【2021電視金鐘獎】《天橋上的魔術師》入圍14項最大贏家，評審團主席說明林心如、邱澤為何成遺珠？

「第56屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（2）日在三立電視文創劇場盛大舉行，文化部李永得部長親自出席並與109年金鐘獎戲劇節目男主角獎得主姚淳耀、戲劇節目女主角獎得主柯佳嬿，以及本屆評審委員會主任委員曹瑞原、特別獎項主任委員林福地，共同揭曉110年度電視金鐘獎入圍名單及特別獎項得主。

文化部影視局表示，今年電視金鐘獎計有125家業者、1781件作品報名參賽，報名件數相比去年較低，對此，李永得表示：「過去一年大家都辛苦，看到大家在辛苦的環境之下，仍克服困難交出很多好作品，今年的參賽作品的件數雖然比去年少，但是質量也非常好，在此向影視工作者表達敬意。而能夠舉辦實體典禮，也要感謝所有防疫人員。面對未來5G的時代，內容產業會越來越重要，這方面的投資將來會越來越多，一定會朝這個方向努力，為『台流』加油，也恭祝所有入圍者，祝福金鐘獎。」

本年度評審委員會主任委員曹瑞原與評審團歷時2個多月評審及討論，於1781件參賽作品中評審出192件入圍作品，角逐39個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由林福地導演擔任主任委員，並公布今年度由任立渝先生榮獲特殊貢獻獎。

對於甫退休的前氣象主播任立渝先生的獲獎，林福地說：「任立渝對整個社會生活安全有極大貢獻，不管是日夜、風雨等，尤其颱風夜他更是整日守候，可以說是替人民守護安全的主播，最後全票通過為任立渝。」

至於這次的特別獎給了「非節目主持人」的任立渝，林福地則表示投票時也有一些小小波折，「金鐘一開始就是為了『戲劇』，任何獎項都包著一部戲在推動，殺出任立渝，我們也很驚訝。不過任立渝播報的氣象，幫助我們逃離颱風、安心回家，唯獨任立渝的播報很精準，幾十年累積的科學與經驗相結合，站在社會生活面來看，就將特別獎頒給任立渝，他的確受之無愧。」

Photo Credit: TVBS提供 任立渝退休時從TVBS新聞部副總詹怡宜（右）手中接下TVBS金麥克風獎盃。

而目前曹瑞原執導的歷史旗艦大劇《斯卡羅》正在熱映，在宣傳期中抽空擔任評審主席，且是首度擔任此職務的曹瑞原表示：「此前一直沒有很大的動機來當評審，今年是很特別的一年我就答應了，當然，第一個我認為是今年對台灣影視產業很重要，未來10年會是台灣影視產業的黃金10年，我想在金鐘獎透過產業的連結，跟文化部、政府間有更多共同的目標，一起往前走。今年就想藉由這個機會來做主席，如果台灣影視真正投入看到某些問題並作對應規劃，我認為台灣影視產業不可限量。」

從這份金鐘獎入圍名單來看，最引人矚目的肯定是公視的《天橋上的魔術師》，入圍14項大獎（含同一獎項不同人入圍），包含戲劇節目類最佳戲劇、導演、編劇、燈光、攝影、美術設計、男主角（李奕樵）、女主角（孫淑媚）、男配角（朱軒洋）、女配角（黃舒湄、盧以恩）、最具潛力新人獎（李奕樵、羅謙紹、林潔宜），成為入圍階段領跑大贏家之一。

而當中的「小不點」李奕樵年僅12歲，就將問鼎視帝與最佳新人兩大獎項，對此曹瑞原說：「素人小孩要撐住整部劇是非常困難的，而從專業面來看，李奕樵確實有幫助到《天橋上的魔術師》，讓這部片子更加靈動，同時讓觀眾入戲。」

對於《天橋上的魔術師》的入圍，楊雅喆導演則表示：「感謝評審、感謝工作夥伴們，這是我入行20年最好的紀念。」

去年度的視帝、視后得主姚淳耀和柯佳嬿也不約而同地認為《天橋上的魔術師》的確令人印象深刻，此外，柯佳嬿也提到入圍8項大獎的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，認為此劇在低迷的大環境底下注入了一股活潑氛圍。柯佳嬿更也替已逝藝人「小鬼」黃鴻升入圍益智及實境節目主持人獎感到開心。

而對於這次評比的大方向，曹瑞原不斷強調「創新」和「突破」，「永遠的大方向是我們對專業的肯定和戲劇的表現，但也會有其他的可能跟想法，例如我也可以把李立群放進入圍，我想大家都不會質疑，但這當中的跳脫跟突破，就是我們思考的，我必須要重申，劇本個題材的開發還是必須大膽一點。」

對於本屆的遺珠，曹瑞原大方坦言心中人選為李立群、楊麗音、邱澤、陳意涵、林心如等人，「他們對台灣影視產業都有獨特的貢獻跟成績，不是他們演技不好，但我還是期待演員們繼續突破自我，或許是題材跟劇本的關係。」

曹瑞原進一步在記者會上談及題材和劇本、在地和國際，「我們希望台劇走出國際，我覺得台灣影視產業要往前走，回看本土會是一個過程，例如日韓都會找到本土題材，然後往外擴張，我也要提醒台灣的創作者，台灣的題材終究是一個過程，會有一些流轉。不過，其實這樣類型的節目，確實有帶動觀眾對台灣戲劇的興趣，然而未來創作者的視野與題材要再擴展，我自己認為編劇要下更多工夫。」

至於這次討論最久的項目為「迷你劇集」和「電視電影」，曹瑞原表示評審團花了11個小時才討論出入圍名單。理由是當中的優秀作品太多，技術層面也都非常好。

除了戲劇之外，本屆的節目類入圍也有突破，首度納入了「網路節目」的入圍，其中曾寶儀憑藉《我們回家吧》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，曾寶儀也在個人粉專表示：「謝謝評審！謝謝你們在這麼多的節目這麼多優秀的主持人裡選擇鼓勵我！真心謝謝！」對此，曹瑞原也認為網路節目是未來的產業趨勢。

至於因為疫情關係，許多節目也做出相對應的改變，例如《綜藝大集合》就改為棚內錄影，而曹瑞原也解釋了主持人胡瓜跟阿翔依舊獲得入圍肯定的原因，「其實我們一直努力在找不同的新血，也都覺得大家很有潛力，但基本上很多人都還沒到掌控全局的狀態，那一直都能守住的主持人就能出線，但我們也希望他們能帶動新血。」

「110年度電視金鐘獎頒獎典禮」訂於10月2日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、中天北美台同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。

詳細說明可至第56屆廣播電視金鐘獎官方網站查詢。

110年度電視金鐘獎入圍名單

一、節目獎

（一）戲劇節目獎

天橋上的魔術師

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

我的婆婆怎麼那麼可愛

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

客家尋味劇場─女孩上場

（參賽單位：客家電視台／魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

黑喵知情

（參賽單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

飄洋過海來愛你

（參賽單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）

（二）迷你劇集獎

大債時代

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

戒指流浪記

（參賽單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

返校

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司）

做工的人

（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華研國際音樂股份有限公司／家庭票房股份有限公司（HBO ASIA）、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

預支未來

（參賽單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

（三）電視電影獎

公視人生劇展─人生清理員

（參賽單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

主管再見

（參賽單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

客家電影院─光的孩子

（參賽單位：客家電視台／境外即思有限公司、製作單位：境外即思有限公司）

客家電影院─窩卡

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

蟾鳴

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）

（四）自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

（參賽單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司）

地球的孤兒：台灣的精靈

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

福爾摩沙守謢者

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

臺灣，風起！

（參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）

（五）人文紀實節目獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

巷弄裡的吉光片羽

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

活力新故鄉

（參賽單位：客家電視台／八方匯盈數位製作股份有限公司、製作單位：八方匯盈數位製作股份有限公司）

群山之島與不去會死的他們

（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

藝術很有事

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（六）兒童少年節目獎

kakudan 時光機

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

Try 科學

（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

我家住海邊

（參賽單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

神廚賽恩師

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

酷 WAWA

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（七）生活風格節目獎

大雲時堂

（參賽單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

台灣好滋味

（參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／天馬傳播事業有限公司）

我又在市場待了一整天

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

無事 坐巴士

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台）

誰來晚餐 12

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（八）綜藝節目獎

36 題愛上你

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

Semenay 我們的歌

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

一個都不能少

（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

畫說 Lulu

（參賽單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）

菱格世代 DD52

（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

（九）益智及實境節目獎

今天誰來店

（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）

公視主題之夜 SHOW

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

全民星攻略

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）

全明星運動會

（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

阮三个 餐車環島發大財 2

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

（十）動畫節目獎

布農神話

（參賽單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）

未來宅急便

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／兔子創意股份有限公司、製作單位：兔子創意股份有限公司）

吉娃斯愛科學：新同學來了

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司、製作單位：原金國際有限公司）

我的泰山爸爸

（參賽單位：樂群動畫製作股份有限公司、製作單位：樂群動畫製作股份有限公司）

二、個人獎

（一）戲劇節目男主角獎

李奕樵／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

施名帥／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

唐治平／我家的美好時光

（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會／金品國際多媒體有限公司）

許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

薛仕凌／生生世世

（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／松大娛樂經紀股份有限公司）

（二）戲劇節目女主角獎

李維維／羅雀高飛

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／黃楊文化工作室）

孫可芳／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

孫淑媚／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

蔡嘉茵／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（三）戲劇節目男配角獎

Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

朱軒洋／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

林鶴軒／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

梁正群／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（四）戲劇節目女配角獎

黃舒湄／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：群之噰傳播有限公司、製作單位：群之噰傳播有限公司）

劉品言／未來媽媽

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

盧以恩／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

（報名單位：可米傳媒事業股份有限公司、製作單位：可米傳媒事業股份有限公司／八大電視股份有限公司）

（五）戲劇節目最具潛力新人獎

李奕樵／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

阮秋姮／飄洋過海來愛你

（報名單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）

林潔宜／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

羅謙紹／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

（六）迷你劇集（電視電影）男主角獎

安原良／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

李銘順／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

李曆融／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

唐川／客家電影院─窩卡

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰

（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：一條龍虎豹國際娛樂有限公司／夢田影像股份有限公司）

（七）迷你劇集（電視電影）女主角獎

李雪／致親愛的孤獨者─凱涵

（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

林予晞／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

苗可麗／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

陸弈靜／阿嬤的放屁車

（報名單位：界面影像有限公司、製作單位：界面影像有限公司）

（八）迷你劇集（電視電影）男配角獎

張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容

（報名單位：希力創意國際股份有限公司、製作單位：希力創意國際股份有限公司）

陳恩／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

游安順／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

戴立忍／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

薛仕凌／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

（九）迷你劇集（電視電影）女配角獎

Janet【謝怡芬】／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

小薰【黃瀞怡】／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

方宥心／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

潘麗麗／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

（十）迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板

（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）

夏朧／預支未來

（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

郭美華／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

黃冠智／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

（十一）戲劇節目導演獎

吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

杜政哲／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

陳保中、包祥麟／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

楊雅喆／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（十二）迷你劇集（電視電影）導演獎

林亞佑／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

陳大璞／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

鄭芬芬／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

温晴／客家電影院─窩卡

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（十三）非戲劇類節目導演獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）

李鶴壽、林雨禪／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

林琬玉／文化容顏─建築 秋華 王秋華

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

符昌鋒、王俊雄／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

盧曉筠／公視紀實─月港蜂雲

（報名單位：哈魯影像有限公司、製作單位：哈魯影像有限公司）

（十四）非戲劇類節目導播獎

可樂【吳佩諭】／菱格世代 DD52

（報名單位：野火娛樂製作有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

李麗芳／第16屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮

（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司）

周天麟、陳宛婷、林雅萍／公視主題之夜 SHOW

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

陳美而／BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST 阿妹 台東跨年

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

黃慧娟／公視表演廳 擊樂劇場《泥巴》

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（十五）戲劇節目編劇獎

張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

溫怡惠、林珮瑜、黃元蓓、謝夢遷、鄧安寧、陳慧玲、王文娟／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

劉中薇／未來媽媽

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

謝宗臣、柯尊仁／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

（十六）迷你劇集（電視電影）編劇獎

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

鄭芬芬、洪茲盈／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

（十七）自然科學及人文紀實節目主持人獎

白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會

（報名單位：客家電視台、製作單位：影相人視覺開發有限公司）

舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

楊小黎／在台灣的故事

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（十八）兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan 時光機

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

王伯源、陳瑋薇／Try 科學

（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

（十九）生活風格節目主持人獎

大霈【李霈瑜】／原來是匠紫

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

李四端／大雲時堂

（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

李明璁／我又在市場待了一整天

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

高怡平／家庭八點檔轉轉發現愛

（報名單位：米迦勒傳播事業股份有限公司、製作單位：米迦勒傳播事業股份有限公司）

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

（二十）綜藝節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】／綜藝大集合

（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36 題愛上你

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

黃子佼／一個都不能少

（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

澎恰恰【彭高尚】／話山話水話玲瓏

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台／全能製作股份有限公司）

（二十一）益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID【林柏昇】、黃鴻升／綜藝玩很大

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中國電視事業股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：金是傳媒行銷企業有限公司）

曾國城／一字千金─鬥字英雄會

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有限公司）

曾寶儀／我們回家吧

（報名單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）

（二十二）戲劇類節目攝影獎

古曜華、劉韋昇／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

林眾甫／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

蔡旻翰／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

簡佑陶／愛的廣義相對論─最後一戰

（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）

（二十三）非戲劇類節目攝影獎

林俊嵐、Jose Miguel Garcia Sanchez、胡德煒／客家文藝復興第二季：靚靚六堆

（報名單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司）

高譽展 、巫少強／上山下海過一夜

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

陳韋翰、王艾如、程紀皓／群山之島與不去會死的他們

（報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

麥覺明、余瑞祥／MIT 台灣誌

（報名單位：大麥影像傳播工作室、製作單位：大麥影像傳播工作室）

（二十四）戲劇類節目剪輯獎

江翊寧／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

李俊宏／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

林劭慈／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

姜叙佩／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

高鳴晟、王瀞巧／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

（二十五）非戲劇類節目剪輯獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）

李鶴壽／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

洪瑞憶、許聰仁／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

許雅婷／公視紀實—斜坡上的老歌手

（報名單位：好豐盛電影有限公司、製作單位：好豐盛電影有限公司）

謝欣志／公視紀實—為寂寞在唱歌

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

（二十六）聲音設計獎

王榆鈞、林傳智、葉之聖／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

周泓歷、施鈞耀、高偉晏／蟾鳴

（報名單位：夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）

林冠戎、張哲綱、梁忠穎、陳居正、李軒霆／公視學生劇展＿爬出棺財板

（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）

林耿農／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

楊凱婷、沈志朋／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

（二十七）燈光獎

李培源／預支未來

（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

陳冠廷／愛的廣義相對論─最後一戰

（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）

葉明廣／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

謝松銘／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

鍾瓊婷／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

（二十八）美術設計獎

王登鈺、余聿、王景賢／布農神話

（報名單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）

王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

郭語彤／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

陳韋中／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

鄭予舜／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

三、節目創新獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

今天誰來店

（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）

全明星運動會

（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

菱格世代 DD52

（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

群山之島與不去會死的他們

（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

四、特殊貢獻獎（得主） 任立渝先生

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航