當美國在阿富汗焦頭爛額時，中國按兵不動可能有這幾個層面的考量

文：王臻明

是說阿富汗政府軍的迅速潰敗，出乎大家的意料，也讓美國的撤軍計畫一敗塗地，形成拜登政府的政治危機。而正當美國焦頭爛額之際，中國卻意外冷靜以對，特別是拜登政府為了穩定印太地區盟邦，尤其是陷入焦慮的台灣，罕見地公開表示，美國將會在台灣受到攻擊時協防台灣，不止打破美國過去的戰略模糊策略，還首度將台灣提升到與北約、日本、南韓相同的盟邦地位。

由於拜登過去在參議員內任，長期擔任外交委員會主席，並大力支持美國對台灣的戰略模糊政策，非常瞭解這項政策的來龍去脈與背後形成原因，不太可能是單純失言，因此拜登此舉被視為是美、台關係的重大突破。但令人意外的是，中國政府除了由發言人重申中國的底線，並由鷹派官方媒體出言恫嚇外，迄今沒有更進一步的動作。

中國會按兵不動的原因，可能有幾個層面的考量。其一是拜登在公開宣布將會協防台灣之際，國務院也同時由資深官員出面澄清，美國對台灣的政策沒有任何改變。

而這又有兩個可能，一是拜登與國務院在唱雙簧，也就是一方面由拜登出面喊話，以穩定印太地區的盟邦，另一方面由國務院出來澄清，以避免直接引爆台海危機。另一個可能是拜登的發言單純是針對政治危機所做的公關表演，並不是仔細討論過的政策，國務院只是收拾善後。但不論是哪一種原因，從美國總統與國務院的發言不同調，就可以知道這個政策方向還有分歧，尚未一錘定音。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在這種情況下，中國就陷入了兩難的情況，因為對中國來說，最不希望看到的就是美國真的走向戰略清晰政策，給予台灣明確的協防承諾。

如果拜登的發言只是為了解決當前的政治危機，虛幌一招而已，中國若是激烈反應，對台灣發動大型軍事演習，加強施壓，等於自己對號入座。只會逼使拜登政府進一步對之前的發言作出更詳細的解釋，甚至在輿論壓力下，被迫派遣美軍艦隊到西太平洋巡弋，以預防台海真的陷入戰火之中，那不就直接把拜登政府推向戰略清晰政策，反而弄巧成拙。

當美國的航空母艦緊急趕到台灣海峽，與中國的演習部隊對峙，美國的協防承諾將從拜登的空言，變成實質的承諾，展現在全世界的眼前。

其二，是現在拜登政府正陷入領導危機中，美國的狼狽撤軍，正透露媒體不斷在全世界放送。中國趁機冷言訕笑，動搖美國盟邦的信心是一回事，但真正採取大動作來與美國對抗，那又是另外一回事。因為美、中這兩個大國，不論是政治、經濟或軍事上的激烈對抗，都會快速成為世界頭條，讓世人的關注焦點從阿富汗轉移到美、中兩國之間。

一場戰爭如果媒體不報導，那這場戰爭就可以視為不存在。這世界有許多更嚴重的人道危機，只是缺乏新聞價值，媒體不報導而不為人知。中國如果在此刻趁人之危，反而可能救了美國。讓目前陷入危機的拜登政府順利脫身。對中國來說，利用這個機會，在美、中對抗中稍作喘息，應該是最聰明的選擇。

其三，拜登政府無論如何都要從阿富汗撤軍的原因，主要是國內的民意壓力與兌現自己選前的政見。但對外的說帖，則是說要集中精力來對付未來的主要戰略競爭者俄羅斯與中國。

無論拜登政府是否真的有此打算，但拜登在打破戰略模糊政策的那場專訪裡，就特別點出中國，用以強調美國必需從阿富汗撤軍的必要性。在這種情況下，如果中國不顧一切掀起台海危機，讓美中兩國的對抗立即白熱化，無疑證明了拜登政府是對的。而且過去美國總統利用對外戰爭或軍事衝突來轉移國內政治危機，也不是沒有發生過，中國此刻若擺出強硬姿態，可能剛好正中拜登政府的下懷。

綜合以上三點，中國此刻低調拉攏塔里班政權，以確保阿富汗不會成為激進組織的活動基地，進而影響新疆地區的情勢，才是最重要的事。其次是積極投入阿富汗的戰後重建，一方面可以搏取美名，另一方面也可以打造一帶一路計畫的陸上經濟圈，連結巴基斯坦、伊朗等國家，讓中國從西南方打出一個缺口，以對抗美國的海上封鎖。

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另外中國的北戴河會議才剛剛結束，共產黨高層的政爭可能正進行的如火如荼，習近平為了保住他的大位，不止積極藉反貪為名大舉整肅官員，連民間企業也不放過，多家大型企業的負責人先後出事，說明情況的慘烈，共產黨高層可能也沒有多餘的心力去處理外務。

不過中國能如此冷靜，也間接說明他們的確是判斷拜登打破戰略模糊政策只是一時的權宜之計，在未來的某一天，會退回過去的政策方向，因此不必急於一時出手。而且共產黨的這種想法，可能還是主流思維。因為的確有不少人對於拜登沒有信心，這包括過去支持川普的聲音，也有不少人認為美國一向自私自利，在危急時絕對會拋下盟邦，畢竟前有越戰、後有阿富汗為殷鑑。

而更重要的是，拜登除了口頭安撫盟邦，並沒有更多的實際動作，讓印太地區的盟邦難以信任美國政府的確會不計一切代價履行承諾。讓中國能利用美國在阿富汗的狼狽撤軍，來動搖美國籌組的反中包圍網，更以威脅利誘的方式，離間或拉攏仍在美、中兩邊游移不定的國家。

面對中國的威脅與競爭，過去的川普政府是過於莽撞，今日的拜登政府卻流於過份天真。台灣雖然意外撿到美國的安全承諾，卻也要小心，拜登政府日後的可能轉變，畢竟這樣的可能性實在難以排除，中國近來的自我克制不是完全沒有原因的。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航