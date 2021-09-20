好不容易入住自己喜歡的房子，我該加入什麼「社區管委會」嗎？

文：昭彥老師

以雙北的住家居住型態，大都是以社區大樓的形式為主，一棟20幾戶小型社區、到數棟上千戶的大型社區都有。

現在買房不容易，尤其是30歲～40歲的青年族群，大都是需要背負貸款來購屋，在選購時非常謹慎，跟著房屋仲介看了一間又一間。從房子本身的格局、周遭生活機能、通勤交通便利性，綜合考量需求與預算後，終於咬著牙，迎來自己成家後的第一間房子。

根據房子的新舊程度，進行裝修、驗屋、添購家具與家電。

好不容易順利準備入住了，收到了一封邀請公告，邀請所有住戶參與區分所有權人會議 （簡稱區大會議），才發現未來真實居住的潛在問題⋯⋯來自你的好鄰居們。

從參與區大開始，認識社區真實面貌

區大會議通常是每一年例行時間召開，主要流程分成三部分：

管委會同步社區經營情況、社區重大議題宣達，有需要就進行全員表決。 社區住戶意見反映，有需要就進行全員表決。 選舉下屆管委會代表。

我強烈建議，身為住戶一定要參與區分所有權人會議，原因如下：

了解社區重大議題，社區經費的實際運用情況。

充分發揮你的意見發表、表決權益。

觀察各種鄰居的個性。

基於以上三點原因，你才能決定往後的日子，要當一般住戶、還是代表你們這棟樓發聲的管委會成員、甚至是主導社區權益的主委。

是否該加入管委會

剛入住社區時，其實我從來沒特別注意過電梯裡的管委會公告，直到第一次參與社區區大，發現大家對於各種議題吵的不可開交。

例如某某住戶，把社區中庭公共區域的花圃，當成自己的開心農場，種自己喜歡的花花草草，不但整體觀賞品味耐人尋味，同時也影響現有植栽的生長情況。當有人提出這方面的意見時，這位住戶又會說，我是為社區好，我自己勞心勞力翻土、施肥、澆水，照顧園藝，為社區省下了園藝維護費用，有什麼不好？

其實邏輯上很有問題，畢竟社區已經編列了相關預算，這方面也應該有專業服務來維護景觀，就算要由住戶自行維護，也應該先討論表決；不過實際在會議上，就會出現許多情緒勒索的溝通方式，結果在這議題上的討論，就不了了之，因為大家都不想得罪鄰居，但私底下又怒不敢言。

此時就可以看到管委會的重要性，管委會是由住戶你我所組成，根據社區規格，各棟推派出代表，作為該棟住戶的意見發聲人，其實可以花一些心力與住戶們溝通，取得共識。

是否能夠維護社區公共利益，管委會代表成員的勇氣與議題主導能力，是很重要的關鍵。

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管委會的經營難度取決於社區三階段

聽起來管委會成員的責任很重大，會不會加入就是昏天暗地的開始呢？其實要看目前社區經營的成熟程度，越成熟的社區，管委會成員的工作越輕鬆，甚至於沒什麼事。

我們社區在我入住時，大概是落成5年，通常社區管委會的組成與經營，分成三個階段：

草創期

新社區剛蓋好的0～2年，管委會的制度與組成方式，要從零開始建立，新選出的管委會成員，跟建商會有許多溝通，確保新房子的一切都合乎權益，若有建商缺失可能會有很多調解會議要處理。

戰國時期

新社區剛蓋好的2～7年，草創期的管委會成員，通常是比較有主導權個性的人，如果他有兼顧社區整體利益，那麼應該會受到住戶們高度支持，持續連任；相對的，也會有持反對意見的住戶，覺得管委會不應該都是少數住戶把持著，應該要讓大家都有參與的機會。在此時，也有很多社區公設，要開始檢修花錢的議題，不管在人事溝通或是公共議題的處理，都相對複雜。

穩定時期

新社區蓋好的7年以上，在戰國時期，如果能把一些社區規約都訂好、與服務品質良好的物業公司簽約，其實管委會成員幾乎沒有什麼重大議題要討論，頂多就是決策一些社區公設維護款項的審核而已、積極一點的會辦理社區團康活動來敦親睦鄰。

如果你很在意居住權益，就加入吧

每個人都是花了上千萬，才好不容易住到自己喜歡的房子，但社區住戶的素質，決定了許多居住權益是否能伸張。

例如我認識一個社區的住戶，他們社區公共設施有游泳池，很多人買那裡都是為了游泳池，結果他們在某年區大會議，決議游泳池今後再也不開放，原因就是有住戶帶風向，讓大多數人覺得這項設施維護太貴了。

其實攤開財務報表，這項設施的維護成本，對於社區來說是沒問題的，但會認真看每個月財務公告的住戶有幾個呢？大多數都是根據輿論風向來思考。

而輿論風向的來源，通常都來自於管委會成員，他們相對關心社區營運的細節，根據各種個人考量，來主導社區的經營方向。

社區明明有健身房、卡拉OK，卻因為少數人不喜歡而不進行維護更新，這樣管理費的運用，你是否可以接受呢？雖然有點麻煩，但為了居住權益，你該加入管委會，和其他住戶一起合作，打造理想的家園。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航