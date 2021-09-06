不平衡的台灣經濟與工資（上）：台灣工資曾與韓國並駕齊驅，為何現在輸那麼多？

台灣的基本工資審議委員會會將於9月開會，討論2022年是否提高基本工資與幅度。

台灣經濟表現強勁，是時候提高基本工資了。儘管新冠病毒疫情肆虐，但台灣的人均GDP現在已與韓國不相上下。 台灣出口也連續13個月增長，創下379.5億美元的歷史新高，6月份的增幅也是台灣歷史第二高。

在全球範圍內，儘管疫情持續，台灣的經濟在2020年增長了2.98%，使其成為去年表現最強勁的經濟體之一。 預計今年台灣經濟將再增長5.88%，將成為2010年以來的最高增幅。

然而，台灣基本工資月薪，在去年僅增加新台幣200元。

據媒體報導，勞動部可能希望基本工資保持不變，但勞動部部長許銘春表示，她希望基本工資能提高新台幣200元以上。代表企業的中華民國全國商業總會則呼籲不要提高基本工資。

在過去的兩到三年裡，台灣的基本工資——以及整體工資——一直處於嚴重低迷狀態，但實際上台灣多年來的出口和利潤增長一直很高，不提高基本工資有如侵犯勞工的權利，給勞工的生計帶來更大的負擔。

在這篇文章中，我將台灣的基本工資與過去20至30年台灣的出口和本地企業的利潤進行比較，以了解台灣經濟如何變得嚴重不平衡。 我也比較台灣和韓國，看看這兩個曾經相似的經濟體如何最終走向不同的經濟道路，從而導致韓國成為當今最強的國家之一。

原本工資和韓國並駕齊驅的台灣，為何之後被超越？

台灣的人均GDP曾經比韓國高，但從2003年就被拋在了後面，在現任總統蔡英文的領導下，台灣的人均GDP在過去兩年才重新追上。

而韓國能超越台灣的其中一個原因，是1997年經濟危機後，台灣經濟經歷了一段停滯期。

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由於金融危機，台灣政府任由人均GDP多年停滯不前，工資也是如此，1997年經濟危機後，台灣基本工資在1997年至2007年的十年間持平，曾經比韓國高的基本工資，在2005年後，也因為台灣工資停滯不前，已經跟不上韓國了。

事實上，從80年代末到1990年代中期，台灣的基本工資是韓國的兩倍，但今天卻相反，台灣的基本工資已經壓低到只有韓國的一半。雖然台灣的人均GDP值一直在增長，但從勞工生活和工資的改善來衡量，這種增長毫無意義。

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1998年以來，台灣基本工資只漲了三倍，但相比之下，韓國基本工資卻增長了16倍。

作者提供 基本工資成長的倍率，從1開始計算

應對經濟危機的方式，使兩國走上了不同的道路。韓國決定在危機後大幅提高基本工資以實現經濟轉型，而台灣在陳水扁和馬英九任總統期間基本工資停滯多年，導致今天的低工資難題。近年來，台灣出口增長十分快速，因此政府大幅提高基本工資以跟上經濟增長步伐的時機已到。但與韓國相比，台灣顯然不願意將經濟增長份額公平的分配給其勞工。

如下圖所示，直到1990年代中期，韓國的出口都與台灣相當，但今天已經增長到台灣的兩倍。

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少給付員工的薪水，許多都流入了房地產，讓房價更高

台灣和韓國都是出口驅動型經濟體，出口增長推高了出口行業的工資，從而導致商品和服務的價格上漲，因此，其他行業的工資應該增加以追趕，但這在台灣並沒有發生。在韓國，1997年經濟危機後，基本工資在很大程度上與出口同步增長。反觀台灣，即使出口增加了兩倍，基本工資一直保持在較低水平。

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另一方面，由於台灣的企業主也因為未充分返還勞工工資，而賺取了超額的利潤，且時常將這些超額利潤投資於房產等標的，作為儲存和增長財富的手段。

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事實上，台灣的房價上漲速度遠遠快於企業利潤。 自2001年以來，房價上漲了兩倍多，而利潤僅翻了一番。相比之下，韓國的房價在很大程度上與利潤增長保持同步。

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在台灣，炒房已經變得非常有利可圖，擁有10套以上房屋的人佔了所有空置房屋的18.74%。 同樣，擁有10套以上房屋的公司，也佔所有空置房屋的33.47%。

買房對於很多台灣人來說已經是遙不可及。 即使房價飆升，台灣的基本工資仍然很低。相比之下，韓國自世紀之交以來，基本工資的增長速度超過了房價的增長。

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更糟糕的是，台灣的房價增長也比韓國快得多。自2001年以來，台灣的房價上漲了三倍多，而韓國的房價僅上漲了兩倍。

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如今，台北的房價收入比已升至15.54，僅次於香港。 而台灣政府在減輕勞工的住房壓力方面做得還不夠。

這種情況造成了經濟不平衡，從長遠來看是站不住腳的。台灣在如此不平衡的經濟結構下能堅持這麼久，實在是出乎意料。 而專家也表示，房地產泡沫在過去幾年一直在醞釀。雖然也有討論指出韓國可能出現房地產泡沫，但台灣較低的工資和購買力，意味著勞動人口緩衝風險的財務能力較低。

事實上，台灣是世界上房價最高的國家之一。 雖然韓國和日本的房價也很高，但他們的基本工資是台灣的兩倍。瑞士日內瓦市的基本工資也是台灣的五倍，為3772 瑞士法郎（11萬6201新台幣）。

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台灣不平衡的經濟源於一系列錯誤的施政終點順序。比較兩國時，很明顯韓國勞工從國家經濟增長中受益比台灣勞工多，反觀台灣企業卻以犧牲勞工為代價，從增長中獲得了不成比例的收益。換句話說，韓國的基本工資跟上出口和利潤，台灣的基本工資卻落後於出口和利潤，本應支付工資的超額利潤，在台灣卻被投資於房子，從而推高房價，導致經濟不平衡。

不平衡的台灣經濟與工資（中）：企業盈餘不斷增加、工資卻不漲，扼殺了台灣的創新

不平衡的台灣經濟與工資（下）：政府常說「經濟增長」，卻不願為勞工大幅調漲工資

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航