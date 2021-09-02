奧運史上最佳戰績背後：國訓後勤人員薪資低，文姿云教練盼改善待遇留人才

＊首圖為國訓中心防護員程心儀，協助柔道選手楊勇瑋。

總統府昨（1）日舉辦台灣派對，表揚今年在東京奧運表現亮眼的選手們；在「史上最佳」的成績背後是龐大後勤團隊的支援，除了教練之外，還有訓練員、陪練員、防護員、營養師、物理治療師等；立委莊競程今天召開記者會，邀請多位後勤人員現身說法，多位教練等後勤人員都表示，希望能改善運動防護員目前的待遇，並投入更多資源讓後勤團隊得以壯大，才能讓台灣的體育發展之路不會只有奪牌時曇花一現，而能走得更穩健。

防護員薪資僅3-4萬，立委嘆：怎麼留住人才

這次在東京奧運摘下羽球男雙金牌的李洋在賽後受訪時提到，「我覺得選手就是一個小團隊，沒有他們（教練、防護員、訓練師），我們今天很難站上這裡，他們的福利其實相較選手來講，算是比較不完善的，那我希望說如果真的有機會，看可不可以提高他們的（福利）。」

Photo Credit: 中央社

這次奧運拿下空手道銅牌的文姿云，其教練黃昊昀在記者會上也表示，肯定政府啟動培育菁英選手的「黃金計畫」，對於個別選手專業訓練過程所提出的各項申請處理變快，但他必須指出，亞運、奧運的工作不是長期的，而是任務的工作，但比較好的方式是讓選手有固定的專人長期協助，現在後勤人員可能會為賽事選擇暫離原職位，如何讓教練、防護員的工作受到保障也須注意。

蔡英文上任後開啟「2020年東京奧運會黃金計畫」，針對具有爭金奪牌的菁英選手，實施專業個人化訓練，2018年起編列3年12億元經費，透過國內與國外參賽以及移地訓練，提供專屬人力支援，包括教練、防護員、訓練師、陪練員等等。

除了教練之外，選手的基層體能訓練、營養、防護等後勤資源，他認為野應該可以投入更多，尤其體能教練、防護員等運科人員薪資應該提高，才能有更多優秀人才投入國訓中心，提供選手穩定的協助。黃昊昀直言，

國訓中心計畫月聘人員，碩士畢業起薪僅38K，比起去業界，待遇差很多。而且防護員除了協助選手，可能還要處理行政工作寫報告，人手不足經常分身乏術；像我當教練，有時候受傷也需要防護員協助，但常常走到中心防護室結果沒人能幫我，大家都太忙了。

Photo Credit:莊競程辦公室提供

後勤人員的待遇多是以《國家運動訓練中心人事管理規章》而定，有職等與俸階的差異。技術人員和防護人員做從二等一階到四等十階，最低薪資31930元，最高薪資則是61800元。且任職資格相當嚴格，不僅要國內外研究所畢業，還得有相關工作經驗數年並取得專業證照。

立委陳秀寳表示，防護人員等後勤人員待遇問題，要從「競技」及「學校」兩方面探討。雖然國訓中心已法人化，各級賽事亦有計畫支應，實際現況則是受限於資源有限，而使得防護人員薪資福利結構僵化，無法與民間單位的待遇比較，資深優秀的防護人員難以長久留用。

陳秀寳認為，既然國訓中心早已法人化，法人化下即有彈性可讓防護人員待遇提升，而各級賽事有計畫得以支應者，亦有彈性可處理。她希望體育署及國訓中心，能儘速就防護人員等後勤人員系統之人事管理及薪資結構全面檢討，並研議具體相關對策，「壯大後勤、創造雙贏」。

陳歐珀表示，運動防護員在賽事前後的各種狀況都須緊急處理，而且具有高度專業，以在學校擔任運動防護員的薪資待遇，根據教育部規定，學士級第一年起薪約32K，到第九年也只有45K元；碩士級第一年起薪37K，第九年51K，比起民間運動場館聘用防護員的行情6至8萬元來說，薪資不高、工時長、不穩定，也造成流動性高。呼籲教育部能從「運動發展基金」勻出資源，給予防護員合理的待遇。

Photo Credit:莊競程辦公室提供

莊競程表示，他自己是醫工背景出身，過去也是曾經田徑隊選手，立委莊競程表示，國訓中心的運科人員不足，比賽結束後通常編制都會解散，無法成為常態。他呼籲台灣應仿效美、日、韓設立國家級的運動科學中心，有系統的運用運動科學協助手持續進步，維持好的成績，不要讓得牌成為曇花一現，要有機會培育出下一代的金牌選手。

莊競程指出，運動科學除了有訓練相關的運動生理學、運動心理學、運動醫學等，也可以結合資工、醫工、電機、航太還有織品服裝等科系，這些都是國內高等教育人才匯集的地方，推動運科也能夠同步壯大產業相關的人才庫，甚至進一步達到產業轉型，希望教育部、科技部能夠整合產官學的資源一起投入。

體育署副署長洪志昌回應，認同運動科學是選手成績突破很重要的一環，也是國家隊新的一批教練特別重視的領域，不過也坦言，國訓中心目前人力和軟、硬體都有待加強，還要進一步跟產、官、學合作，後勤團隊的待遇將進行通盤檢討。關於基層體育發展，洪志昌則回應，體育署每年有3到5億支援地方的訓練站，將加強跟地方政府的合作，因為選手的培訓多在學校還有地方組織。

剛隨台灣男籃隊比賽回國的許皓程教練表示，感謝體育署支援關島出賽的旅行，並表示基層教練配置非常重要，國內籃球運動風氣盛，應該回應需求投入更多教練師資，更多基層選手有妥善照顧。許皓程表示，國家隊的選手、專業後勤人員津貼還可以加強，讓更多人無後顧之憂為國家隊效力。而近來籃球運動爆炸性成長，很多企業球隊投入，除了訓練外，也可以再跟學校端在場地、行銷、媒體等方面多元合作推廣。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航