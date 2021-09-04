簡介機車懸吊系統：正叉、倒叉的差異在哪？倒立式前叉有什麼特點？

文：EDITOR K

說到一台車的懸吊配備，相信很多人都知道要看車輛配的是正叉還是倒叉，雖然多數的車友都知道同樣條件下，倒叉的配置相對高級許多，而事實也是如此，在仿賽車款甚至強調性能的車型上，都看得到倒叉的配置，然而能確切地說出倒叉優勢所在的人並不多。

Moto7在懸吊專題「機車懸吊系統」系列中，就來告訴你正叉與倒叉之間的結構及其特性。

要理解倒叉的優勢所在，就得先了解其機構原理，不論正叉或倒叉，兩者皆屬於潛望鏡式的懸吊系統。在潛望鏡式懸吊中，必須要有以下幾個重要元件：上、下三角台、前叉內、外管、彈簧、阻尼器、油封、土封等。

潛望式前叉（正叉）｜Photo Credit: Moto7

上三角台

前懸吊中的上三角台，兩端各夾持著前叉，並以珠碗（軸承）與車架相接。在高把手的街車車款中，上三角台通常還會作為把手的鎖點，將手把固定支撐。

上三角台｜Photo Credit: Moto7

下三角台

下三角台的作用與上三角台設計相似，共同夾持著前叉，並與車架相接。在設計上，下三角台會與轉向軸心垂直做結合，而軸心上方以螺帽與上三角台相鎖，將前叉固定於車架上。

下三角台｜Photo Credit: Moto7

前叉外管

外管與內管可進行相對運動，搭配油封使阻尼油不至於外洩。除此之外，正立式前叉的外管還必須設計卡鉗座或鎖點，以及輪軸鎖孔，才能將卡鉗與輪胎安裝上車。

前叉外管｜Photo Credit: Moto7

正叉外管上的卡鉗鎖點｜Photo Credit: Moto7

前叉內管

前叉內管通常會經過電鍍等表面處理，目的是增加表面硬度，以及達到防鏽的功能，還可以降低摩擦阻力。在外觀上，會呈現閃亮亮的光澤，甚至有些前叉內管還會用上金色電鍍，看上去相當耀眼。

前叉內管｜Photo Credit: Moto7

油封、土封

油封是基本的機械元件，用於軸的接合處，這裡則是內管與外管的接合，防止阻尼油外漏。在油封上，另外還會安裝土封，以免灰塵或是泥土進入油封內，刮傷油封表面，然而競技用前叉為求作動更為順暢，以及輕量化表現，則不會有土封的設計。

圖為土封｜Photo Credit: Moto7

前懸吊系統對於摩托車而言，除了避震功能之外，同時還需肩負轉向功能。摩托車上前叉除了能上下作動達到減震的效果，還須固定在三角台上，透過車手把轉動進而使車輛能夠轉向。有些車手也會運用三角台的鎖點位置進行車高的調校，改善車輛的入彎特性。

正叉與倒叉的特點

正叉：結構相對簡單、保養拆解較容易、造價低廉。

倒叉：剛性較強、簧下重量較輕利於車輛操控。

倒立式前叉

在90年代，量產車上開始大量出現另一種型式的前叉，標榜著更高的整體剛性、更靈敏的懸吊反應，外型卻和原本的前叉極相似。只是，新型的前叉是倒過來放置，也稱為倒立式前叉（upside down fork）。90年代末期之後，倒立式前叉逐漸成為性能車款的主要配備，如今，不論是仿賽車、超級跑車或是性能街車，大多都採用了倒立式前叉作為前懸吊系統。

Photo Credit: Moto7 強調性能的車款都會配備倒立式前叉。

在正立式前叉上，內管的直徑是設計的重點，如SUZUKI GSX1400上，為了應付壯碩的車重，及高速巡航所需的剛性，曾經出現直徑46mm的巨型內管。在正立式前叉的設計上，要增加剛性，便必須暴增內管的直徑，增加懸吊本身所負擔的重量。當從正立式前叉進化至倒立式前叉時，若所需要的剛性相同，那麼內管的直徑便可以縮減，這便是倒立式前叉相對優勢。

Photo Credit: Moto7 SUZUKI GSX1400採用內管相當粗壯的46mm正叉。

剛性增加

剛性增加一直是倒立式前叉的賣點之一，在相同的內管直徑設計之下，倒立式前叉可以比傳統的正立式前叉增加剛性。所以在同樣的剛性需求之下，倒立式前叉的內管直徑可以較小，整體的前懸吊重量也可能來得更輕。

而輪胎受到地面傳來的各方向力量，都會忠實地傳遞至前叉上，好比槓桿原理，以前叉三角台為支點，越接近支點的地方，所受的力矩便會越大，因此將較粗的外管放置於靠近三角台，使其有更好的剛性表現。

Photo Credit: Moto7 相同條件下倒叉的鋼性較強。

降低簧下質量

簧下質量便是懸吊系統中彈簧以下的質量。在倒立式前叉中，內管被設計到整體前叉的下方，除了內管本身直徑可以較小，相對於較為粗大的外管，質量也被視為較輕。

而降低簧下質量在實際測試中，車輛搭載倒立式前叉的確能給予更靈敏的前懸吊反應，這也就是多數強調性能車款多半使用倒立式前叉的原因！

Photo Credit: Moto7 M&m比例差距越大，簧下質量越輕，懸吊反應越靈敏。

透過上述的解說，相信大家對於前懸吊系統有更進一步的了解，其實前懸吊除了有潛望式的正叉與倒叉外，還有HOSSACK、DUOLEVER、TELELEVER、TESI、RADD等系統，而這些前懸吊系統皆各有翹楚，想知道動靜之間懸吊的奧秘嗎？請持續鎖定Moto7專業報導！

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航