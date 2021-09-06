別讓老闆坑了你：離職預告期怎麼算？自請離職別忘爭取薪資權益

想提離職應該在幾天前告訴雇主呢？對於「離職預告」這個問題，除了按照法規規定的天數通知雇主以外，其實預告後何時可以離職仍舊多有爭議，像是「離職預告期是否包含假日？」「已在預告期限內告知，老闆卻不讓你離職怎麼辦」等。

為避免大家遇到以上不合理的情況，今天我們就來聊聊提離職的時候，有哪些權益該自己守護呢？

一、員工的離職預告期間為何？

依據現行《勞基法》規定，當勞工欲自請離職要在幾天前預告雇主呢？可按照天數分為以下四種預告期：

（1）0天前

簡單來說，就是「無需預告」的意思。而適用此類別的，包含：工作未滿3個月的不定期契約勞工。就算雙方勞動契約有特別規定，提離職需提前1個月告知雇主，此約定仍屬無效。

（2）10天前

自請離職需要在10天前預告的，則包含：工作三個月以上、但未滿一年的不定期契約勞工。

（3）20天前

若是工作一年以上、但未滿三年的不定期契約勞工，則應於20天前提出離職預告。

（4）30天前

已在這份工作崗位上，持續工作滿三年以上的不定期契約勞工，則應該在30天前提前預告離職日。

二、離職預告期間包含例假日、國定假日嗎？

每到轉職旺季時，總會有不少民眾在最後一個月薪資計算、業務交接或離職預告日等議題上出現爭議，最常見的類型之一，便是「預告期間到底該不該包含假日」？

事實上，預告日和離職日之間，如果包含一些例假日、國定假日、特別休假等，依照勞動部的函釋是不必扣除的；也就是說，上述提到的10天、20天、30天應該把週末、假日都計算進去。

舉例來說：假設阿民是一名到職約九個月的勞工，若在8月31日（始日不算入）跟老闆提離職，那麼從「預告離職日」往後再推算10天（9/1-9/10），9月11日就是阿民的離職日期。

三、已在離職預告期間提出，老闆卻不放你走怎麼辦？

若是已經在離職預告期間向老闆提辭呈，但老闆不同意你離職該怎麼辦呢？其實依照《民法》第488條規定，為保障勞工人身自由及職業選擇自由，法律已明定勞工有權片面解除勞動契約。

換句話說，不論勞工以口頭或書面（email），甚至是用通訊軟體（LINE）提出離職預告，並向雇主表明離職意願時，那麼當下辭職就生效，不需得到雇主同意。因此，如果雇主跟勞工在員工守則上約定離職需要獲得雇主同意，這樣的約定並不合法，也是無效的。

最後，要提醒求職朋友們，當你提出離職預告、而雇主明確收到離職聲明時，就屬於約定生效，大家務必要特別留意。

另一方面，如果你當年度的特休假還沒有休完，也一定要記得要求雇主折算為工資給你，可別忘了爭取自己的薪資權益。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航