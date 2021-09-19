英國長弓兵以寡擊眾的阿金庫爾戰役（上）：急需靠對外征戰，證明自身合法性的亨利五世

1413年5月，年僅25歲的蒙茅斯的亨利（Henry of Monmouth）即位為英王，是為亨利五世（Henry V）。亨利五世高大健碩，披帶盔甲猶如穿件斗篷般輕鬆；13年前（1400）在蘇格蘭前線體驗初陣的他接著在威爾士（1402）奮戰，追擊行蹤飄忽的威爾士人使得亨利早早就習慣了餐風露宿、半飢半飽的軍旅生涯。

在1403年的內戰中，叛軍長弓手一箭射來，正中亨利的左臉頰，長箭貫入6英吋（15公分）之深；但亨利卻堅持戰鬥，最終從敵將手中贏得勝利，青出於藍──亨利的兩名對手正是過去手把手教會他熟悉戰陣的師傅。才15歲的亨利名副其實地經歷了戰場上的洗禮，然而糾糾武夫不足以概括亨利；他喜歡書冊，總是親手寫信，而且獎勵宗教音樂的發展。

比起士兵他更像一名虔誠的教士，尤其是在對付宗教異端時──1401年，英國法庭不情願地引進了針對異端的火刑，這項「新發明」在1401－1414年之間總共才執行了兩次，其中一次就在亨利的監督之下。行刑到一半，亨利將考得半焦的罪犯從火中拖出來，問他是否承認罪過；一旦得到否定的回答亨利便將人從新塞回桶中丟回火裡繼續執刑。

雖然年紀輕輕，新即位的英王並非處理國政的新手；在其父王臥病之際他已身任樞密院議長（President of Council）職務，血腥鎮壓了威爾士的叛亂。殘酷與狡詐的手腕對於治國來說是必須的，尤其在得國不正的狀況下──1399年，亨利五世之父亨利四世廢黜並且秘密處死了理查二世（Richard II），自己即位；他短暫的在位期間至少有超過一半都耗費在內部平亂上。

亨利五世的繼位也繼承了正統的缺乏，與其父一樣他急需證明自身的合法性，再怎麼說亨利面對的可是連年征戰下特別好戰、一切服務於戰爭無論內外戰的英國社會；解決方案？主動向外出征是個好答案。威爾士與蘇格蘭大致平靖後，亨利五世便著手準備入侵海峽彼岸的老對手。

這時機選得恰到好處；彼時的法蘭西封建領主正分裂為阿爾馬涅克（Armagnac）與勃艮地兩派，彼此內鬥不休，都積極地尋找外援──亨利五世的英國當然也在可能的援手當中。1414年，弄丟巴黎、處於劣勢中的勃艮地派首先向英國求援，而亨利五世則以介入作要脅頻頻與阿爾馬涅克派接觸，每經過一輪談判便拔高英國不介入的條件門檻。

阿爾馬涅克派原以為只要將亞奎坦（Aquitaine）地方的主權讓渡出去就能滿足亨利五世，顯然過於天真；畢竟包括加斯孔（Gascon）在內的領地早在12世紀就已經是安茹帝國（Angevin Empire）的一部分，實際上接下來3百年都在英國治下，而且當地領主早就舉兵為英國攻城掠地，這種空洞的主權讓渡毫無吸引力；亨利五世的價碼越抬越高，除了他一向要求的法蘭西國王稱號之外，幾乎要整個恢復安茹帝國的故疆。

法國人爭辯說你英王王位還不是硬搶理查二世的，還怎好意思來爭法王王位的繼承權，到了1415年4月終於掰扯不下去，談判破局。法國人保持風度，致贈英國大使網球數顆；亨利卻保持他一貫的高姿態，說道「假使上帝有意，這些球我會留到法國去玩，玩他們將輸掉的遊戲」。

這也在亨利五世的算計之中；在談判進行之前，他就已經處心積慮布置調動，準備武力「收復」諾曼地。1066年，還是法王臣屬的諾曼地公爵征服了不列顛、成為英國國王，之後亨利二世（Henry II）的安茹帝國更統治了法蘭西半壁、英格蘭與愛爾蘭。

但此番盛況為時甚短，1206年整個諾曼地便遭法國襲捲，到了1259年亨利三世更主動放棄了諾曼第與安茹，在答應了向法王公開致敬的條件後才保住了亞奎坦與加斯孔。

14世紀以來英法兩國就為了致敬禮儀爭吵不休，而加斯孔的爭奪最終引爆了所謂的百年戰爭。亨利五世重燃戰火的著眼點卻比較特別；他執拗地宣稱諾曼地從來是自己的領地，儘管諾曼地實際上已失去2百多年。

亨利五世首要且最重大的難題是，金錢。比起上世紀的前幾任英王，皇室的收入短少很多；亨利不得不特使四出向有錢的鄉紳、教士、貴族、富商大賈們商借。光是主教們借給英王的軍費就多達44000英磅，超過英王直屬領地每年收入的一半（約80000英磅），為了籌措巨款亨利不得不拿皇室的資產珍寶作抵押。

Photo Credit: CNG @ CC BY-SA 3.0 亨利五世所發行的貨幣

經過兩年多的準備，亨利五世集結了8000名長弓手、2000名重騎兵（men－at－arms），另外還徵召了65名砲手、20名外科醫師，坑道工、石匠、纜工、車床工、木匠等等不下1200人。公爵們許帶50匹馬，男爵24匹，騎士6匹，普通的長弓手也有1匹，全部軍馬不下2萬5千。為了渡載大軍，載重20噸以上的船隻都被徵用，據說一共用上了1500艘船，包括皇家海軍載重噸位540噸、船員3百多人的旗艦在內。

1415年8月11日，亨利五世的艦隊浩浩蕩蕩出征；大部分人以為目的地將是加萊（Calais），自百年戰爭開戰伊始英軍就牢牢掌握住了加萊港及其周邊地區。亨利卻保密到家，直到最後一刻才揭露目的地。

8月14日，艦隊抵岸，名為法斯托夫（John Fastolf）的騎侍（squire，騎士以下的爵位，戰時隨扈騎士作戰）率先搶灘；雖然日後是百年戰爭的重要人物，但此時他還未能受封騎士，儘管亨利五世不免俗地在登陸後立即冊封了一批騎士。

搶灘點出人意料地落在塞納（Seine）河口處；亨利五世的目標是拿下臨近的哈弗勒爾（Harfleur），該城既可作為沿河而上威脅巴黎的跳板，也是征服諾曼地一帶必須經營的根本之地。不僅僅是登陸點讓人料想不到，法國人的遲鈍大意也很驚人，在英軍連續3天將部隊從大船接駁到岸上的過程裡毫無干涉；岩岸可是易守難攻。

法軍人手有限，重點布防在哈弗勒爾城中；即便援軍乘著英軍還在卸載的當口及時趕到，城內甲士（men－at－arms）也只有3百多（原本僅34人），還得靠武裝鎮民與十字弩手填補防線。哈弗勒爾城本身卻不好啃。

高牆環繞，26座塔樓看顧著城牆，牆外壕河一道、土提一層，周匝近2英哩；在城南面，大潮來時海濤直抵城跟，潮退時則遺留大灘泥沼，只有一條平時浚深可通航的河道通過水門直抵城中，水門兩側高塔睥睨，鐵索連環船橫貫河面，河床上則布滿木樁。

3座城門外又土木加蓋了3座外城（barbican）加固，城外同樣掘壕引水；北面的河道也被守軍截流，一片泛濫，英軍事先準備的組合橋完全跨不過，為了將城合圍跨過洪泛英軍又多耽擱了2日。8月19日包圍完成，英軍駐匝於城兩側的高地，北面水鄉有小船來回穿梭巡守，南面海上則由艦隊維持封鎖。

重頭戲落在第一天就架設好的攻城砲上；包括12門重砲在內各種投石機不分日夜開轟，儘管夜間砲擊不十分奏效，守軍都是乘夜摸黑搶修塔樓，滿街上鋪開軟泥糞便吸收敵彈衝擊。火砲拋射的石彈最重將近250公斤，有些還塗上焦油點著火火攻。

亨利五世十分樂觀，圍城開始一周後他還很自信地寫信告訴他人，最多再讓對手守8天，接著揮兵巴黎，回轉一圈到波爾多過冬。然而守軍的抵抗相當頑強。英軍準備的攻城塔沒派上用場，挖掘的地道下方被守軍反向開挖地道截胡；開挖攻城壕好將火砲拉近距離的企圖也被阻撓，法軍壅塞水流、壕水高漲，逼迫英軍將火砲後撤。

然而更要命的是，由於衛生不佳、飲水不潔、肉食腐敗、吃多了生澀的果實和生猛海產、又在高溫潮濕的沼澤地裡作戰休憩，軍中爆發了痢疾，拖慢了攻城進度。到了9月17日，英軍火砲集中攻擊的南門外木城化為一片斷垣殘壁，法軍組織了一場突襲，一度拿下攻方火砲陣地，但隨即被英軍逆襲奪回。

英軍打鐵趁熱，將燃燒的石彈砸向南門內臨時加築的工事，燃起熊熊大火，趁亂一舉攻占；火勢如此之大，殘火直燒到兩天後還餘燼未熄。這番攻防大抵決定了勝負。守軍的糧食告罄又求援無門，北面泥沼被英軍抽乾後又斷了水源，9月23日，哈弗勒爾開城投降。

Photo Credit: iStock 向哈弗勒爾城進攻的亨利五世

英軍獲得了勝利，城內的騎士老爺們連同富裕的市民、曾經武裝抵抗的平民都被抓起來勒贖。剩下的年輕人在宣示效忠英王後得以留下，但亨利不要老弱，全趕出城；婦孺則可以選擇留下或離開，大約有2000人離去。

勝利的代價不菲。戰鬥造成的傷亡不大，然而痢疾帶走了至少2千人的性命，其中不乏顯要人物；大人物的遺體被送回本國，其他人則就地刨出大坑埋了。另外還有近5千人病得太厲害無法作戰，其中2千被後送英國就醫，不少人回去就病逝了。

英軍得病致死的比率大約在14－21%之間，以現代眼光來看或許很嚇人，但即便是醫療救護已經比較發達的19世紀，軍中流行病造成的死亡率通常也在7－10%左右，而衛生醫護不足的情形下20－25%的致死率並不少見。

攻城戰前後持續了5個星期，時間還不算久，然而短暫的、即將到頭的用兵季節，以及傷病造成的大幅減員，意謂著不可能再進軍巴黎。除開留下戍守哈弗勒爾的500甲士（men－at－arms）與1,00名長弓手，亨利五世手頭只剩900重騎兵（men－at－arms）、長弓手5000上下可資運用。

英軍召開軍議商討下一步該怎麼走；到波爾多是不用想了，大部分將領主張直接打道回府。亨利五世十分反對此種避戰傾向，再怎麼說也不能讓遠征一開始就結束，英軍士兵簽下的服役合同還有9個月才到期。

還很年輕的亨利去信給法國太子，要求兩人單挑做個了結；然而體弱多病的太子（此時年方19）別說沒接受決鬥，2個月後便亡故了。亨利等待決鬥又等了一星期杳無音信，終於獨排眾議，決定沿著海岸向北行軍150英哩（約240公里），一路示威到加萊。1415年10月6日，拋下一切輜重與火砲輕裝出行、只帶著8天份軍糧的英軍開始跋涉；亨利打定算盤避免與法軍正面交鋒，甚至要求士兵們不要把時間浪費在剽掠或擄人勒贖上。

亨利五世的決定看上去十分大膽，假如不是無謀。他的兵力幾乎不可能對法軍起多大威脅，沒有火砲的他也不可能攻圍城池；但假使在戰場上被逮住、被法軍集結的優勢兵力殲滅，絕對是一場災難。所幸法軍也深陷於分裂當中；由於不放心勃艮地派的動向，在諾曼地左近集結、太子麾下的兵力不得擅動。

勃艮地派的核心人物、勃艮地公爵無畏約翰（John the Fearless）口頭上答應率軍入援，許多勃艮地騎士也確實加入法軍大營，但別說無畏約翰的兒子、積極請戰的繼承人被老子阻擋不得上陣，無畏約翰甚至還派出集結的兵力到阿爾馬涅克派的領地燒殺劫掠，一面要求法王大赦其黨羽。

勃艮地派的意向固然令人放心不下，阿爾馬涅克派的交戰意願也不高；其首腦首先要保證的是法王查理六世（Carles VI）無論如何不會上陣，畢竟「輸掉一場戰役總好過輸掉戰役又賠掉國王」。

但亨利五世出發後，法軍老將、王室統帥（Constable）德阿爾貝（Charles d’Albret），以及十字軍名將、以波西考（Boucicaut）之名著稱於世的元帥（Marshal）讓・勒曼格爾（Jean Le Maingre）率領的法軍一路跟蹤，決定守住索穆（Somme）河上的所有橋梁、渡口截擊敵人。

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