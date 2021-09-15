《告別玻璃心的十三件事》：成功不會自己送上門來，踏入未知領域「審慎冒險」可以幫你達成目標

文：艾美．莫林（Amy Morin）

情緒干擾邏輯性選擇

你踏進車流時，應該會對左右來車有些恐懼。那恐懼提醒你，過馬路以前，應該先看一下左右狀況，以降低被車子撞到的風險。你要是毫無畏懼，可能會直接衝過馬路。

但我們的「恐懼量表」不見得可靠，有時即使毫無危險，恐懼量表上依舊顯示著數字。感到恐懼時，行為通常會跟著改變，誤以為「既然會怕，肯定是太危險了」。

多年來，我們針對很多東西提出危險警訊，例如殺人蜂、狂牛症。我們似乎經常聽到許多有關危險的統計數據、研究結果和警告，導致我們難以解讀實際生活的危險程度。以癌症的研究為例，有些研究估計近四分之一的人是罹癌過世。其他報導則警告，幾年內，會有一半的人罹癌。這類統計可能令人心慌，往往會產生誤導。仔細研究這些數字會發現，生活健康的年輕人罹癌的機率，比年紀較大、超重又吸菸的人低。但是經常受到這些駭人統計數字的疲勞轟炸，有時很難客觀看待自己的風險。

清潔用品的廠商費盡心思想要說服我們，我們需要使用強勁的洗潔劑、洗手乳、抗菌肥皂，才能避免細菌感染。媒體報導，廚房流理台的細菌比馬桶蓋還多，同時呈現細菌在培養皿中迅速繁殖的影像。害怕細菌的人一聽到這類警訊，便採取激烈的手段抗菌，天天以腐蝕性的化學物質清理居家環境，反覆以抗菌產品洗手，以拳頭相碰取代握手以減少病菌的散播。但是這種抗菌方法可能弊大於利。

事實上，研究顯示，消滅太多細菌反而會降低免疫力。約翰霍普金斯兒童中心的研究發現，接觸細菌、寵物和齧齒動物的皮屑、蟑螂過敏原的新生兒，比較不會得氣喘和過敏。恐懼導致很多人誤以為，細菌的風險比它們的實際危害還大。但在現實世界裡，無菌的環境對我們的健康可能威脅更大。

你應該注意決策過程中的情緒。感到悲傷時，你可能會預期失敗和風險；感到快樂時，你可能會不顧風險，勇往直前。有一項研究甚至顯示，害怕跟風險毫無關係的事物可能會影響決定。工作壓力大時，如果你考慮買房，會覺得買房的風險比較大。我們往往不善於區分影響感覺的不同因素，容易把一切因素都混為一談。

評估風險與降低恐懼

戴爾從來不曾想過，他沒有必要貿然創業。他開始找出降低破產機率的方法後，就鬆了一口氣，比較能夠理性思考如何實現創業的夢想。顯然，他有可能永遠賺不回創業的投資，但是徹底思考後，他覺得那是他願意審慎承擔的風險。

平衡情緒與邏輯

別誤以為焦慮程度是幫你決定風險高低的因素，你的感覺可能不可靠。你的情緒愈多，愈無法進行邏輯性思考。面對風險時多做理性思考，可以抵銷情緒反應。

許多人很怕搭飛機，這種恐懼往往是源自於缺乏掌控感。飛機是由機師掌控，而不是乘客掌控，缺乏掌控感令人恐懼。很多人寧可自己開長程的汽車，也不想搭飛機。但他們純粹是根據情緒、而非邏輯，做出開車的決定。理論上，根據統計，車禍身亡的機率約五千分之一，墜機身亡的機率約一千一百萬之一。

既然要冒險，又牽涉到個人的生死，難道不該選對你比較有利的機率嗎？不過，多數人是選比較不會引發焦慮的選項。注意你對冒險的看法，確定你是根據事實，而非光憑感覺做決定。

多數研究顯示，我們不善於精確計算風險。驚人的是，許多人生的重大抉擇完全是非理性的：

＊我們誤判自己對局勢有多少掌控力。我們覺得掌控力大時，比較願意冒較大的風險。例如，很多人在駕駛座上比較放心，但是坐駕駛座不見得就能避免車禍。

＊有安全防護時，我們反而掉以輕心。有安全防護存在時，我們行事較為魯莽，那反而提高了風險。繫上安全帶以後，開車速度通常會比較快。保險公司也發現，車上的安全防護功能增加和事故發生率有正相關。

＊我們分不清技巧和運氣的差別。賭場發現，賭博的人玩擲骰子時，會因為需要擲出的數字不同而有不同的擲法。他們需要擲出高點數時，動作比較用力；需要擲出小點數時，動作比較輕柔。即使擲骰子是機率遊戲，但從他們的行為看來，那好像涉及某種程度的技巧似的。

＊我們受到迷信的影響。企業領導者穿幸運襪，或一般人出門前先看一下本日星座運勢，都顯示出迷信影響我們冒險的意願。平均而言，十三號星期五搭機的人數少一萬人，那天到動物收容所領養黑貓的人也比較少。研究顯示多數人覺得把手指交叉可以增加好運，事實上，那完全無法降低風險。

＊看到潛在收益很大時，我們容易樂昏頭。即使機率對你不利，只要你真的對潛在效益很感興趣，例如樂透彩，你可能會高估中獎機率。

＊熟悉就比較放心。愈常冒險，愈容易誤判實際的風險高低。如果你一再冒同樣的風險，久而久之就習以為常了。如果你天天飆車上班，你會大幅低估上路的風險。

＊我們太相信別人評估風險的能力。情緒可能有感染力，如果身邊的人對於煙味毫無反應，你可能不會察覺有地方失火了。相反的，如果大家開始驚慌，你也比較可能跟著慌張起來。

＊媒體可能影響我們對風險的觀感。如果你經常聽到罕見疾病的報導，即使新聞報導只是獨立事件，你仍然會覺得自己感染的機率較高。同理，天災或悲劇的報導可能讓你誤以為，你遭逢災難的風險比實際高。

降低風險，提高成功機率

每年我的高中舉行畢業典禮時，都會請畢業生代表上台發表感言。高三那年過一半時，我得知我就是應屆畢業生的代表，我對演講的恐懼凌駕了全年級成績最好的喜悅。我非常膽小，即使同班同學都是我從幼稚園時便認識的朋友，我連上課也不敢發言。一想到要站在講台上，對著滿場的人演講，我就腿軟。

我開始寫演講稿時，不知從何處下筆，面對全場演講的恐懼令我失神，但我知道我非得寫出東西不可，因為時間不多了。

「想像聽眾穿著內衣」、「練習在鏡子前讀稿」等意見都無法安撫我，我嚇死了。

所以我花了一些時間，思考我對演講的最大恐懼是什麼，原來我是擔心觀眾反應不佳。我一直想像我講完後，現場陷入一片沉靜，因為他們完全聽不懂我講什麼，或是我講得太糟了，大家都不想鼓掌。為了降低風險，我和幾位好友討論，他們幫我想了一個很棒的對策。

那個對策幫我降低了風險，紓解了緊張，讓我終於把講稿寫出來了。幾週後的畢業典禮，我站在講台上，緊張得要命。我對著現場同學提出十八歲的建議，從頭到尾的聲音都走調了，但我終於撐完全場。我講完時，幾位朋友照著原訂計畫，起身為我鼓掌喝采，彷彿剛剛看了全球最棒的搖滾演唱會一樣。會場上有幾個人起身鼓掌時，會發生什麼情況呢？其他人也跟進鼓掌，我因此獲得了滿場的喝采。

那是我努力掙來的嗎？可能不是，但如今那已經不重要了。重點是，我知道只要我能消除最大的恐懼（沒人為我鼓掌），就能撐完整場演講。

你在某種情況下承擔的風險高低程度，全看你個人的情況而定。有些人覺得對大眾演講是風險，有些人覺得不是。自問以下的問題可以幫你衡量風險高低：

＊潛在成本是多少？有時冒險的代價是具體的（例如投資的金額），有時冒險的代價是無形的（例如觀眾反應冷淡）。

＊潛在效益是多少？思考冒險可能產生的正面結果，看運氣好時會發生什麼事，你有機會增加財富嗎？人際關係變得更融洽？身體更健康？若要冒險，潛在效益必須比潛在成本高才行。

＊這有助於目標達成嗎？你需要檢討更大的目標，看這次冒險是否有益於目標達成。例如，如果你的目標是累積更多的財富，你可以衡量創業如何幫你達成致富的目標。

＊有什麼替代方案？我們分析風險時，有時會覺得我們只有冒險或放棄兩種選擇。事實上，還有很多其他的機會可以幫你達成目標。你應該找出那些潛藏的替代方案，以便做出完善的決定。

＊如果最佳情境成真，那結果有多棒？花點時間思考冒險的效益，以及那效益對生活的影響。針對最佳情境可能帶來的效益，做出務實的預期。

＊最糟可能發生什麼事，我如何降低風險？思考最糟的情境，接著思考降低風險的對策也很重要。例如，你想投資某個事業，如何提升事業成功的機率。

＊萬一最糟的情境發生了，後果會有多糟？就像醫院、城市、政府都有災難應變計畫一樣，你也可以自己規劃一套應變措施。

＊這個決定對未來五年的影響有多大？為了客觀評估，自問這個風險對你的未來可能有多大的影響。如果風險很小，也許幾年後你就會忘了這件事。如果風險很大，則可能對未來產生很大的衝擊。

寫下上述問題的答案，以便檢討、反覆研讀，可能會有幫助。當你沒有事實可幫你妥善評估風險時，應該多做研究，盡量取得資訊。找不到更多資訊時，一定要以手邊的資訊做出最佳決定。

練習冒險

阿爾伯特．艾利斯（Albert Ellis）過世以前，二○○七年《今日心理學》（Psychology Today）把他評選為「世上最卓越的心理學家」。艾利斯以教導大家如何質疑自我挫敗式的想法和信念聞名，他不只教導原則，更身體力行。

艾利斯年輕時非常害羞，很怕跟女性說話。他擔心自己遭到拒絕，所以不敢約任何女人出去。但最後他知道遭到拒絕不是世界上最糟的事，因此決定面對恐懼。

他每天去當地的植物園，持續了一個月。每次看到有女人獨自坐在長椅上，他就坐到她旁邊，逼自己在坐下一分鐘內主動攀談。那個月，他遇到一百三十位女性，其中三十位在他坐下來以後，馬上起身離開。但他和剩下的那一百位都說到話了，這一百位邀約的對象中，只有一人答應他的約會要求，不過她後來爽約了，但艾利斯並未絕望。那讓他更加堅信，即使他怕遭到拒絕，還是能夠承受風險。

艾利斯藉由面對恐懼，確定是不理性的想法害他畏懼冒險。瞭解這些想法如何影響他的感受，讓他日後研究出新的治療技巧，幫其他人質疑他們的非理性思維。

你可以像艾利斯那樣追蹤冒險的結果，注意你冒險前、中、後的感覺。接著，問自己發現了什麼，以及如何把那些發現應用到未來的決定上。

審慎冒險使你更堅強

英國維珍集團（Virgin Group）的創辦人理查．布蘭森（Richard Branson）以愛冒險著稱。畢竟，不勇往直前，是不可能擁有四百家公司的，他的審慎冒險為他帶來了不少效益。

幼年時期，布蘭森在學校適應不良。他有閱讀障礙，成績不佳，但他並未讓那些問題侷限自己。青少年時期他就開始創業，十五歲時便做起鳥類繁殖生意。

後來他又開了唱片行、航空公司、行動通訊公司，事業迅速擴大，如今整個企業王國的淨值約五十億美元。雖然他可以坐下來享清福了，但布蘭森喜歡每天持續挑戰自我及旗下的員工。

布蘭森在為《企業家》（Entrepreneur）雜誌裡撰文時寫道：「在維珍，我用兩種方法幫團隊擺脫慣性：破紀錄和打賭。冒險是測試自己和團隊的好方法，也讓人在歡樂的同時挑戰極限。」他確實挑戰極限了。別人說做不到的事情，他的團隊開發出來了；別人宣稱不可能的任務，他們破紀錄了；他們也接受別人不敢嘗試的挑戰。不過，在整個過程中，布蘭森承認他的風險都是「策略性判斷，而非盲目賭注」。

成功不會自己送上門來，需要你去追求。踏入未知領域審慎冒險可以幫你圓夢，達成目標。

書籍介紹

本文摘錄自《告別玻璃心的十三件事（玻璃心．斷捨離 暢銷紀念版）：心智強者，不做這些事．強者養成的終極指南》，網路與書出版

作者：艾美．莫林（Amy Morin）

譯者：洪慧芳

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「維持心智堅強，有如鍛鍊肌肉，你內在的核心肌群夠挺嗎？」

玻璃心．斷捨離大法

提昇心智強度的「十三不做」：

不浪費時間自憐自艾 不放棄主導權 不怕改變 不在意無法掌控的事情 不會想要處處迎合他人 不怕審慎冒險 不沉湎於過往 不重蹈覆轍 不嫉妒他人成就 不輕言放棄 不怕獨處 不怨天尤人 不求立竿見影

內容簡介

從家庭主婦、教師到CEO，人人皆適用的革新策略

心智堅強不是表現強勢

心智堅強不需要忽略情緒

心智堅強不需要把身體當成機器看待

心智堅強不表示你必須完全靠自己

心智堅強不只是最新流行的心理趨勢而已

作者二十三歲時，一夜之間失去了母親；三年後，她的丈夫也因心臟病發猝死。在亡夫冥誕那天，她相約婆婆一起去高空跳傘，而不是拿著一盒衛生紙躱在家裡哭泣。莫林以自己重新振作的心路歷程，以及心理治療師與執業臨床社工的經驗，對那份網路瘋傳的「十三種讓人變得脆弱的壞習慣」清單，提出進階闡述，分享她自己驗證可行的心智強化法。

心智強度不只分為堅強或怯弱兩種，每個人都有某種程度的心智強度，但每個人的強度永遠都有進步的空間。培養心智強度，是指在各種情況下，改善你調節情緒、管理思慮、正面行動的能力。

提升心智強度的效益包括

抗壓性強：心智堅強對日常生活也有助益，不只在危機當下有效而已。你可以更有效率地處理問題，降低整體承受的壓力。

改善生活滿意度：隨著心智強度的提升，信心也會跟著大增。你會根據個人的價值觀行動，感覺更加安心。你也會體認到人生中什麼才是真正重要的。

績效提升：無論你的目標是當個更稱職的家長，提高工作的生產力，或是在運動場上達到更好的佳績，提升心智強度都可以幫你充分發揮潛力。

好習慣確實很重要，但阻礙我們充分發揮潛力的，往往是壞習慣：自憐自艾、為個人無法掌控的事情傷神、沉湎於過往、嫉妒他人的成就，或期待立竿見影的效果等⋯⋯壞習慣往往阻礙我們功成名就，難以達到真正的幸福。避免那十三項惡習不只可以幫你走出悲痛，更能培養內心的堅韌，因應人生大大小小的難關。

針對每一項壞習慣，作者均以清楚的步驟講解，透過許多真實案例與故事說明，提出務實建議，讓大家按照自身步伐，逐漸脫離壞習慣：

CHECK 你有這個壞習慣嗎？

WHY 為什麼會形成這個壞習慣？

PROBLEM 這個壞習慣會造成什麼問題？

PRACTICE 如何避免這個壞習慣？

STRENGTH 扔掉這個壞習慣如何使你更堅強？

DOS & DON'TS 解惑及常見陷阱

如同經常運動可增強體力，強化心智的堅韌亦需要下工夫、努力練習。心智強度一旦疏於維持或強化，就會像肌肉一樣萎縮。好的教練能提供你支持與建議，幫你變得更好，你也可以充當自己的教練。找出你的優點，持續精進；發掘你需要改進的地方，挑戰自己、變得更好。

本書特色

本書由引發廣大迴響、點閱率達千萬的網路文章「心智強者不做的十三件事」延伸而成，全球至今已發行20多種語言版本！

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Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬