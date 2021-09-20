【專訪】一個屈原，各自表述：政大教授廖棟樑研究《楚辭》揭開屈原的百變面紗

作者：人文．島嶼（採訪撰文：徐平｜編輯、攝影：林俊孝）

現今人們對屈原（約西元前343年－約前278年）的印象，不外乎是一心為國卻不得君王歡心，最後絕望投江「死諫」的「愛國詩人」。近年來，更有許多人在「愛國」基礎上，關心起屈原是哪一國人，以及他愛的又是哪一國？但是古人眼中的屈原，其實與現代很不一樣。

「學術史總有個生命藏在裏頭。」政大中文系廖棟樑教授笑說。不同於做文學作品、作者的研究，廖棟樑關注的是「讀者」。學生時期，廖棟樑就對讀者相關的文學理論、批評特別感興趣，從字句間感受背後的時代氛圍、生命故事。爬梳相關史料時，他注意到漢代有著一場對屈原及臺的爭論，由此展開《楚辭》學研究之路，也從中揭開屈原從古至今的百變面紗。

當不當怨 vs. 忠君愛國

漢武帝獨尊儒術後，儒家思想幾乎成為官方意識形態，廖棟樑進一步說明：「當時儒家思想作為中國傳統文化的主流，規定了研究者、評論者的立場與價值觀念。」

屈原在漢代掀起的論爭，有別於現代聚焦於愛國、國籍，主要關注在「怨君」。廖棟樑認為，這場爭議來自於屈原情感表現，以及和儒家思想間的衝突。

儒家對情感表達的理想是「樂而不淫，哀而不傷」的中庸之道，不贊同情緒上過度宣洩、露骨。但屈原在〈離騷〉、〈九章〉有著歌淚式的表達，甚至激烈而悲壯的付出生命，這些都與儒家的中庸之道產生了劇烈拉鋸。

漢代對屈原歷史定位的論爭，採正面看法的有漢代淮南王劉安（西元前179年－西元前122年）、臣子王逸（約西元89年－158年）等人，他們試圖建立屈原和《楚辭》的經典地位，以注解儒家經書的方式注《楚辭》，認為屈原和《詩經》一樣的「怨悱而不亂」，甚至可以與日月爭光。

Photo Credit: 蕭雲從繪離騷圖經 Public domain 「楚辭」一詞有著三種含義，可作為詩體、作品或書名。楚辭作品經過先秦至漢，逐漸流傳增補，西漢時劉向將屈原、宋玉等人的作品編輯成集，並命名為《楚辭》，而為後世熟知的詩歌總集名稱。

反對看法的有班固（32年－92年），他認為屈原既不懂得明哲保身，讓自己身陷奸臣群小的讒謗、多次責怨楚王，甚至自裁，「露才揚己」，這些行為均不符合儒家對知識分子的期待。

然而，喜愛屈原、同時又服膺儒家價值的廣大讀者，該如何處理這些爭議呢？

廖棟樑指出，在宋朝，有一條新的詮釋策略被提出來，即「忠君『愛國』」。當時代屢遭北方外族侵門踏戶，中華民族對自己文化的情感從中被激發，文人士子關心的不再只是君臣關係，還有國家、民族興亡的憂慮。

這時期的《楚辭》讀者不同於漢代文人，只將屈原的情感擺放在忠君脈絡裡。宋代知識分子洪興祖（1090年－1155年）、朱熹（1130年－1200年）另闢戰場，轉而強調屈原憂國憂世、忠君愛國之心，將屈原的情感放進「當怨與否」的倫理內涵中，並且，也進一步提高到國家民族興亡的精神大義，由此確立屈原情感的正當性。

一個屈原，各自表述

光從屈原的怨情合理性切入，我們可以看到中國古代的讀者，對同一位作者、同一批作品，有著非常不同的眼光及評價。事實上，這些討論屈原身為一個「忠臣」、其情感表述的「倫理」爭議，還不是中國「《楚辭》學」的全部。

廖棟樑總結《楚辭》學的三大面向有「倫理、歷史與藝術」。除忠君愛國外，部分評注者把作品當成線索，考定其年代、社會背景，替屈原整理年譜、外傳，從歷史面向，還原屈原在字裡行間的真實想法、情感。

宋代以後還有些讀者，放了更多注意力在《楚辭》作品本身，從想像力、虛構性、寓言手法等角度，去賞析作品的藝術特點，因此，更為深化屈原的詩人形象。

企劃腳本：徐平、林俊孝｜美術設計：黃嬿羽 楚辭學仰賴歷代讀者們重新閱讀、詮釋，擴及倫理、歷史與藝術三大面向。

其實經典之所以成為經典，除了作品本身帶來吸引力之外，還仰賴歷代讀者們的閱讀、詮釋。一代又一代的讀者，不斷挖掘作品的意涵、賦予經典意義，逐漸建立起一座龐大的知識系統，甚至成為文化傳統。

「屈原已經成為一個符號和象徵。」廖棟樑說道。屈原至今已在華人圈中，廣為知識分子、普羅大眾所熟知，且成為深入學術、生活、政治與文學等各個領域的文化符號。

不同時代的「屈原問題」

「每個時代都有每個時代的屈原問題。」廖棟樑神采奕奕地說道。屈原的「愛國」形象在宋代以後會被提舉出來，與南宋面對北方外族威脅，士大夫普遍關心國家興亡大事有一定關聯性。

屈原形象在20世紀的變遷，與中國現代社會文化語境有密切相關，面對抗戰，屈原愛國的面向也一樣在戰爭背景下被重新加強，尤其隨著端午節被確立為詩人節，屈原便成為重要的文化現象。學者聞一多、郭沫若、梁宗岱、李長之等人莫不對「詩人何為」的話題，展開演繹。在這裡，我們看到文學與政治的關係。

從同個屈原的不同表述中，可以看到在當代大環境的影響，人們藉由屈原關心著，同樣或不同的時勢議題。

「屈原的作品具有很強烈的生命性，所以很多研究屈原都無法純粹的、冷靜的從學術考量思考。」廖棟樑認為，正由於《楚辭》體現了知識份子現實生活中的困境，因此，讀者們的評論、解讀，也帶有個人的感情、印記在裡頭。

《楚辭》學並不追求找到一位真正的屈原，或者屈原到底多愛國、多忠貞的那一個標準答案，而是探索屈原如何影響一代又一代的讀者，而這些讀者們眼中的屈原都是什麼樣子？又為什麼是這個樣子。

廖棟樑舉例，班固曾奉命撰集具有法典性質的《白虎通德論》，內容之一就是在討論君臣綱紀，書中認為臣子應「諫而不露」，即諷諫不可過於激烈直白。

其實班固早年曾被告發而入獄服刑，後來雖重蒙帝王重用，但在面對君臣關係的相關論述時，因之前經歷，選擇更加謙恭謹慎。知道這樣的背景後，也就可以理解班固為什麼責備屈原不懂得明哲保身，站在偏向官方的立場，且認為臣子不應如此抱怨君王。

東漢歷史學家班固｜Photo Credit: 《晩笑堂竹莊畫傳》班固像 Public domain

明代政治人物黃文煥(1595年－1664年），因曾蒙冤下獄，在獄中著作《楚辭聽直》，書名化用《楚辭》中的「命咎繇使聽直」，象徵黃文煥將自己比喻為「咎繇」這位正直司法官，透過文字道出屈原的冤情，更為屈原的忠義之心辯護。

廖棟樑進而分析，《楚辭聽直》的寫作，來自黃文煥對屈原不被理解的痛苦感同身受、希望同樣有人能像他對屈原一樣，替他的冤屈昭雪。

《楚辭》不只呈現屈原的生命，詮釋者也拿自己的疑惑、困境叩問經典。藉由閱讀、詮釋與評價等，既可以是嚴肅的學術議題，同時也是一代代讀者生命故事的展現。

一切上乘的詩都是無限的

一首偉大的詩就是一個永遠洋溢著智慧與歡欣的泉；一個人和一個時代既經汲盡了，他們底特殊關係所容許他們分受的它那神聖的流瀉之後，另一個然後又另一個將繼續下去，新的關係永遠發展著，一個不能預見也未經想像的歡欣的底源頭。 ──雪萊（Percy Bysshe Shelley 1792－1822）〈詩辨〉

「偉大的文學作品就是一本大書、聖書，像源泉一樣永遠挖掘不完。」廖棟樑笑著談論文學經典的意義，經典本身具有的豐富性會召喚讀者，然後帶著時代、個人的印記來理解經典、叩問經典。當然，經典也總是會回答他們，否則它也就不會流傳下來。

屈原以生命書寫的作品，在中國後代成為不斷被汲取的泉，不同的讀者拿著不同的杯子盛裝，然後因自己的際遇、感觸，從中飲出不同味道。

政大中文系教授廖棟樑｜Photo Credit: 林俊孝

對現代的讀者來說，屈原與《楚辭》的價值，已經不再教導我們如何當一個稱職的愛國忠臣。經典之於我們的意義，自然也與古代的讀者不同。

「屈原的作品可以作為觸媒，帶人們進入更大的、永恆性的命題。」廖棟樑進一步舉例，對於屈原的愛國情結，人們可以將國家、君主，抽換為自身認同的價值。

當理想遭遇挫折，就像屈原不被楚王理解、長才無處發揮，這時候該不該執著？要怎麼執著？可以藉由屈原不願同流合污、舉世皆濁我獨清的心緒，思考理想與原則和世界的衝突。或者可以從《九歌》篇章中的上古神祇湘君與湘夫人，體驗等待一個人的期待與失落。

Photo Credit: 林俊孝 不只文學家、政治家可從屈原的經歷體驗其中酸甜苦辣，明代畫家陳洪綬也從文學作品中汲取養分，以中國人文畫少見的「背影」，呈現湘夫人等待之情。

廖棟樑形容說：「屈原的書寫就像一封瓶中信。」屈原不被當時的君王與世界理解，他選擇結束生命，將他那些不被理解的情感、理想寫入信中，在時代的漫漫長河、蒼蒼大海中漂流，然後被歷代許許多多讀者撿起，再度將它裝入不同瓶子，或者留下新的訊息與詮釋，重新丟入大海中。

屈原的瓶中信，最終成為了所有人的瓶中信，這些瓶子乘載著歷代讀者曾經存在記號，在洋流中載浮載沉，期待下個沙灘上，有一個願意打開瓶子的人，拿著自己的生命，與信裡的生命相遇。

企劃腳本：徐平、林俊孝｜美術設計：黃嬿羽 一封屈原的瓶中信，歷經時代洪流，被不同世代的人們重新開啟。

研究來源

廖棟樑（2005）。檮杌說：從「詩史」的角度論晚明清初的《楚辭》研究。科技部（原國科會）專題研究計畫。 廖棟樑（2006）。「文」的譜系：論明清學者對屈辭藝術性的認識。科技部（原國科會）專題研究計畫。 廖棟樑：《倫理．歷史．藝術：古代楚辭的建構》，台北：里仁出版，2008年。 廖棟樑：《靈均餘影：古代楚辭學論集》，台北：里仁出版，2010年。 廖棟樑（2010）。從古典到現代：近現代《楚辭》研究。科技部（原國科會）專題研究計畫。

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：一個屈原，各自表述——政大廖棟樑揭開屈原的百變面紗

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航