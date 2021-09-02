【2021電視金鐘獎】《天橋上的魔術師》入圍14項最大贏家，評審團主席說明林心如、邱澤為何成遺珠？
我們想讓你知道的是
本年度評審委員會主任委員曹瑞原與評審團歷時2個多月評審及討論，於1781件參賽作品中評審出192件入圍作品，角逐39個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由林福地導演擔任主任委員，並公布今年度由任立渝先生榮獲特殊貢獻獎。
「第56屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（2）日在三立電視文創劇場盛大舉行，文化部李永得部長親自出席並與109年金鐘獎戲劇節目男主角獎得主姚淳耀、戲劇節目女主角獎得主柯佳嬿，以及本屆評審委員會主任委員曹瑞原、特別獎項主任委員林福地，共同揭曉110年度電視金鐘獎入圍名單及特別獎項得主。
文化部影視局表示，今年電視金鐘獎計有125家業者、1781件作品報名參賽，報名件數相比去年較低，對此，李永得表示：「過去一年大家都辛苦，看到大家在辛苦的環境之下，仍克服困難交出很多好作品，今年的參賽作品的件數雖然比去年少，但是質量也非常好，在此向影視工作者表達敬意。而能夠舉辦實體典禮，也要感謝所有防疫人員。面對未來5G的時代，內容產業會越來越重要，這方面的投資將來會越來越多，一定會朝這個方向努力，為『台流』加油，也恭祝所有入圍者，祝福金鐘獎。」
本年度評審委員會主任委員曹瑞原與評審團歷時2個多月評審及討論，於1781件參賽作品中評審出192件入圍作品，角逐39個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由林福地導演擔任主任委員，並公布今年度由任立渝先生榮獲特殊貢獻獎。
對於甫退休的前氣象主播任立渝先生的獲獎，林福地說：「任立渝對整個社會生活安全有極大貢獻，不管是日夜、風雨等，尤其颱風夜他更是整日守候，可以說是替人民守護安全的主播，最後全票通過為任立渝。」
至於這次的特別獎給了「非節目主持人」的任立渝，林福地則表示投票時也有一些小小波折，「金鐘一開始就是為了『戲劇』，任何獎項都包著一部戲在推動，殺出任立渝，我們也很驚訝。不過任立渝播報的氣象，幫助我們逃離颱風、安心回家，唯獨任立渝的播報很精準，幾十年累積的科學與經驗相結合，站在社會生活面來看，就將特別獎頒給任立渝，他的確受之無愧。」
而目前曹瑞原執導的歷史旗艦大劇《斯卡羅》正在熱映，在宣傳期中抽空擔任評審主席，且是首度擔任此職務的曹瑞原表示：「此前一直沒有很大的動機來當評審，今年是很特別的一年我就答應了，當然，第一個我認為是今年對台灣影視產業很重要，未來10年會是台灣影視產業的黃金10年，我想在金鐘獎透過產業的連結，跟文化部、政府間有更多共同的目標，一起往前走。今年就想藉由這個機會來做主席，如果台灣影視真正投入看到某些問題並作對應規劃，我認為台灣影視產業不可限量。」
從這份金鐘獎入圍名單來看，最引人矚目的肯定是公視的《天橋上的魔術師》，入圍14項大獎（含同一獎項不同人入圍），包含戲劇節目類最佳戲劇、導演、編劇、燈光、攝影、美術設計、男主角（李奕樵）、女主角（孫淑媚）、男配角（朱軒洋）、女配角（黃舒湄、盧以恩）、最具潛力新人獎（李奕樵、羅謙紹、林潔宜），成為入圍階段領跑大贏家之一。
而當中的「小不點」李奕樵年僅12歲，就將問鼎視帝與最佳新人兩大獎項，對此曹瑞原說：「素人小孩要撐住整部劇是非常困難的，而從專業面來看，李奕樵確實有幫助到《天橋上的魔術師》，讓這部片子更加靈動，同時讓觀眾入戲。」
對於《天橋上的魔術師》的入圍，楊雅喆導演則表示：「感謝評審、感謝工作夥伴們，這是我入行20年最好的紀念。」
去年度的視帝、視后得主姚淳耀和柯佳嬿也不約而同地認為《天橋上的魔術師》的確令人印象深刻，此外，柯佳嬿也提到入圍8項大獎的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，認為此劇在低迷的大環境底下注入了一股活潑氛圍。柯佳嬿更也替已逝藝人「小鬼」黃鴻升入圍益智及實境節目主持人獎感到開心。
而對於這次評比的大方向，曹瑞原不斷強調「創新」和「突破」，「永遠的大方向是我們對專業的肯定和戲劇的表現，但也會有其他的可能跟想法，例如我也可以把李立群放進入圍，我想大家都不會質疑，但這當中的跳脫跟突破，就是我們思考的，我必須要重申，劇本個題材的開發還是必須大膽一點。」
對於本屆的遺珠，曹瑞原大方坦言心中人選為李立群、楊麗音、邱澤、陳意涵、林心如等人，「他們對台灣影視產業都有獨特的貢獻跟成績，不是他們演技不好，但我還是期待演員們繼續突破自我，或許是題材跟劇本的關係。」
曹瑞原進一步在記者會上談及題材和劇本、在地和國際，「我們希望台劇走出國際，我覺得台灣影視產業要往前走，回看本土會是一個過程，例如日韓都會找到本土題材，然後往外擴張，我也要提醒台灣的創作者，台灣的題材終究是一個過程，會有一些流轉。不過，其實這樣類型的節目，確實有帶動觀眾對台灣戲劇的興趣，然而未來創作者的視野與題材要再擴展，我自己認為編劇要下更多工夫。」
至於這次討論最久的項目為「迷你劇集」和「電視電影」，曹瑞原表示評審團花了11個小時才討論出入圍名單。理由是當中的優秀作品太多，技術層面也都非常好。
除了戲劇之外，本屆的節目類入圍也有突破，首度納入了「網路節目」的入圍，其中曾寶儀憑藉《我們回家吧》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，曾寶儀也在個人粉專表示：「謝謝評審！謝謝你們在這麼多的節目這麼多優秀的主持人裡選擇鼓勵我！真心謝謝！」對此，曹瑞原也認為網路節目是未來的產業趨勢。
至於因為疫情關係，許多節目也做出相對應的改變，例如《綜藝大集合》就改為棚內錄影，而曹瑞原也解釋了主持人胡瓜跟阿翔依舊獲得入圍肯定的原因，「其實我們一直努力在找不同的新血，也都覺得大家很有潛力，但基本上很多人都還沒到掌控全局的狀態，那一直都能守住的主持人就能出線，但我們也希望他們能帶動新血。」
「110年度電視金鐘獎頒獎典禮」訂於10月2日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、中天北美台同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。
- 詳細說明可至第56屆廣播電視金鐘獎官方網站查詢。
110年度電視金鐘獎入圍名單
一、節目獎
（一）戲劇節目獎
- 天橋上的魔術師
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 我的婆婆怎麼那麼可愛
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
- 客家尋味劇場─女孩上場
（參賽單位：客家電視台／魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
- 黑喵知情
（參賽單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
- 飄洋過海來愛你
（參賽單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）
（二）迷你劇集獎
- 大債時代
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）
- 戒指流浪記
（參賽單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）
- 返校
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司）
- 做工的人
（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華研國際音樂股份有限公司／家庭票房股份有限公司（HBO ASIA）、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 預支未來
（參賽單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）
（三）電視電影獎
- 公視人生劇展─人生清理員
（參賽單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 主管再見
（參賽單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
- 客家電影院─光的孩子
（參賽單位：客家電視台／境外即思有限公司、製作單位：境外即思有限公司）
- 客家電影院─窩卡
（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
- 蟾鳴
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）
（四）自然科學紀實節目獎
- 台灣的前世今生
（參賽單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司）
- 地球的孤兒：台灣的精靈
（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
- 福爾摩沙守謢者
（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
- 臺灣，風起！
（參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）
（五）人文紀實節目獎
- 不羈─臺灣百年流變與停泊
（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
- 巷弄裡的吉光片羽
（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
- 活力新故鄉
（參賽單位：客家電視台／八方匯盈數位製作股份有限公司、製作單位：八方匯盈數位製作股份有限公司）
- 群山之島與不去會死的他們
（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 藝術很有事
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
（六）兒童少年節目獎
- kakudan 時光機
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- Try 科學
（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
- 我家住海邊
（參賽單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 神廚賽恩師
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 酷 WAWA
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
（七）生活風格節目獎
- 大雲時堂
（參賽單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）
- 台灣好滋味
（參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／天馬傳播事業有限公司）
- 我又在市場待了一整天
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 無事 坐巴士
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台）
- 誰來晚餐 12
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
（八）綜藝節目獎
- 36 題愛上你
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- Semenay 我們的歌
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 一個都不能少
（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）
- 畫說 Lulu
（參賽單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）
- 菱格世代 DD52
（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）
（九）益智及實境節目獎
- 今天誰來店
（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）
- 公視主題之夜 SHOW
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 全民星攻略
（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）
- 全明星運動會
（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）
- 阮三个 餐車環島發大財 2
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）
（十）動畫節目獎
- 布農神話
（參賽單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）
- 未來宅急便
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／兔子創意股份有限公司、製作單位：兔子創意股份有限公司）
- 吉娃斯愛科學：新同學來了
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司、製作單位：原金國際有限公司）
- 我的泰山爸爸
（參賽單位：樂群動畫製作股份有限公司、製作單位：樂群動畫製作股份有限公司）
二、個人獎
（一）戲劇節目男主角獎
- 李奕樵／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 施名帥／黑喵知情
（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
- 唐治平／我家的美好時光
（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會／金品國際多媒體有限公司）
- 許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
- 薛仕凌／生生世世
（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／松大娛樂經紀股份有限公司）
（二）戲劇節目女主角獎
- 李維維／羅雀高飛
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／黃楊文化工作室）
- 孫可芳／若是一個人
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）
- 孫淑媚／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 蔡嘉茵／客家尋味劇場─女孩上場
（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
- 鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
（三）戲劇節目男配角獎
- Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
- 朱軒洋／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 林鶴軒／若是一個人
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）
- 梁正群／黑喵知情
（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
- 楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
（四）戲劇節目女配角獎
- 黃舒湄／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：群之噰傳播有限公司、製作單位：群之噰傳播有限公司）
- 劉品言／未來媽媽
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）
- 盧以恩／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 簡嫚書／她們創業的那些鳥事
（報名單位：可米傳媒事業股份有限公司、製作單位：可米傳媒事業股份有限公司／八大電視股份有限公司）
（五）戲劇節目最具潛力新人獎
- 李奕樵／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 阮秋姮／飄洋過海來愛你
（報名單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）
- 林潔宜／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場
（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
- 羅謙紹／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
（六）迷你劇集（電視電影）男主角獎
- 安原良／客家電影院─光的孩子
（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）
- 李銘順／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 李曆融／主管再見
（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
- 唐川／客家電影院─窩卡
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
- 劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰
（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：一條龍虎豹國際娛樂有限公司／夢田影像股份有限公司）
（七）迷你劇集（電視電影）女主角獎
- 李雪／致親愛的孤獨者─凱涵
（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）
- 林予晞／戒指流浪記
（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）
- 苗可麗／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 徐堰鈴／客家電影院─光的孩子
（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）
- 陸弈靜／阿嬤的放屁車
（報名單位：界面影像有限公司、製作單位：界面影像有限公司）
（八）迷你劇集（電視電影）男配角獎
- 張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容
（報名單位：希力創意國際股份有限公司、製作單位：希力創意國際股份有限公司）
- 陳恩／主管再見
（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
- 游安順／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 戴立忍／公視新創電影：訪客
（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 薛仕凌／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
（九）迷你劇集（電視電影）女配角獎
- Janet【謝怡芬】／戒指流浪記
（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）
- 小薰【黃瀞怡】／大債時代
（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）
- 方宥心／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式
（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）
- 潘麗麗／大債時代
（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）
（十）迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
- 王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板
（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）
- 夏朧／預支未來
（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）
- 郭美華／公視迷你電影院—家庭式
（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）
- 游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式
（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）
- 黃冠智／返校
（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
（十一）戲劇節目導演獎
- 吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場
（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
- 杜政哲／若是一個人
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）
- 陳保中、包祥麟／黑喵知情
（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
- 楊雅喆／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
（十二）迷你劇集（電視電影）導演獎
- 林亞佑／主管再見
（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
- 徐麗雯／客家電影院─光的孩子
（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）
- 陳大璞／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 鄭芬芬／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 温晴／客家電影院─窩卡
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
（十三）非戲劇類節目導演獎
- 李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章
（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）
- 李鶴壽、林雨禪／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 林琬玉／文化容顏─建築 秋華 王秋華
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 符昌鋒、王俊雄／不羈─臺灣百年流變與停泊
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
- 盧曉筠／公視紀實─月港蜂雲
（報名單位：哈魯影像有限公司、製作單位：哈魯影像有限公司）
（十四）非戲劇類節目導播獎
- 可樂【吳佩諭】／菱格世代 DD52
（報名單位：野火娛樂製作有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）
- 李麗芳／第16屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮
（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司）
- 周天麟、陳宛婷、林雅萍／公視主題之夜 SHOW
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 陳美而／BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST 阿妹 台東跨年
（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）
- 黃慧娟／公視表演廳 擊樂劇場《泥巴》
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
（十五）戲劇節目編劇獎
- 張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場
（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）
- 楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 溫怡惠、林珮瑜、黃元蓓、謝夢遷、鄧安寧、陳慧玲、王文娟／我的婆婆怎麼那麼可愛
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）
- 劉中薇／未來媽媽
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）
- 謝宗臣、柯尊仁／黑喵知情
（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
（十六）迷你劇集（電視電影）編劇獎
- 徐麗雯／客家電影院─光的孩子
（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）
- 馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代
（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）
- 高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記
（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）
- 鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 鄭芬芬、洪茲盈／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
（十七）自然科學及人文紀實節目主持人獎
- 白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
- 米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會
（報名單位：客家電視台、製作單位：影相人視覺開發有限公司）
- 舒夢蘭／福爾摩沙守謢者
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
- 楊小黎／在台灣的故事
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
- 羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
（十八）兒童少年節目主持人獎
- Lan pao【薛紀綱】／kakudan 時光機
（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 王伯源、陳瑋薇／Try 科學
（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）
- 亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
（十九）生活風格節目主持人獎
- 大霈【李霈瑜】／原來是匠紫
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
- 李四端／大雲時堂
（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）
- 李明璁／我又在市場待了一整天
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 高怡平／家庭八點檔轉轉發現愛
（報名單位：米迦勒傳播事業股份有限公司、製作單位：米迦勒傳播事業股份有限公司）
- 竇智孔【竇允辰】／台灣第一等
（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）
（二十）綜藝節目主持人獎
- 胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】／綜藝大集合
（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）
- 唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36 題愛上你
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 黃子佼／一個都不能少
（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）
- 澎恰恰【彭高尚】／話山話水話玲瓏
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台／全能製作股份有限公司）
（二十一）益智及實境節目主持人獎
- 吳宗憲、KID【林柏昇】、黃鴻升／綜藝玩很大
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中國電視事業股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）
- 徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】／天才衝衝衝
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：金是傳媒行銷企業有限公司）
- 曾國城／一字千金─鬥字英雄會
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有限公司）
- 曾寶儀／我們回家吧
（報名單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）
（二十二）戲劇類節目攝影獎
- 古曜華、劉韋昇／黑喵知情
（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）
- 林眾甫／公視新創電影：訪客
（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 蔡旻翰／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 簡佑陶／愛的廣義相對論─最後一戰
（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）
（二十三）非戲劇類節目攝影獎
- 林俊嵐、Jose Miguel Garcia Sanchez、胡德煒／客家文藝復興第二季：靚靚六堆
（報名單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司）
- 高譽展 、巫少強／上山下海過一夜
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
- 陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）
- 陳韋翰、王艾如、程紀皓／群山之島與不去會死的他們
（報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 麥覺明、余瑞祥／MIT 台灣誌
（報名單位：大麥影像傳播工作室、製作單位：大麥影像傳播工作室）
（二十四）戲劇類節目剪輯獎
- 江翊寧／返校
（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 李俊宏／做工的人
（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
- 林劭慈／公視迷你電影院—家庭式
（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）
- 姜叙佩／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 高鳴晟、王瀞巧／主管再見
（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
（二十五）非戲劇類節目剪輯獎
- 李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章
（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）
- 李鶴壽／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）
- 洪瑞憶、許聰仁／不羈─臺灣百年流變與停泊
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
- 許雅婷／公視紀實—斜坡上的老歌手
（報名單位：好豐盛電影有限公司、製作單位：好豐盛電影有限公司）
- 謝欣志／公視紀實—為寂寞在唱歌
（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）
（二十六）聲音設計獎
- 王榆鈞、林傳智、葉之聖／公視新創電影：訪客
（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 周泓歷、施鈞耀、高偉晏／蟾鳴
（報名單位：夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）
- 林冠戎、張哲綱、梁忠穎、陳居正、李軒霆／公視學生劇展＿爬出棺財板
（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）
- 林耿農／不羈─臺灣百年流變與停泊
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
- 楊凱婷、沈志朋／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
（二十七）燈光獎
- 李培源／預支未來
（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）
- 陳冠廷／愛的廣義相對論─最後一戰
（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）
- 葉明廣／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 謝松銘／主管再見
（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）
- 鍾瓊婷／返校
（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
（二十八）美術設計獎
- 王登鈺、余聿、王景賢／布農神話
（報名單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）
- 王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師
（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）
- 郭語彤／公視迷你電影院—家庭式
（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）
- 陳韋中／公視人生劇展─人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）
- 鄭予舜／公視新創電影：訪客
（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
三、節目創新獎
- 不羈─臺灣百年流變與停泊
（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
- 今天誰來店
（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）
- 全明星運動會
（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）
- 菱格世代 DD52
（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）
- 群山之島與不去會死的他們
（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
- 四、特殊貢獻獎（得主） 任立渝先生
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航