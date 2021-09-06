【書評】《中國剩女》：國家與媒體刻意形塑的「剩女」歧視、壓迫與污名

文：Cathy Tsai │ 蔡凱西

從2009年開始，11月11日的光棍節（又稱雙十一節），在淘寶網推出的雙十一購物狂歡活動，與許多電子商務企業紛紛跟進之下，逐漸演變為全球性的雙十一購物狂歡節。

不過，有學者指出，雙十一購物狂歡節買氣蓬勃的背後所隱含的，其實是中國性別失衡的社會衝擊問題。過去中國為了控制人口增長，推行計畫生育，逐漸面臨的是男女性別比例失衡、少子化、勞動力短缺等問題。

雖然單身男性也被視為威脅社會穩定的一群人，但「剩男」問題在中國社會並未獲得太多的關注與議論。反倒是年近三十，居住於城市，擁有高學歷高收入，卻仍未進入婚姻的女性，承擔更為沉重的，來自家庭、社會，甚至國家媒體所施加的結婚壓力與單身污名，被貼上了所謂的「剩女」的標籤。

《中國剩女：性別歧視與財富分配不均的權力遊戲》一書，是長期關注亞洲的社會與性別問題的社會學家洪理達（Leta Hong Fincher），在中國清華大學攻讀博士學位時，以兩年半時間，通過訪談兩百多位受訪者為基礎的調查研究成果，於2014年以英文出版成書，並廣受好評，2015年則在台港兩地以中文出版。

回溯過往的歷史，現今中國女性的婚姻與財產權現況，是與時俱進抑或呈現倒退？目前中國的性別平權運動，又如何在國家的壓迫與性別歧視之下展開抵抗？洪理達的調查研究，所提供的視角與觀察，正好打破了過去人們對於上述問題的迷思。

2007年以來，中國官方透過新聞報導、社論、電視節目等媒體，以「工作太專注」、「事業野心太大」、「擇偶標準太挑剔」、「不願降低標準」等論述，對於居住在城市，年近三十的高學歷單身女子進行鋪天蓋地的污名化運動，藉此形塑大眾對於「剩女」的意識形態。

通過向高學歷的單身女子推廣婚姻與生育，呼籲他們停止專注於工作並走入婚姻，目的解決性別失衡危機，並遂行其提高人口素質的政策，並維持社會穩定。馴服焦躁的男性，被視為女性的一種「天職」，反之則被視為威脅社會道德結構。

而女性往往在在媒體與親友的輪番「轟炸」之下，將「剩女」逐漸內化為內心的一種恐慌，由於背負著強大的結婚壓力，往往拉著不適合的結婚對象，倉促的走進婚姻。

男性在買房時，能獲得較多父母或長輩的金援，得以購買房產；反觀女性，尋求父母或家人協助購屋卻相當困難，甚至在孝道的壓力下，被要求出資贊助旁系的男性親戚買房，都是很普遍的事。

而中國現行房產登記制度的缺失，女性即便贊助了部分資金幫助男方購屋，夫家往往對房產的登記有較大的發言權，因此房產登記的所有權人，往往都是登記為男性。此外，挹注資金協助男方購屋，但認為房產所有權只登記在丈夫名下並無不妥；或是覺得自己不能夠如同男性一樣，要求父母金援購屋的女性，其實也大有人在。

可以說，中國男多女少的人口結構，並未使女性在婚姻市場中佔有優勢，反而是為了避免婚約中止，淪為所謂的「剩女」，導致在婚姻的各種權益上做出過多的讓步，特別是購買房產一事之上。女性與男性一樣承擔了結婚購屋的沉重壓力，卻常在付出可觀的購屋經費之後，又被迫放棄房產的所有權。

說穿了，中國「剩女」在某種程度上只是個虛構的假議題。國家與媒體刻意形塑的「剩女」污名；社會再度接受對傳統性別角色的劃分；以及財產登記制度的缺失，將女性累積房產財富的權益加以排除。女性的婚姻權與財產權，在1980年代改革開放之後以至於迄今，正逐步遭到侵蝕並走向倒退。

作者也在書中透過歷史學者的研究成果，來加以佐證這種倒退的現象，女性今日財產權的薄弱，遠遠不如一千年前給予女性最大財產繼承權的宋代。元代以征服王朝入主中國，重新制定了符合蒙古草原傳統，與儒家父權習俗的財產繼承制度，自此以後女性財產繼承權的黃金時代走向逆轉，無論在財產繼承、婚姻和生育的法律與社會規範，都以改寫成對女性相當不利的狀況。

「剩女」魔咒、女性對財產權觀念的薄弱、過多讓步與性別歧視之下，若是在婚姻中遭遇家暴，受限於法律障礙與經濟上對男方的依賴，只能繼續困在婚姻暴力中難以脫身。而女性在不知情的狀況下成為「同妻」；單身或不同性傾向的族群，由於不符合異性戀模式的婚姻，則面臨更為嚴峻的處境。

台灣對於所謂的「剩女」，抑或是來自日文的「敗犬」一詞相信並不陌生，從東亞各國的網路、新聞與諸多影視作品中，類似的討論與戲劇題材可說俯拾即是，族繁不及備載。這種現象，無一不反映了東亞各國社會，對於步入中年、學歷與工作皆有一定成就的女性，在不同程度上仍然因為社會所賦予的性別角色與期待，承受著自身尚未步入婚姻的焦慮，與周遭對大齡單身的鄙夷，尤其是家人的不諒解。

睽諸過往的歷史，與本書所揭露的「剩女」汙名、歧視與困境來看，其實性別平等並非總是呈線性發展且逐步走向越來越進步的狀態，權益的爭取總是困難重重，但是權益的喪失卻總是非常容易。

或許我們應該慶幸，生活在台灣這塊相對自由開放的土地。但是即便如此，我們仍時常面對不時出現於生活周遭，諸如對女強人或女博士的妖魔化，或是「單身女性無法了解一個家庭的需要」、「穿裙子不適合當三軍統帥」、「30歲以上女性未婚是國安問題」、女總統「未生小孩，不懂父母心」等與性別平權背道而馳，或帶有性別歧視的言論。

面對這些時而顯現，時而潛伏在你我周遭，與平權相違的意識形態，應該保持警覺，或許日後可能又會形成一股逆流，朝向我們反撲，侵蝕多年來台灣性平運動所累積的成果。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航