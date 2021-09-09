原來移工仲介有教她「主人吃完飯傭人才能吃」，而在我媽眼裡這簡直是莫名其妙

文：熊宥之

七年級末段班的我，出生在一個充滿願景的時代，黨國一體且一黨專政的兩蔣時代結束，李登輝開始改革政黨，當時的台灣迎來了我們期盼已久的落實民主。

差不多在同時期，台灣開始引進外籍移工，填補社會基層的勞動力人口。

第一印象

小時候關於奶奶家的記憶，是逢年過節總是要拜拜，給祖先與神明的菜色都準備的非常豐盛，媽媽跟著奶奶在市場與廚房忙進忙出，我最喜歡跟著媽媽去台中水湳市場，雖然總是要國小的我充當挑夫，但對於那個時候的我來說，菜市場的熱鬧喧騰遠比在家跟其他親戚搶電視來得有趣。

這些逢年過節的盛大澎湃習慣，一直到奶奶中風之後，由於行動不方便需要請人照顧才漸漸消失。

第一次見到奶奶的外籍看護，是國小的某個過年期間，這也是我的人生中第一次見到移工。還記得那是中午的午餐時間，我們剛回到奶奶家，正圍在餐桌前吃飯，有一個身材矮小微胖的女生，拿著一本超大的筆記本，躲在廚房角落的板凳，看起來非常手足無措，媽媽說她是來照顧奶奶的。

我站在餐桌邊想著要夾哪道菜，爸爸轉頭對她說︰「達莉亞！Lunch！」然後拿著筷子指著盤子「This！This！」「Eat！Eat！」

達莉亞慌張地一邊搖頭、一邊翻著她的超大筆記本︰「不行！不行！」

媽媽用了一堆疊字，彷彿跟牙牙學語的寶寶一般的說話方式才拼湊出她的意思。原來，外籍移工的仲介在她抵台後有教她，台灣人是主人，移工是傭人，主人吃完飯傭人才能吃。

這個觀點在我媽眼裡簡直是莫名其妙，也許是因為媽媽出生在後山，小時候過得很清苦的關係；又或者是媽媽國中畢業後，就到台北四處打工的關係；可能媽媽身在異鄉，受到很多人的幫忙，從我有記憶以來，媽媽總是很熱心助人，常常騎車載著我出門，在路邊有人的車拋錨或有人雨天騎車滑倒，她都會路邊停車叫我一起幫忙推車。

總之，媽媽費了很多力氣跟達莉亞解釋她不是傭人，她來幫我們照顧奶奶讓我們很感激，畢竟我們都在北部工作、念書，沒有辦法照顧奶奶，所以我們吃飯她當然可以一起吃。

Photo Credit:中央社 圖為在台印尼移工工作情形。

我在旁邊一邊聽媽媽跟達莉亞比手畫腳解釋，一邊翻著達莉亞的超大筆記本，那是一本工作守則，而且是一本寫滿筆記的工作守則，第一頁看起來像是仲介發的看護移工的工作內容，達莉亞把這張工作內容貼在本子上，然後用一個我不懂的語言寫了一遍，那個我看不懂的語言，應該是她的母語。另外還有一些表格，一邊寫著看起來像是達莉亞的母語的單字，另一邊寫著羅馬拼音，我想應該是她對照著翻譯用的。

直到現在，那本超大筆記本對我來說依舊印象深刻、記憶猶新。

二十年前那時候，不像我們現在資訊管道非常豐富，人手一支智慧手機，隨時可上網找資料甚至看影片，幾乎完全取代了電腦的功能。

那時候的我正在補習英文，對英文有極大興趣，常常邊看英文書邊查英文字典，所以可以想像，當時剛飄洋過海來到台灣的達莉亞為了盡快融入雇主家庭，捧著字典認真做筆記，想要理解台灣人說的話、想要努力做好工作、想要賺錢寄回家求得一家人溫飽，那是我望塵莫及的生活態度。

現在回想起來，媽媽對待移工的態度在二十年前的社會非常難得，即使我們身處二十一世紀了，有便捷的網路與資訊傳播，也有勞工團體與人權組織，更有官方申訴管道與檢舉方式，然而現今雇主欺負與壓榨外籍移工的新聞仍時有耳聞，更不用說二十年前那個光是省籍歧視就可以引發衝突的年代。

媽媽用身教代替言教的方式，直接教育第一次與移工相處的我︰人類沒有貴賤的分別，這個觀念之於每個人來說，不都應該是很值得擁有的處事態度嗎？

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：島民移工：關於我生命中那些飄洋過海來到台灣的移工們（一）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒