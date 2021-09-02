新加坡總理李顯龍控網媒主編誹謗，高院判勝訴

新加坡獨立媒體網站「網路公民」主編與一名作者，因一篇有關新加坡建國總理李光耀故居爭議的文章，遭新加坡總理李顯龍控告誹謗。新加坡高等法院9月1日宣布判決結果由李顯龍勝訴，兩人合計需支付37萬新幣（約762萬新台幣）損害賠償金。

《路透社》報導，「網路公民」（The Online Citizen）2019年8月刊出一篇文章，內容涉及質疑李氏家族財產使用方式。李顯龍（ Lee Hsien Loong）對該文作者、馬來西亞籍的魯巴星妮（Rubaashini Shunmuganathan）與網站主編、新加坡人許淵臣（Terry Xu）提出訴訟，李顯龍曾親自出庭。

審理此案的高等法院法官林茵倩（Audrey Lim）表示，該文章藉由指控李顯龍不誠信「影響李顯龍的名聲與人格」，並在書面判決中寫到，「這打擊李顯龍個人誠信的核心，可能嚴重損及他的信譽，不只是個人的層面，也關乎他作為總理是否能夠誠信執政。」

許淵臣和魯巴星妮分別被判賠給李顯龍21萬（約432萬新台幣）和16萬新幣（約329萬新台幣），兩人都並未回應《路透社》採訪請求。李顯龍的秘書針對本次勝訴結果，透過聲明表示這筆賠償金將全數捐給慈善機構。

新加坡執政黨人民行動黨（People's Action Party）的主要政治人物包括李光耀（Lee Kuan Yew），都曾控告外國媒體和政治異議人士誹謗，以維護他們的聲譽。4月，社運人士鄞義林（Roy Ngerng）和反對黨員梁實軒（Leong Sze Hian）也被法院判誹謗李顯龍成罪，而兩人都透過群眾募資湊集高額賠償金。

根據許淵臣臉書貼文，他1日發起群眾募資支付賠償金，並提及他使用鄞義林更新過的系統，每一筆捐款都公開透明。截至2日下午3點，許淵臣已經得到288人支持，籌到4萬4846元新幣（約92萬3750新台幣）。

李光耀故居爭議

《海峽時報》報導，這篇刊在《網路公民》的文章〈總理夫人何晶詭異地分享了一篇家人斷絕關係的文章〉（PM Lee's wife Ho Ching weirdly shares article on cutting ties with family members），引述了李顯龍妹妹李瑋玲（Lee Wei Ling）的臉書貼文。李瑋玲貼文中指出，他們的父親李光耀被李顯龍誤導，以為位於歐思禮路（Oxley Road）38號的長期居所已列入憲報，因此改變意願，將房子贈送給李顯龍。

《紐約時報》報導，李光耀故居爭議，是李光耀三個子女中的李顯楊（Lee Hsien Yang）和李瑋玲，指控他們的兄長李顯龍濫用職權，違背父親意願執意保存故居。他們表示，他的目的是以此支撐自己的政治合法性。

李光耀在1959年至1990年擔任總理期間，帶領新加坡創造了大量財富，而這棟房子既是他的簡樸生活方式的寫照，也是政府為政清廉的象徵。表面看來，這是一場不堪的財產爭奪戰，但因為李氏家族間互相指控演變成一場國家危機，令外界質疑新加坡的治理情況。

《海峽時報》報導，在爭議期間，李顯龍夫人何晶（Ho Ching）臉書分享一篇文章〈為什麼和切斷有害家庭成員的關係有時是沒問題的〉（Here's why sometimes it is okay to cut ties with toxic family members）。許淵臣看到何晶分享這篇文章，便告訴魯巴星妮網站需要一篇對此事的「創意書寫」。

《海峽時報》報導，魯巴星妮並未出庭為自己辯護或回應，許淵臣則曾試圖證明文章中指控屬實，均被法官駁回。魯巴星妮被判處一般誹謗罪，許淵臣則是加重誹謗罪，法官表示，許淵臣「經過深思熟慮」的行為，使李顯龍因起訴他而受到不利影響，加劇李顯龍受到的傷害。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒