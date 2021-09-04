我是理專也是二寶媽，和大家分享我怎麼度過疫情下兩頭燒的兩個多月

終於回二級警戒了，各位父母們還好嗎？我是個有一歲和五歲小孩的理專二寶媽，這兩個多月我過得非常辛苦。比起餐飲、服務業我算是很好的，收入沒有少太多還可以在家工作，所以這篇不是要抱怨，是和大家分享有孩子的職業婦女遇到的問題。

最大的問題核心來自於1歲進入分離焦慮期的二寶，隨時要抱不然就會哀哀叫，吵得你不得不去抱他。這時候的小孩，還是野獸等級。 跟他說話其實已經聽得懂，偏偏不聽指令，隨時把架子上的書和玩具掃到地上，什麼東西都會抓來看看、放嘴巴。

家裡會有螞蟻爬進來我都不敢放藥，姊姊有看他吃螞蟻過，衛生紙會拿來撕碎也會拿來吃，或是不小心用頭和地板大聲打招呼⋯⋯隨時要看著身心真的累。

有人會說可以讓大寶幫忙。我的心態是，當老大的要幫忙很好，但她自己也還非常小。從小身為中間子女的我，覺得不該當姊姊就倒霉。從小就被要求讓弟弟，物質上被剝奪或是不合理的要求，受夠的我不會想讓自己的孩子承擔。生二寶也是想要分散風險，兩個都一樣重要，也是小心翼翼地讓孩子覺得公平。

工作時間嚴重壓縮

既然是理專，每個月的客戶關係維護、資產調整是基本的。加上疫情期間人心慌慌，剛好遇到台股回檔、科技股補漲，鼓勵客戶加碼等等還是要持續推進。但先生的工作雖然彈性度更大，他可以調整到晚上工作，當然客戶和partner要的東西不能永遠太晚給。在最忙的前兩週可以，之後有時我和他晚上10點都還在工作，我要規劃隔天的交易，一些服務面的文件工作都延後處理，佔掉以前好不容易可以耍廢放鬆的me time。

在剛停課的第一個月我還盡量一天弄三餐。8點弄早餐，開會工作兩小時和腦公換班，11點出頭弄午餐，下午1點前把孩子丟去午睡（還要哄睡），2點半孩子睡醒前趕快聯絡一下客戶。

下午工作時間更零碎，隨時接電話講市場做交易（背景音效常常有孩子哀哀叫嚇到客戶），還要逼老大運動一下，放音樂或是just dance讓她動動以防晚上不睡覺。5點多弄晚餐，7點半前吃飽，陪孩子看個電視玩一下，老公洗好兩隻又要講故事陪玩，8點半弄小的睡、9點弄大的睡，弄到10點終於可以看看市場弄工作和家事，大概1點睡，時間過飛快。

然後第二個月我就放棄，會隔天叫個外賣，饒過自己，也饒過因為自己壓力被掃到颱風尾的家人。

之前外包的家務，都回來我身上

認真工作除了自我實現（逃避育兒）外，就是想要有更好的生活品質。之前都會請阿姨來兩週打掃一次，停課後也不敢讓她來。這下可好了，以前孩子睡後可以好好放空的時間，不是拿來工作，就是拿來打掃。

和先生一起失眠

我腦公除了是神隊友外，還有一個神技是沾到枕頭一分鐘打呼。大約停課後，居然也開始失眠了。他一向好睡，抗壓性強。可見育兒對父母的身心有非常大的傷害，睡不好很多陣頭都會牙起來。我長期有難入睡的問題，在這兩個多月症狀加重。早上8點不到被孩子叫醒，開早會時除了要逼自己打起精神外，孩子一邊哭鬧頭痛加劇，產後骨頭出狀況，症狀更加重了。

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還是有得到些什麼

沈睡的廚藝甦醒了

大家臉書上應該更常看到廚藝洗版吧？媽媽怕大家吃膩也是很努力變化菜色，廚藝不小心進步了。

和孩子更多的相處時間

雖然因為每天24小時黏在一起，爸爸媽媽情緒爆炸的頻率大幅增加了，這2個月孩子成長完全不漏接，也是很幸福（苦笑）。真心佩服自己帶孩子的爸爸媽媽，是神是超人，這麼窒息的關係我真的無福消受。

和朋友聊到孩子復課要不要送去的事。很喜歡宅女小紅的說法，送不送都尊重。但我的認知一直都是，沒有送孩子去上課，在工作、家務、育兒三頭燒的狀況，就是貪多嚼不爛。

我就是想要逃避全職育兒的壓力才去上班的，因為我喜歡自己有自己的事業，享受工作帶給我的成就感和經濟上的快樂，吸收金融相關的新知外，可以拿錢出來幫忙養家買房，每天能把自己弄成光鮮亮麗的樣子。也喜歡自己在工作忙了一天後，可以保持好脾氣面對孩子。

孩子在學校有老師好好陪玩和刺激，比我們這兩個月自己帶隨時希望他們好好睡覺或多看了40分鐘電視好太多了。

剛好有機會好好整理房子

大家在家裡的時間變多了，一些綠化，之前沒有執行的斷捨離都出來了。

獎金沒少太多

理專或業務就是努力會有回報。這段時間努力擠出時間保住工作，幸好獎金沒有掉太多。我從業十幾年來，除了券商，各地的理專都是越來越少的，金融業越來越難做，飯碗要努力保住。

幸好台灣守住疫情，這樣的生活真的很辛苦。孩子是自己要生的，人生的問題都是自己造成的，我也都含淚笑著撐過。對於其他有孩子的家庭我也都能感同身受，互相打氣連線補充酒精才能撐過這段苦日子，沒有孩子的家庭我只能羨慕啊。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航