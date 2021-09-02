每天1263噸廚餘禁止養豬該如何處理？環保署：只能先送掩埋場與焚化爐

為防範非洲豬瘟入侵，農委會宣布9月起，全台養豬場禁止使用廚餘1個月，時代力量立委陳椒華今（2）日與環保團體共同召開記者會，對國內每天原本要用於養豬的1263公噸的廚餘問題表達憂心；環保署則回應，國內現有的廚餘處理設備是針對生廚餘，突然大量的養豬廚餘確實可能會影響本來體系，部分會送往垃圾掩埋場與焚化爐，之後再逐步加入生產堆肥與生質能發電體系。

環團建議：肉品廚餘分開處理

時力立委陳椒華與看守台灣協會、主婦聯盟環保基金會指出，因應非洲豬瘟入侵的突發狀況，環保署臨時接手每天1263公噸的養豬廚餘，原本可資源化的廚餘瞬間變成廢棄物，並質疑禁止廚餘養豬的政策倉促上路，以及全台處理廚餘的量能是否足夠。

陳椒華表示，廚餘主要分為養豬、堆肥、生質能發電3種處理方式，農委會宣布禁止廚餘養豬1個月後，恐讓每日1263噸廚餘瞬間變成環保署的燙手山芋，強調防疫必須兼顧環保，各部會應協調合作加強廚餘去化，提升再利用量能，不要讓廚餘資源遭到浪費。

陳椒華表示，養豬廚餘的去化處理方式，以及各縣市處理量，應每月上網資訊公開。她強調，去年8月舉辦的「事業廢棄物管理補破網」公聽會，結論之一就是要求環保署與營建署，將污水處理場閒置消化槽改成處理廚餘，也呼籲相關單位加速執行。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，非洲豬瘟是透過肉品傳播，但廚餘其實不只有肉類，另有蔬菜等摻雜其中，建議政府是否可透過教導民眾，把肉品廚餘特別分出處理，降低傳染病風險的同時，也能確保廚餘資源再利用。

謝和霖也表示，其實廚餘經過高溫蒸煮，就能殺死病毒，假如若擔心養豬業者自主管理能力，從非洲豬瘟開始出現的這3年來，為何不趕緊於各縣市設置中央蒸煮設備，確保豬隻吃到的廚餘都有蒸煮消毒過；等到非洲豬瘟病毒現在殺到家門口，才緊急採取禁用廚餘養豬1個月的手段；大批廚餘流入焚化爐恐怕會惡化垃圾危機。

Photo Credit:中央社 全台全年廚餘中有6成2是給豬吃，給豬吃之前，一定要以攝氏90度以上高溫蒸煮1小時。

環保署：突然多出大量熱廚餘

根據環保署統計，平均每天回收總廚餘2246公噸，其中家戶廚餘1549公噸，包含養豬廚餘（熟廚餘）566公噸、堆肥廚餘（生廚餘）983公噸；另餐廳賣場的養豬廚餘697公噸，等於每天送到養豬場有1263公噸。

環保署督察總隊科長李易書指出，近年政府投入新台幣13億元補助各地方政府設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施以及廚餘生質能發電等，但這些設備以處理要做成堆肥的生廚餘為主，包括果皮菜渣等；這次突然多出大量養豬的熟廚餘（煮熟過的剩食），只能先提供焚化廠及掩埋場處理，之後再逐步導入相關設施，避免影響原本的操作體系。

李易書說：

「因為緊急情況，我們就緊急調度各縣市環保局請他們提供指定地點，包括焚化廠、掩埋場，還有一些自有設施也都有進這些廚餘。 但因為我們本來的設施以生廚餘為主，所以這麼大量的熟廚餘如果忽然進來，其實會影響本來的操作體系，所以我們目前是先提供焚化廠跟掩埋場的方式，讓他們先處理，慢慢一步一步，會導到我們13億經費補助的設施。」

《聯合報》報導，環保署督察總隊技監林左祥坦言，全國廚餘處理總量能雖多出廚餘總量一成，但農委會政策緊急臨時，有些廚餘快速發酵的設備須有養菌時間，不可能馬上就把廚餘丟進去。因應此次突發狀況，有部分要先瀝乾送到垃圾掩埋場，另一部分是瀝乾後送到焚化爐焚燒。環保署說，已調用各地環保局高溫快速發酵堆肥設施，以掩埋場進行自然熟化，焚化廠也會併同垃圾處理。

農委會主委陳吉仲則表示，回收到養豬場的廚餘每天逾1200公噸，會在各縣市開設不同地點妥適處理，以免流浪貓狗吃到廚餘，也可能會因此影響畜牧場。另外畜牧業者向公司行號、餐廳簽訂廚餘契約，農委會上周也已公告，養豬戶不會因違約遭到任何處罰，並補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費。

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核稿編輯：翁世航