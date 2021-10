內外接儲存樣樣有—— Western Digital全面解決生活中大小儲存事

在我們的日常生活中,從拿出手機拍照留念,或是用電腦存取文件,無不仰賴儲存工藝讓檔案傳輸更加便利;而近年熱門的人工智慧,其龐大運算工程背後也是仰賴資料中心的儲存。無論是過去、現在到未來,數據都是人類文明持續進步與蓬勃發展的關鍵,而在數據資訊流動的進程當中,「儲存科技」始終扮演著重要推手的角色,讓科技在創新的同時,珍貴的數據與資料得以更安全地被處理與傳承。

創立超過50周年的Western Digital是全球儲存解決方案龍頭企業。隨著科技不斷的演進,4K影像處理、機器學習等技術會需要處理更多資料,儲存量也更加龐大,回顧整部儲存科技演化史,Western Digital扮演不可或缺的角色,持續引領產業,研發儲存技術。Western Digital也著眼未來大數據、快數據的儲存需求,不僅持續在HDD、SSD方面展現容量、速度的優勢,更不斷推出全方位內外接儲存解決方案,致力於解決生活中各式使用場景的儲存需求。近年來更針對電競玩家、商務人士以及專業攝影師,推出相對應的高規格產品。

遊戲界儲存王者 - WD_BLACK SN850 NVMe SSD

WD_BLACK為Western Digital旗下專為電競儲存產品所設計的品牌,主打高傳輸速度與高效能,滿足遊戲玩家追求極致遊戲體驗的需求。2020年年底,Western Digital推出 WD_BLACK SN850 NVMe SSD,率先採用 PCIe Gen4的技術,不僅讀取速度來到7000MB/s大關,寫入速度也表現不俗,達到5300MB/s的效能門檻,容量有500GB、1TB與2TB三種選擇,更推出配備散熱片與無散熱片版本,讓針對玩家可針對個人裝機需求選擇。

觀察到電競玩家多具有獨特的個人風格,Western Digital在 WD_BLACK SN850 NVMe SSD 散熱片版本中也提供RGB照明,玩家可以依個人心情與情境,隨時調適SSD顏色進行搭配。

選擇Gen 3也可以享有接近Gen 4的效能 – WD_BLACK AN1500 NVMe SSD外加卡隨著WD_BLACK SN850 NVMe SSD的推出,Western Digital也提供尚未升級為Gen 4玩家的另一個選擇,Western Digital AN1500 NVMe SSD 外加卡採用兩組 PCIe Gen 3 SSD,以RAID 0磁碟陣列方式組合,頻寬達到PCIe 3.0 x 8,讓玩家可享受高達6500MB/s的讀取速度和高達4100MB/s的寫入速度。

持續實現WD_BLACK的電競效能,WD_BLACK AN1500 NVMe SSD同樣加入RGB照明,玩家可以透過WD_BLACK Dashboard控制13種顏色選擇。

攝影師上山下海的好夥伴 – SanDisk Extreme PRO Portable SSD 與 SanDisk Extreme Portable SSD

深受全球專業攝影師信賴的 SanDisk,也是Western Digital旗下品牌。承襲前一代的產品設計,Western Digital更在去年加碼推出兩款全新進化的行動SSD - SanDisk Extreme PRO Portable SSD 與 SanDisk Extreme Portable SSD。兩款SSD外觀上不僅採用鋁合金外殼材質以發揮散熱作用,更延續耐摔的矽膠外殼、IP55 防水防塵保護與256位元AES硬體加密的密碼保護功能,提供在外奔波的攝影師們一個安全安心的儲存選擇。

SanDisk Extreme PRO Portable SSD採用NVMe架構,搭配USB 3.2 Gen 2x2接口,使讀取速度達到2000MB/s的高標準;而SanDisk Extreme Portable SSD也擁有不輸陣的讀取1050MB/s與寫入1000MB/s速度。除了傳輸速度快、安全防摔以外,Western Digital深知長期在外奔波的攝影師們更需一個大容量的儲存產品,保存在攝影旅途中的每一瞬美景與每一刻回憶,所以兩款行動SSD都有1TB、2TB 甚至4TB的超大容量選擇,足以滿足攝影師的多元需求。

輕巧時尚新選擇,外出備份靠這顆 – WD My Passport SSD

主要提供企業與個人式解決儲存產品的WD品牌,針對時常需要在日常作業中移動檔案的數位內容創作者、業餘愛好者及策展人,推出外接式WD My Passport SSD。WD My Passport外型不僅有圓潤邊角、波浪起伏的表面,更有輕薄的外型與體積便於攜帶。透過NVMe技術,使WD My Passport讀取速度高達1050MB/s、寫入速度高達1000MB/s,更搭配256位元AES硬體加密功能與抗衝擊與防震保護,讓消費者可安心保存珍貴內容。Western Digital提供一系列流行色系,包含灰色、藍色、紅色與金色,也讓消費者能依照個人風格選擇最適合的SSD。

Western Digital的多元產品線,能協助消費者輕鬆解決生活、辦公或旅途中種種儲存需求,在面對下一波更大量的數據浪潮時,Western Digital將持續站在最前線,引領這個由數據與科技驅動的智慧生活世代不斷往前。Western Digital也會不斷推出更進化的儲存裝置及系統整合解決方案,在世界的見證下,拓展更遼闊的技術版圖!

本文由「Western Digital」提供,經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。