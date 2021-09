新加坡總理李顯龍控網媒主編誹謗，高院判勝訴

新加坡獨立媒體網站「網路公民」主編與一名作者,因一篇有關新加坡建國總理李光耀故居爭議的文章,遭新加坡總理李顯龍控告誹謗。新加坡高等法院9月1日宣布判決結果由李顯龍勝訴,兩人合計需支付37萬新幣(約762萬新台幣)損害賠償金。

《路透社》報導,「網路公民」(The Online Citizen)2019年8月刊出一篇文章,內容涉及質疑李氏家族財產使用方式。李顯龍( Lee Hsien Loong)對該文作者、馬來西亞籍的魯巴星妮(Rubaashini Shunmuganathan)與網站主編、新加坡人許淵臣(Terry Xu)提出訴訟,李顯龍曾親自出庭。

審理此案的高等法院法官林茵倩(Audrey Lim)表示,該文章藉由指控李顯龍不誠信「影響李顯龍的名聲與人格」,並在書面判決中寫到,「這打擊李顯龍個人誠信的核心,可能嚴重損及他的信譽,不只是個人的層面,也關乎他作為總理是否能夠誠信執政。」

許淵臣和魯巴星妮分別被判賠給李顯龍21萬(約432萬新台幣)和16萬新幣(約329萬新台幣),兩人都並未回應《路透社》採訪請求。李顯龍的秘書針對本次勝訴結果,透過聲明表示這筆賠償金將全數捐給慈善機構。

新加坡執政黨人民行動黨(People's Action Party)的主要政治人物包括李光耀(Lee Kuan Yew),都曾控告外國媒體和政治異議人士誹謗,以維護他們的聲譽。4月,社運人士鄞義林(Roy Ngerng)和反對黨員梁實軒(Leong Sze Hian)也被法院判誹謗李顯龍成罪,而兩人都透過群眾募資湊集高額賠償金。

根據許淵臣臉書貼文,他1日發起群眾募資支付賠償金,並提及他使用鄞義林更新過的系統,每一筆捐款都公開透明。截至2日下午3點,許淵臣已經得到288人支持,籌到4萬4846元新幣(約92萬3750新台幣)。

李光耀故居爭議

《海峽時報》報導,這篇刊在《網路公民》的文章〈總理夫人何晶詭異地分享了一篇家人斷絕關係的文章〉(PM Lee's wife Ho Ching weirdly shares article on cutting ties with family members),引述了李顯龍妹妹李瑋玲(Lee Wei Ling)的臉書貼文。李瑋玲貼文中指出,他們的父親李光耀被李顯龍誤導,以為位於歐思禮路(Oxley Road)38號的長期居所已列入憲報,因此改變意願,將房子贈送給李顯龍。

《紐約時報》報導,李光耀故居爭議,是李光耀三個子女中的李顯楊(Lee Hsien Yang)和李瑋玲,指控他們的兄長李顯龍濫用職權,違背父親意願執意保存故居。他們表示,他的目的是以此支撐自己的政治合法性。

李光耀在1959年至1990年擔任總理期間,帶領新加坡創造了大量財富,而這棟房子既是他的簡樸生活方式的寫照,也是政府為政清廉的象徵。表面看來,這是一場不堪的財產爭奪戰,但因為李氏家族間互相指控演變成一場國家危機,令外界質疑新加坡的治理情況。

《海峽時報》報導,在爭議期間,李顯龍夫人何晶(Ho Ching)臉書分享一篇文章〈為什麼和切斷有害家庭成員的關係有時是沒問題的〉(Here's why sometimes it is okay to cut ties with toxic family members)。許淵臣看到何晶分享這篇文章,便告訴魯巴星妮網站需要一篇對此事的「創意書寫」。

《海峽時報》報導,魯巴星妮並未出庭為自己辯護或回應,許淵臣則曾試圖證明文章中指控屬實,均被法官駁回。魯巴星妮被判處一般誹謗罪,許淵臣則是加重誹謗罪,法官表示,許淵臣「經過深思熟慮」的行為,使李顯龍因起訴他而受到不利影響,加劇李顯龍受到的傷害。

