶼，並為在錫江沿岸船隻上隔離的約800人運送貨品。
波曼圖說：「無人機飛行距離約7公里，所以可以到達附近的島嶼。」
針對這項創新服務，8月中確診、與家人一起自我隔離的50歲家庭主婦哈塔蒂（Hartati）表示歡迎，「我認為，無人機送來的藥物較不易受汙染」。
疫情期間，無人機也可用來監控交通和城市內的民眾移動狀況，並精準劃出COVID-19篩檢目標區域。
為遏制Delta變異株引發的致命感染潮，目前許多印尼城市仍未取消移動限制，包含錫江在內。
自大流行開始以來，印尼已累計通報逾400萬人確診、13萬1000人病故。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範