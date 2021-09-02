菲律賓醫護人員工作負擔吃緊，上街要求政府兌現津貼補助承諾

菲律賓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在Delta變種病毒肆虐下持續延燒，昨日（9月1日）確診病例超過200萬，長期在第一線抗疫的醫護人員走上街頭，訴求政府兌現先前承諾他們的津貼與補助，並要求衛生部長杜克（Francisco Duque）下台。

《路透社》報導，菲律賓昨日單日新增1萬4216例確診病例，為過去一個月內第五高，使得累計確診病例超過200萬，在3萬3500染疫死亡人數中，有103名是醫護人員。先前在護理師們聲明以集體辭職和罷工的壓力下，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）指示衛生和預算部長8月21日起10天，也就是9月1日的期限內，要將津貼與福利送到醫護人員手上。

「政府承諾今天前要給補助，但直到現在什麼都沒有收到。我們落得要如此懇求的境地，我同情我們自己。」一名護理師Nico Oba說。衛生部長杜克告訴路透社，政府正在著手準備發放福利，但是需要更多時間。

菲律賓媒體《詢問者報》報導，在杜特蒂承諾本應發放醫護人員特殊風險津貼（SRA）和其他補助的最後期限日當天，抗議者們身著醫護裝備並手舉標語，聚集在馬尼拉衛生部前。菲律賓護理師協會（Philippine Nurses Association）也發起線上抗議行動，訴求改善工作環境和醫院增加更多人手。

「我們當中有許多人殉職，許多人染疫，更有許多人選擇辭職和提早退休。在此處境下，我們仍然在衛生部前，懇求我們應有的補助。」醫護人員聯盟（Alliance of Health Workers）主席Robert Mendoza在卡車上喊話。

「醫護人員像急診室中的患者般面臨苦難和死亡，卻沒有被給予優先援助。」聖路加醫學中心受雇者協會（St. Luke’s Medical Center Employees Association）會長、護理師助理Jao Clumia接受電話採訪時說。《中央廣播電台》8月報導，大馬尼拉都會區（Metro Manila，16座城市組成）8月6日起實施為期兩週的類封城抗疫措施，而醫療量能再度吃緊，聖路加醫學中心等醫療院所發出滿床通知。

《海峽時報》報導，菲律賓是東南亞國家中疫情第二嚴重的國家，僅次於確診病例數超過400萬的印尼。7月菲律賓發現第一例Delta變種病毒病例至今，已經已佔總體確診病例的14%，而全國目前有12%人口完整接種疫苗。最近一期疫情管制和邊境控制措施將實施到9月7日，即使嚴格防疫措施仍無法有效控制Delta變種病毒持續傳播，致使醫療體系負擔極重，超過七成醫院病床全滿，半數醫院用上所有呼吸器。

津貼發放緩慢

菲律賓媒體《Rappler》報導，特殊風險津貼以菲律賓疫情紓困系列法案的「同舟共濟經濟復甦法」(Bayanihan 2）和杜特蒂第36號行政命令（AO 36）為法源，公立與私人機構的接觸到COVID-19患者的醫護人員均可領取。根據最初方案內容，特殊風險津貼為一次性領取的津貼，最高金額可達領取人基本月薪的25%。

《詢問者報》報導，除了特殊風險津貼的其它補助，則根據衛生部第2020-0054號行政命令規範，在國家緊急狀態期間，受僱於公立和私人機構，並負責照護COVID-19患者或提供COVID-19相關醫療服務的醫護人員，應有福利包括人身保險以及住宿、交通和食膳補貼。

根據總統命令，預算管理部已撥出3億1179萬披索（約1億7342萬新台幣）給衛生部以發放特殊風險津貼給公立和私立醫院。早前預算管理部表示，這筆錢會發給在2020年12月20日到2021年6月30日之間，直接照顧COVID-19患者的2萬208名醫護人員。

上週三（8月25日）衛生部次長Leopoldo Vega說，還有超過10萬名醫護還沒拿到特殊風險津貼，另一位衛生部次長Maria Rosario Vergeire昨日說，已經準備好發給1萬7000名醫護人員該津貼的財源。

不過，衛生部編列2022年高達2422億2000萬披索（約1347億2718萬新台幣）的預算，沒有包含特殊風險津貼。此外，支持各項額外福利的預算則包含在「同舟共濟經濟重建法案」（Bayanihan 3），衛生部長杜克昨日在國會答詢時說。這項法案目前已經得到眾議院通過，但仍在參議院審查。

聖多默大學醫院受雇者協會（University of Santo Tomas Hospital Employees Association）會長Donell Siazon指出，衛生官員們給出的理由是他們仍在籌措金源，這表示衛生部從一開始就失職。他說，「衛生部可根據執照資訊取得醫護人員人數的數據，他們從規劃階段就應該知道要準備多少錢。」他也透露，他自己任職聖多默大學醫院，從疫情爆發到現在已經有140人辭職，「他們極為疲勞與害怕。」

私人醫院的醫護人員們透露，比起在公立醫院的醫護人員，他們面臨更糟糕的狀況。Jao Clumia任職的聖路加醫學中心即為私人經營，他說儘管私人機構醫護人員已筋疲力盡並多次呼籲，政府卻遲遲並未提供應有的福利，倘若政府仍無法落實承諾，下週私人機構的醫護人員和醫學生將發起另一場抗議。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒