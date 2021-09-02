【關鍵專訪】《TAKAO・台客・南方HUE：李俊賢》 策展人：把最底層的東西放進美術館，誰說髒話不能是文化內涵？

「重新回應台灣美術史現代繪畫的源頭問題，也就是台灣的風景或地景是否還有別的寫生方式與表現的可能性？我們可以在俊賢的繪畫裡看到更多關於光、氣象、水氣的表現。我覺得這個可以再進一步地去檢討。」高雄市立美術館《TAKAO・台客・南方HUE：李俊賢》 策展人龔卓軍在座談會裡，以李俊賢作品中獨樹一格的風景呈現方式，來回應觀眾對於藝術家作品中的現代性的提問。

藝術家李俊賢的作品有別於一般承襲日治時期外光派的創作手法，並不追求細緻與優美，而是透過他的身體經驗與視覺思維去繪製出不刻意修飾的在地風情。那麼，李俊賢藝術家眼中的「光、氣象、水氣」的表現究竟是什麼樣子？而他又如何去獲得靈感，進而創造出這些值得被重新定位的作品？

如同許多現代藝術的藝評家、藝術史家的主張：「藝術來自於生活」[1] ，李俊賢的作品表現了他在人生不同的階段、不同的角色裡對在地景物以及生活狀態的觀察。於八種跨界的身份中來回切換，李俊賢始終沒有忘記自己對於「歹頑郎」身份認同，在畫作裡創造出真實且充滿豪情的南方意象。

Photo Credit: 高雄市立美術館提供 前高美館長、藝術家李俊賢。

「尚扦（tshuann）ㄟ」李俊賢：鹹味的海港風情，土地滋養而成的台灣氣魄

李俊賢在1957年出生在台南麻豆，小時候曾與家人在雲林北港住過短暫時期，而高雄則是他度過大部分時間的地方。李俊賢出生於二戰之後，是戰後嬰兒潮世代其中一員，經歷過工業與公共建設的高速發展，也體會過戒嚴時期壓抑與噤聲。

尤其成長的地方又是港都高雄，因此在眼前所及之處幾乎都是勞工階級大汗淋漓的工作現場。大學畢業之前，他深受高中老師羅清雲的影響，喜歡與同學一起到處寫生，將眼前景色轉譯在畫布上，對高雄的景色已經有「扦」的那種「粗糲感」體會 。

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 李俊賢也覺得「扦」就是南島的一種生長現象。家裡有庭院的人都知道，只要下過一場雨，家裡的植物就會很「扦」的長起來了，割都來不及。

1986年，李遠達前往紐約深造，並在三年後回台發展。紐約之行對他的作品影響深刻，多元文化匯聚令他展開對自我認同的探索，並融入新表現主義等新興的藝術風格，從對中原歷史的想象，到後來對自我生命歷程、常民文化、南島文化的探詢，迸發出非常在地的作品 。

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 李俊賢在1986年前往紐約深造，為未來充滿在地性的藝術創造儲備能量。紐約之行對他的作品影響深刻，多元文化匯聚令他展開對自我認同的探索，並融入新表現主義等新興的藝術風格。

策展人許遠達對李俊賢回台之後有著這樣的觀察：「回國之前他就發現中國的東西跟他的關係不緊密，所以他開始思考可以怎麼做。我覺得重點在於《台灣計畫》。就像龔老師講的，《台灣計畫》啟動了他觀看台灣的身體感。他在這趟中畫的一些作品，就盡可能地去表達他的觀察。他有點反歐美的美白美學，既然是『反』就會把力道拉強。他會覺得高雄、台南有一種很氣魄的東西，就是大對立，就是粗粗的這樣。所以只要是有這種意象的東西，就放進他的作品。我們會說，他的『台美學』的意象其實比較偏向南部的氣魄。」

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 10年的《台灣計畫》是李俊賢重要的創作養分。而南方是李俊賢從小生長的地方，也是他的自我身份與向世界表達的自我表述。

勞工階級的那種粗糲感、生長茂盛的在地植物，甚至是在底層文化中常見的髒話，都成為李俊賢的創作題材。他把某些可能會被忽略、甚至避而不談的，但是在台灣非常常見的人、事與物繪畫出來，用寫生回應了他對自我、土地與文化認同的思考。

在高雄市立美術館的《TAKAO．台客．南方HUE：李俊賢》研究展當中，兩位策展人為了還原李俊賢在不同人生階段的藝術作品與藝術理念，將展覽分為六個部分，也就是「八個李俊賢」、「從愛河到哈德遜河」、「土地・台味」、「海洋・南島」、「拿卡西走廊」以及「八個浪—年表文獻區」，鼓勵觀眾從李俊賢的身份切入，透過欣賞作品與閱讀文獻，去深入地了解這位表現濃厚本土化風情的台灣藝術家。

用對比打破禁忌與界線：「聳擱有力ㄟ」畫中聲音與組合字

提到李俊賢的創作方式與創作理念，很難忽視他充滿動感、線條粗獷，甚至是混合沙土顏料的筆觸。李俊賢對於現實景色的呈現，時常會加上他對這個作畫對象的思考，進而發展出他獨有的視覺思維。而為了貫徹他對於表現「真實」而非美化景色的想法，李俊賢作品中的人物並不會顯得精緻，反而是皮膚黝黑、面部與身體曲線清晰，很像是勞動階級才會有的膚色。

對此，策展人許遠達表示，「他在世的時候，我們也問了這題很久。其實也有問了他很多畫家朋友，包括許自貴老師。他們對於內容（的看法）都蠻一致的，也就是李俊賢想要拉大對比。他想要他的線條要有力道，就可能去用過度的層次。因為他就是那麼粗，他就沒有辦法很嫩（細緻）的去畫，所以他就對比拉很大。」如此的藝術表現與李俊賢的個性有關，同時也是他想要凸顯「美化」與「真實」對比，所創造出來的獨特美感。

除了有力的線條與筆觸之外，畫作中的文字也是李俊賢形構對比的重要元素。觀眾在欣賞他帶有文字的作品時，必然不自覺地在心中或是脫口而出文字的讀音，如此一來便打破了畫作與觀者、時間與空間的界線，並在畫布上線條、顏料的靜與聲音的動之間形成強烈對比。

而李俊賢也時常以「組合字」來構成畫作中的文字。他繪製文字的字體「花鳥體」也是與廟宇文化有著密切的關係。策展人許遠達解釋：「除了聲音之外，組合字在字型上就把中文拆掉了。另外一個部分如同我後來看到陳泰松老師講到，他認為組合字很有福祿的感覺。這種組合字、集合字的來源就是寫符仔，恭迎天兵天將什麼的，然後把字寫成這樣，顯現了符仔的生命能量。」

在李俊賢的文字裡，他沒有拋棄中文的使用，但是拋棄了中文的字型結構，並留下他的母語，也就是台語文化。就算觀眾看得懂中文，但是不懂台語怎麼發音，就是沒辦法理解他的意思。

有趣的是，李俊賢藝術家在選擇文字時還會注意讀音的「腔口」（台語：腔調），策展人許遠達舉例：「這個寫的是我們展覽的主辦單位「革咪貫」。他其實很厲害，這個字其實是有「腔口」的。」這些畫作中帶有的聲音表現，也在後來成為「南方HUE聲景影音會」的靈感來源。

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 「組圖」是策展人們在布置展覽時特別安排的展示方法。李俊賢很愛「鬧熱」，所以策展人用組圖來表現台灣人愛熱鬧的氣氛，就像他「修揪咱來去海產檔」的樣子。而這些組圖也有互相呼應、互相交流的意義。

在藝術創作與文化認同之間：南島、檳榔與髒話

李俊賢在1993年創作的〈泰雅系列一〉，許遠達老師如此評價：「這是他在1993年剛開始表現原住民文化的作品。他在南投遇到原住民，是他第一次在畫作裡面使用原住民的語言。因為他對聲音比較有印象，所以他貼的都是聲音，而不是貼什麼圖騰，他其實很注重文化真正深入進去的部分，而不只是（對）一個符號（挪用），所以看這張圖的時候，感覺不出他是原住民，除非你能讀，像我就不能讀。所以他在表現文化，自有他到位的地方。」

李俊賢對於南島文化的探索，始於對土地、海洋以及人文歷史的關懷，而他展現南島文化與他展現台語文化的方式相同，都是透過語言的去結構化，在觀者能夠理解其中的文化意涵之後，才能真正讀懂作品要傳達的意象。

在南島文化的探索上，李俊賢並沒有流於表面形式或是特地的文化符號，更在擔任高美館館長時首次將為南島當代藝術帶入美術館，為南島當代藝術提供了藝術的展現平台。

Photo Credit: 林易萱拍攝 李俊賢對於南島文化的探索，始於對土地、海洋以及人文歷史的關懷，而他展現南島文化與他展現台語文化的方式相同，都是透過語言的去結構化，在觀者能夠理解其中的文化意涵之後，才能真正讀懂作品要傳達的意象。

龔卓軍提及：「比如說他畫林投，台灣海邊都有的特別植物。林投原本就有一個形象，可是林投在過去的繪畫裡沒有造型，所以他要突破沒造型的情況，所以開始給予這個植物一個造型。像香蕉、棋盤腳、槺榔、檳榔樹都是這種情況。這些樹可能從清代土番風俗圖裡就有一些圖，可是後來沒有真正走入日治時期。現代跟二戰之後，在繪畫的話題裡，其實也是很少提到。」

龔卓軍進一步說：「我們（現在）只能找到很少關於檳榔的創作，但是檳榔卻是南投跟屏東（數量）最大宗的植物，在台灣可能有好幾億產業產值。不知道為什麼沒有人畫它？我想李俊賢就是想從不同角度、光線給予這個植物一個造型，因為大家可能常常或遠、或近地看到這個植物。」策展人龔卓軍在面對李俊賢以在地植物作為繪畫主題時這樣解釋，他跟策展人許遠達在展覽中安排了許多李俊賢畫在地植物如香蕉與檳榔，以及這些植物所帶來的文化內涵。

然而「髒話」是否能算是一種文化內涵？策展人龔卓軍曾特別寫了一篇文章回應這件事。他認為這是藝術家表現童年重要的身體吶喊與土地經驗的方式，也是藝術家反應底層文化中勞動者具有體感的強烈語彙。

「對李俊賢來講，（這是）文化底層，包含工人和我們剛剛講的自然現象、植物，或者說罵髒話。我覺得他在這個部分討論的還有包括階級問題。在某些階級以上，他們是故意無視這個部分的存在。」策展人龔卓軍如是說道。

對此，策展人許遠達也提出他的觀察與質疑：「李俊賢就是把文化最底層的東西放到美術館裡面。當這個文化的主體被認同，其他的東西不就更可以被認同嗎？而且講髒話這件事在西洋裡面，我們為什麼就這麼習慣？然後在中文或是在台語裡面就這麼不行？」李俊賢彷彿透過他的作品向精緻文化提出了最有力的質疑：就連埋藏在文化最底層的東西，你都無法自我承認，要怎麼說自己認同自己的文化發展？

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 策展人許遠達表示：「李俊賢對髒話的想法像是在『透中氣』，當你又不能打人的時候，你就用髒話來把怨氣吐掉。他在做這個動作的年代剛好是台灣1990年代，那時候是整個社會在開放的時候，所以他就畫了這些台灣的台語文化中最底層的文化。」

紮根土地的南方意象，對底層文化的認同到向世界發射的「南方HUE」

身為棒球迷的李俊賢將他對棒球運動的喜好融入創作手法，形成了一門獨創且鏗鏘有力的「甩」（台語：HUE）。他透過各種甩筆的上色方式，在畫布上形成具有動感與速度感的流線，就像是一種具有衝擊性、強而有力的自我表述。

而連續10年的《台灣計畫》是李俊賢HUE的原型意象。兩位策展人都一致認為HUE跟組合字、聲音、髒話一樣都是李俊賢創作生涯中重要的創作技法與自我表述。許遠達老師也補充說明：「 HUE是運用力量把顏料脫離畫筆，所以這種力道對他來講非常重要，是要去表現一個他認為在地的、反美白的、一個很有力道的對比。他在創作裡表現了南台灣，表現了地方比較有力的豪快畫法。」

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 李俊賢為10年的《台灣計畫》親自繪製了路線地圖。

這樣的HUE法為李俊賢的身份表述加強了力道，HUE掉了那些曾出現在他的生命經驗中，被黨國與日本所限制的美學表現，讓那些從他的身體裡長出來的在地美感得到翻轉的機會。

南方是李俊賢生長之處，也是他最關注的土地、人文與歷史之所在。策展人許遠達說：「我覺得如果從李俊賢的發展歷史來看，他的南方是有國界的，（討論）的是台灣的南方是什麼。但是當他充分地進入原住民世界、南島的世界時，南方就是打開了國界，（討論）的是南島語系的狀態。南方有兩個層次，一個是國界的南方、一個是作為我們台灣主體發展真正的文化來源的南方。」

許遠達繼續說道：「這就是為什麼他會談到巴丹島，他要去把那個無形的東西拿掉，用觀看來建構主題。你會發現他是一個懂得思考的人，他甚至會從中國那邊開始思考，然後到台灣、漢族文化與南島文化，經歷一個發想的過程。」

南方對李俊賢而言是對土地與人文的關懷，是用在地文化去構建的自我身份，也向世界發射出自我表述的「南方HUE」。

Photo Credit: 林易萱拍攝 HUE是李俊賢很重要的視覺思維。HUE是運用力量把顏料脫離畫筆，而這種力道是要去表現一個他認為在地的、反美白的、一個很有力道的對比。

致敬李俊賢，一趟療癒的旅程

當初敲定展覽與選擇策展路徑，是在李俊賢逝世後不久。策展人龔卓軍表示：「我在想，家屬並沒有完全走出哀傷，朋友們也很想要聚集來哀悼李俊賢，但是這件事並沒有發生，只有在一個音樂節接近那個狀態。我覺得家屬跟李俊賢的朋友還需要一個過程，對我來說，我必須先知道這些問題，才能避免讓這件事情成為家屬與朋友的裂痕。對策展人來講，必須想辦法把他們縫合在一起。所以，我覺得旅行是可以讓大家自由地參與，把哀悼化為無形的方法。我們在這個過程中也慢慢地醞釀出影音會、出版，一次一次地讓哀悼跟傷口的縫合，並且擴大層面產生比較正面的力量。」

所以他們選擇以旅行的方式，重新走過李俊賢在過去曾經走過的路線，去尋找他曾經看過、深受感動的風景。這是一場為紀念逝者而辦的緬懷之旅，也是一場為生者縫補傷痛的療癒之旅。

Photo Credit: 林易萱拍攝 在這趟療癒的旅程中，策展人與同伴們不時將李俊賢的作品拿出來與現場的景色比對，重新體會李俊賢在過去所經歷的感動。

「康老師帶我們去柴山的那一趟，我們找到李俊賢那幅畫的石頭，真的很像。但是對所有的，包含藝術家、藝術門外漢來說，這件事都會很有趣。我們試著去揣摩李俊賢的眼睛，以及他的身體，以及他到達的那個點的氣氛。我在這邊用講的，或許跟藝術史專家的觀點有點不太一樣，我講的看起來比較週邊，不是作品本身，但是對一般人來講，要去看作品，有很多可以引起深入興趣的可能方式，而其中一種策展的方法就是去旅行。」策展人龔卓軍分享了他們在沿途看過的風景，以及透過揣摩李俊賢的方式去觀看而發現的驚喜。

「其實在李俊賢的文章裡有提到土地身體感這件事情，也就是說如果沒去走你不會只是『生成什麼款』，就像龔老師講的，你會不知道西北雨大到你站著打到臉上會非常痛，那麼大顆。你也不會知道霧氣可以有多濃。如果都沒有經驗這些身體感知，就很難感同身受。我們在香蕉灣才發現，難怪李俊賢會在那裡畫出唯一沒有用HUE的而是用滴的（作品），他（應該是）覺得很放鬆。所以從畫面就看得到他感受的那個當下、那個午後長什麼樣子。」策展人許遠達也十分認同旅行的策展方式，因為唯有親身經歷，才能真正地感同身受，去了解藝術家的創作思維，從而策劃出能夠引起共鳴的展覽。

Photo Credit: 藝術家家屬、高雄市立美術館提供 圖中「革咪貫」的組合字，表現了用台語講述「高美館」的口氣，十分有趣。

雖然美術館的觀眾無法隨者策展人以及藝術家的家屬、朋友一同到台灣各地觀看藝術家眼中的景色。但是觀眾觀看展覽的過程也可以成為一種旅行。

透過觀看李俊賢的作品，觀眾仍舊可以穿越到那個和風徐徐、或是豔陽高照、或是狂風大浪的午後，與李俊賢一起坐在海邊、路邊、鐵軌旁，安靜地或愉悅地紀錄他眼中最美的台灣滋味。

Photo Credit: 高雄市立美術館

備註

[1]如Nikolay Chernyshevsky（俄）、John Ruskin（英）等人。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航