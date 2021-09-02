丹麥疫苗完整接種率超過七成，宣布「解除所有防疫限制」與病毒共存

文：吳宗宜

全面解封，丹麥宣布將與病毒共存

歐洲各國對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情策略，已逐漸從追求案例清零轉向長期抗戰。

繼德國、義大利和法國等國逐步解封、轉向與病毒共存後，防疫策略因快速的封誠政策和廣泛施打疫苗有成的丹麥，其衛生部在8月27日的記者會上宣布，自9月10日起將取消所有與COVID-19的限制（除邊境管制），並將從社會重要疾病類別中刪除；同時指出由於丹麥的高疫苗接種率，根本上已降低了該病毒帶來的風險。

丹麥衛生部部長霍伊尼克（Magnus Heunicke）表示，COVID-19不再是對社會嚴重的威脅，因此該國將結束18個月的疫情限制措施：「丹麥的疫情已經得到控制，COVID-19疫苗接種率創歷史新高。這就是為什麼自9月10日起，我們可以取消專門為對抗COVID-19採取的特殊限制。」

但霍伊尼克也強調疫情尚未結束：「即使我們現在狀態良好，但疫情並沒有結束，如果疫情再次威脅到社會的基本運作，政府將毫不猶豫地迅速採取行動。」

丹麥是最早實施部分封城的歐洲國家之一，丹麥議會流行病委員會（Epidemic Committee）於去（2020）年3月10日，通過了政府將COVID-19歸類為社會重要疾病的行政命令，率先關閉了學校以及非必要的企業和服務。

歷經疫情期間不斷調整、重複收緊與放寬防疫限制之後，丹麥成為最早重新開放的國家之一，於今（2021）年4月21日推出了「COVID-19護照」，並准許完整接種疫苗者、72小時內核酸檢測為陰性者，以及過去2到12週內曾染疫病康復者，能自由前往餐廳、酒吧、電影院、健身房、美髮沙龍等地點，但仍禁止夜店等設施開放，入境旅行限制則至少會持續執行到10月份。

近期丹麥政府逐漸放鬆各項限制，8月1日起，進入博物館等地方不再需要持有前述證明，8月14日起搭乘大眾運輸工具也不再強制要求戴口罩，更多限制將於9月1日失效，包括進入餐廳和酒吧不再需要出示證明。9月10日起，也解除觀看超級聯賽或參加超過2000人的戶外活動的限制，夜店也將開放。

廣泛施打疫苗，丹麥為歐盟接種率第三高國家

除了嚴格的防疫措施外，廣泛施打疫苗也是丹麥能解除限制的主因之一。根據統計，丹麥目前是歐盟國家中國民疫苗接種率的第三名，完整兩劑接種率高達71％。

目前歐洲國家國民疫苗接種率最高的是地中海島國馬爾他（80％），其次為葡萄牙（73％），英國則為62％。此外，丹麥每7天平均確診數為每百萬人167例，雖略高於歐盟平均值的每百萬人149例，但遠低於英國的492例。至9月1日，丹麥全國感染總數達到34萬5693例，死亡人數為2584例。

8月23日的記者會上，丹麥衛生部部長霍伊尼克表示，丹麥當局正在計劃為90％的人口施打追加劑：「丹麥的期望是所有人都能接種第三劑疫苗，問題是什麼時候。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說，疫苗是擊敗COVID-19的超級武器：「幸運的是，大多數地方都恢復了正常生活，我們期望未來可以避免大規模封城，我們清楚這是因為我們擁疫苗這個超級武器。」

佛瑞德里克森也指出，雖然丹麥人對疫苗的接受度是世界數一數二的高，但即便如此仍有許多40歲以下的人尚未接種疫苗，目前在醫院接受治療的患者中也有80％未接種疫苗。「在丹麥，是否捲起袖子並在手臂上戳一針是自願性的，但我想對那些尚未接種疫苗的人說清楚，你有被感染的風險，也有將這些症狀傳染給其他人的風險。」

他還證實，政府計劃向丹麥製藥公司Bavarian Nordic正在開發的疫苗投資8億克朗，期望未來至少以疫苗洽購的形式回收投資的一半資金，若該疫苗順利研發生產，預計最快明（2022）年年初可以獲得歐洲藥品管理局的批准。

衛生部部長霍伊尼克也指出，未接種疫苗的人會大幅增加感染風險，衛生部的目標是在10月之前讓90％的人口接種疫苗。

仍有部分民眾不接種，已施打疫苗者將追加第三劑

丹麥仍有140萬人既沒有完全接種疫苗，也沒有預約施打一劑疫苗，原因可能是他們未滿12歲，或者他們不想接種，近期丹麥每日施打人數已從6月中旬高峰的5萬人下降到5000人以下。

近日，丹麥衛生部決定為人民施打第三劑，主要原因是施打疫苗產生的抗體量會隨時間下降，但對抗Delta變種株須較高抗體量。以色列在7月底就領先全球宣布，將為60歲以上的人接種第三劑，以因應來勢洶洶的delta病毒，自8月13日起更是把施打第三劑的年齡放寬至50歲。

歐洲第一個宣布追加第三劑疫苗的國家則是匈牙利，自8月1日起，任何曾施打兩劑疫苗的民眾皆必須施打第三劑；法國也宣布自8月5日起，為年長者和體質弱者施打第三劑疫苗；德國則宣布自9月1日起，除了年長者及高風險族群可施打第三劑疫苗外，先前施打AZ或嬌生疫苗的人，可選擇輝瑞或莫德納作為追加劑；英國則宣布最快9月6日起，對50歲以上長者、免疫功能不全者，及前線醫護人員及長照中心員工追加第3劑疫苗，並考慮讓先前接種AZ疫苗的民眾追加mRNA疫苗。

另外，美國也宣布自9月20日起，為第一線醫療人員、療養院居民及高齡者施打第三劑疫苗。

丹麥衛生部下轄的國家衛生委員會副主席普羅布斯特（Helene Probst）表示，尚未決定何時開始為國民施打第三劑，但指出優先施打的對象將是免疫系統非常虛弱的患者，如正在進行化療的癌症患者、器官移植患者或有免疫疾病的患者，第二順位是養老院的高齡者。

但普羅布斯特也指出：「我們還沒有足夠的證據來確定，是否需要因為保護力下降而需要接種第三劑，但如果事實證明接種疫苗的人免疫力會隨時間持續下降，我們會毫不猶豫地推廣第三劑。我們正在密切關注德國、美國和其他國家的情況，同時也在仔細監測丹麥確診住院中，已完全接種疫苗的人數，看看是否有免疫力下降的跡象。有些疫苗可以持續一生，有些可以持續數年，有些則需要每年注射一次，在做出決定之前，我們需要知道疫苗的有效保護力期間有多長。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航