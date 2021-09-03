想效法陳樹菊女士「捐保單」需注意下列六點，不然可能引起糾紛

文：王任昌（保險老兵）

陳樹菊女士又捐出1500萬元，受到各界敬佩，媒體報導這回是以捐出保單方式給台東縣政府成立「生產暨急難慰助基金」。台灣買保險的人很多，這樣的善行應該會有不少人響應，那保單要怎麼捐？怎麼捐才對？

其實單純捐保單沒有意義，因為把保單送人，受贈人拿了保單無法換錢，也不會有任何權利，只是像收到一疊廢紙而已。

保單會有價值，主要在於保險事故發生後，保險公司依照保單上的約定，給付保險金給受益人。所以陳女士並不是真的把一本保單捐出去，而是以「變更身故受益人」的方式，讓台東縣政府成為保單上新的身故受益人，在陳女士身故後可領取保險金，效力等同預定捐款。「捐保單」簡單易懂，下文沿用。

關於變更保單身故受益人的法定程序，目前保險學術界通說是認為，只要繳保費投保的人（要保人），確實有效的通知保險公司[1]，加上有被保險人書面同意[2]就完成，這樣等於是說要保人想變更保單受益人，保險公司沒有說不的權利[3]，也不必讓原本的受益人知道，新的受益人也不必通知。

依上述法定程序，如果有人要變更保單的受益人，就填妥保險公司的契約變更申請書，請保險業務員簽收轉送，或直接以存證信函通知保險公司都可。

捐保單雖然程序簡單，但至少要注意下列六點，不然可能會出錯

一、如果想把身故後的保險金捐出做公益，又想留一些錢給家人，要怎麼辦？這時可以變更受益人為比例分配，例如某某慈善機構70%，法定繼承人30%。

二、因為死亡證明書是領取保險金的必備文件，這文件只限親屬請領，如果保單受益人是慈善機構，就要請死者家屬提供相關文件，才領得到保險金。這過程需要一些行政成本，所以太小金額的保單就不要捐，以免得不償失，捐贈者家屬、受贈者都麻煩。

三、把保單捐給慈善機構，當捐贈者身故後，家人對於眼前百萬或千萬元的保險金卻領不到，可能心生不滿而不願交付死亡證明書給慈善機構，如果雙方溝通無效，慈善機構需要透過訴訟才能領取保險金，這樣會折損原本捐贈的心意與效果。

萬一有這種顧慮，最好先與家人溝通，請求諒解、配合。不然，只好在變更受益人時，將保險金比例分配給慈善機構與家人，讓家人也可領取一部份，這樣家人申領保險金時就會備齊文件，慈善機構領取保險金也就無障礙。

四、捐保單如果有對價關係，可能會有糾紛，盡量避免。

假設舉例：A捐贈自己2000萬元的終身壽險保單給B安養機構，以換取A在B機構安度餘年。這類似「以房養老」的方式，對雙方都很好，但當A身故後，B有可能領不到保險金。原因有可能是高齡的A受子孫哄騙，將已經變更B為受益人的保單，再次變更受益人為子孫人等，或是利用保單去借款，最後未還款而使保單失效，這些都B無法控制的情況[4]。

五、實務上常見保險公司拒絕變更身故受益人的申請，所以捐保單有可能在保險公司卡關，這似乎與上述通說的法定程序不符。

如果卡關的原因，是變更申請書未經被保險人同意、無法確認申請者身分等要件缺失，保險公司合法合理，如果卡關的理由是新受益人的身分關係不符保險公司內規，那保險公司就於法無據但還是有道理。

有人說，要保人與被保險人想要讓誰領保險金給是他們的自由與權利，保險公司無權干涉、審查。但身故受益人是誰，牽涉擁有保險的動機與效用，可能影響保險事故的發生率，例如，有甲乙丙丁四個人的保單申請變更身故受益人，甲寫某大型知名慈善機構；乙寫不知名也未立案的慈善機構；丙寫配偶某某某；丁寫十個情人的姓名，保險公司對這四張保單所承受的風險顯然不同。

又商業契約成立的基本條件是「雙方合意」，因此身為保險契約當事人的保險公司，對於會影響自身權益的契約變更事項（受益人變更），不應該是對方提出來就要接受，而是有權審查是否接受。目前實務上保險公司審查受益人變更的作為，合理但被認定不合法而有爭議，在還未修法或改變法律見解之前，有待雙方明智的溝通。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

六、除了上述注意事項之外，誰適合捐保單？保單持有人在晚年，如果家庭成員都已經不缺錢，早年買保險來保障家庭生活的目的已不需要，又萬一家人長年來愛計較，不論保單受益人原本寫給誰或怎麼改，都可預知將來會為保險金吵成一團，這情況下的保險金是有害無益的東西，捐出之後可消災又助人，最合適不過了，就類似許多富豪子嗣爭產的情況，如果沒有遺產可爭，他們應該會比較快樂。

另外，如果家人對保險金需要性不高，也都樂意回饋社會，當衡量捐出保單的價值大於留給家人，也很適合捐保單，就像陳女士將原本要留給家人的1500萬元轉捐給縣政府並指定用途，讓這筆錢去救苦、救難，價值遠勝於三、五億元，是仁心與智慧的風範。

相對的，如果家人需要保險金過生活，就不適合捐保單，畢竟壽險最基本的功能與意義，就是在被保險人身故後，有一筆錢來保障家人生活。

綜上，陳女士捐保單的善舉值得大眾效法，但捐保單該注意的事項會比捐錢、捐田產略多一些，若能稍加留意，就可順利捐保單，就可讓自己生命最後的價值，隨著公益拓展放大而高升。

附註

參照保險法第110條第1項「要保人得通知保險人，以保險金額之全部或一部，給付其所指定之受益人一人或數人。」 參照第105條第一項「由第三人訂立之死亡保險契約，未經被保險人書面同意，並約定保險金額，其契約無效。」 最高法院97年度台上字第752號判決採認 雖然保險法第111條有要保人放棄受益人指定處分權的相關規定，但在執行上有些問題，仍然守不住惡意契約變更。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航