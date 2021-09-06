疫情下休會兩個月的新北市議會，該向國外學習如何升級「智慧議會」

文：新北市在地深蹲協會

今年只剩四個月了，又迎來新北市議會第三屆定期會的結束，但這次我們決定不出「監督報告」，由於第五次定期會碰到疫情，一半以上的會議休會，我們希望改為評估與檢討疫情下市議會的對應。

延宕了超過半數的議程

新北市議會第三屆第五次定期會的議程期間為4月15日到7月30日，其中從5月15日三級警戒開始，一路停會到7月26日，原本預計應該要有的三個半月議程，只執行了一個多月。

對照去年同時間的定期會時程，停會的這段期間應要進行市政總質詢，去年同期總共舉行了13次市政總質詢，然而第五次定期會卻只舉行三次市政總質詢，缺少的10次質詢機會，不禁讓人質疑，疫情肆虐地方，應該會有更多事情需要跟議會反應、討論，如果議會停擺，民意又該何去何從？

其他五都市議會面對疫情怎麼做

對比於其他五都的市議會，雖然台南市與高雄市皆在三級警戒中停會，但同為疫情肆虐嚴重的台北市議會，台北市議會在5月15日到6月19日休會，在本期會期結束前，亦有針對預算、以及疫情大型群聚案召開專案報告。

桃園市議會在疫情升溫前結束了固定的定期會，但在7月21日到7月27日中，桃園市議會有加開臨時會，除了審查議案之外，亦有針對疫情施政狀況的專案報告。

而台中市議會則是從5月18日到8月2日皆為休會，並將休會議程順延往後，透過延後會議，將一個會期該善盡的議程跑至結束。

隸屬於中央、同屬於監督性質的立法院，在疫情期間並未休息，仍舊針對各個法案進行審理，這正意味著即使碰上疫情，政府機關仍有其義務繼續進行該執行的職務。

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許多公司行號碰上疫情仍舊持續運行，為的正是維繫所有台灣人民的日常生活；市議會與地方人民關係如此緊密，疫情衝擊了許多人民的生活，若市議會停擺，民意該何去何從，又該如何與行政機關對話？

新北市議會還有「動能」面對疫情嗎？

新北市號稱自己是智慧城市，碰上疫情卻未找尋別的替代方案補足市議會這段時間的空缺，對比同為六都的其他市議會，台中市延後議程跑完該有的議程；三級警戒期間，雙北與桃園都陷入防疫苦戰，但台北市議會與桃園市議會都針對疫情做出相對應的專案報告，我們想問，那新北市呢？為什麼只選擇以休會應對？

我們理解即使休會，並不代表市議員就在休假，疫情造成地方人民生活的混亂，市議員為了處理接踵而來的民意也做了許多努力；但議會仍是議員與行政機關溝通的重要橋樑，我們仍得持續監督市議會在疫情的考驗下，能否繼續維持該有的機能。

全球承受疫情風暴也將近兩年了，台灣有幸在兩個半月就從三級警戒降級到二級，所以市議會能夠以休會面對疫情，但如果未來再次碰到疫情，難道仍舊以休會面對嗎？

台灣的起步——立法院嘗試遠端開會

今年全台三級警戒的情況下，5月21日立法院進行了視訊會議測試，除了測試線上會議功能，亦測試了記名表決，游錫堃表示：「視訊測試是立法院歷史性的一步。」

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雖然我們認定視訊測試是台灣歷史性的一步，但全球早已長久面對疫情的肆虐，其他國家並不像台灣那麼幸運只迎來兩個半月的疫情高峰期，許多國家面臨到的甚至是長達超過一年的疫情。

那麼其他國家的市議會與國會將如何面對疫情呢？就讓我們一起來看看各國會有怎麼樣對應方式吧！

民主大國——美國各個市議會的因應

美國伊利諾伊州州長暫停了《公開會議法》中要求成員親自出席的某些規定，並減少了成員必須滿足的條件以供遠程參加會議，這凸顯了美國法律面臨疫情的困境，在原先的法律規定下議員得親自出席會議，面對疫情，美國不得不做出因應措施。

芝加哥市在去年4月份執行了第一次遠端會議，公眾可以透過電話參與過程，市議會在面對疫情的情況之下，以變通的方式執行各項行政流程，美國不光是繁榮的芝加哥市，亦有其他城市進行了遠端開會。

美國華盛頓州的肯莫爾市就計畫以視訊軟體Zoom舉行未來的公開會議，並在該市的YouTube頻道上直播議會狀況；印第安納州的布盧明頓市則是以電視轉播議會進程，並鼓勵民眾以電子郵件取代親自來提交陳情、意見；亞利桑那州的格倫代爾市將理事會會議改為電話會議，開放民眾以郵件發表評論。

美國許多市議會皆已執行遠端開會，共通的是運用遠端開會系統，並將開會過程公布於各種管道上，包含電視、線上平台等，讓政府在遠端執行的情況下，確保人民依舊能夠監督議會的運作狀況。

其他國家的國會，如何做出改變

加拿大在疫情剛開始時，雖然參議院暫時休會，但下議院則是改以線上會議，以接應政府隨時因應疫情而做的政策變動，且加拿大為了疫情，設立了COVID-19特別委員會，委員會將每週召開兩次視訊會議、每週在議會召開一次會議。

或許你會想，美國跟加拿大是擁有比較多資源的國家，他們要執行遠端開會相對有更多資源可以投入執行，但實際上不只是北美、西歐國家在疫情間執行遠端開會。

例如南美洲的阿根廷，其眾議院以Zoom遠程開會並現場直播，而參議院一樣遠程開會且現場直播，並建立遠端工作平台，方便遠端作業。

巴西在去年通過了一項新決議，允許議會在突發公共衛生事件期間使用視訊會議和虛擬管理工具進行遠端工作，包括正在討論的法案、修正案、每輪投票的結果、演講和委員會議程，都會通過議會的媒體和線上平台向公眾直播。

防患未然，呼籲儘早升級新北市議會

可以顯見的是，雖然各國投入遠端會議的深淺度不一，但基礎的是可以利用視訊軟體進行遠端開會的日常，深入一點的可以創造屬於自己議會的遠端工作平台，甚至是針對疫情做出特殊調整的議程與委員會。

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目前台灣的議會面對疫情，要不採取休會、不然就是設置隔板、保持社交距離開實體會議，但長久來看，若疫情再次襲來，難道議會仍要選擇休會嗎？若市議會面對疫情再度停擺，民意該何去何從？

若新北市自詡為一個智慧城市，面對可能再次襲來的疫情，應該要防患未然、儘早升級市議會，市議會相對是個較小的組織，有較大的調整彈性空間，而國外已經有非常多案例可以提供我們作為參考的依據，我們認為新北市議會應該要參考這些案例，並儘早嘗試遠端會議的執行。

我們相信新北市議會並不是做不到議會升級，只是還缺乏打破陳舊的動力而已，因此新北市在地深蹲協會在此呼籲，為了提防有可能再度爆發的疫情、必須得嘗試遠端開會與遠端作業，做好準備，才能因應未來各種可能的變化。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航