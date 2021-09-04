《蒙古國》推薦序：一窺近現代蒙古國人民追求獨立自主的歷史

文：蔡偉傑（深圳大學人文學院歷史系助理教授）

一九九○年三月十六日至三月二十二日，台北爆發了中華民國遷台以來第一次的學生抗議活動，抗議的大學生群聚在中正紀念堂的廣場上，並提出解散國民大會，廢除《動員戡亂時期臨時條款》，召開國是會議等訴求。才有後來政府順應民意，召開國是會議，隨後於一九九一年廢除《動員戡亂時期臨時條款》，並全面改選國民大會及立法院的舉措，這也使台灣民主化進入全新的階段。

而這場學運後來被稱為野百合學運，其中的野百合意象與羅大佑於一九八二年所創作的著名情歌《野百合也有春天》亦有互通之處。

無獨有偶，在當時世界各國脫離威權統治與社會主義的第三波民主浪潮下，在台灣的北方，地處內亞的蒙古人民共和國（即今蒙古國前身），在比野百合學運稍早的一九八九年十二月十日（也是國際人權日），也有一群追求自由民主的蒙古改革者成立了蒙古民主聯盟。在當天首都烏蘭巴托的市中心蘇赫巴托廣場上的示威中，這些年輕的改革者們高唱著激昂人心的代表性歌曲〈鐘聲〉。這首歌開頭部分的歌詞是這樣的：

我的發言被限制， 我的眼睛被遮住， 我們命運的信號，鐘聲，將我們從昏沉中叫醒， 鐘聲喚醒我們，就讓它永遠讓我們保持清醒吧！

可以說幾乎同一個時代中，台灣與蒙古國都經歷著追求民主自由的過程，各自傳唱著自己的歌曲，並分享著類似的激情。不過對於蒙古國的人民而言，這只是他們近八十年來追求獨立自主的道路中的另一個里程碑而已。而各位讀者手上所捧讀的這本著作《蒙古國》，就是英文學界中探索這段歷史道路的最新成果。

本書作者邁克・迪倫（Michael Dillon）為英國倫敦國王學院歷史學教授與劉氏中國研究院的成員，並於二○○九年任北京清華大學訪問教授。他也是英國皇家歷史學會與皇家亞洲學會的會員，創立了杜倫大學當代中國研究中心，並擔任首任中心主任。

他的主要研究領域為中國現代史、當代中國政治和社會、中國邊疆與少數民族（特別是新疆地區與回族），以及中國與中亞的關係與邊界問題。他也曾經在中國新疆、甘肅與寧夏等地，以及哈薩克與蒙古國等地開展實地調查。

正如本書的英文副標題所言，這本著作著眼的是近現代蒙古國的政治史，旁及中國內蒙古自治區的部分歷史。這當中我們會看到蒙古國被夾在中俄兩強之間，如何維持自身獨立地位的努力，以及這種努力的失敗與成功。

首先作者簡介了蒙古的土地、人民與傳統，然後從二十世紀初的蒙古獨立革命開始，講述蒙古人脫離清朝的統治，建立起哲布尊丹巴呼圖克圖為首的神權政治，但後來被迫取消獨立，改稱自治，以及中間一度因為中國北洋政府軍隊進入首都庫倫而取消自治的過程。

接著本書簡述了在一九二四年蒙古人民革命黨建立蒙古人民共和國後，過往歷史書寫中對其國父蘇赫巴托和後繼的強人領袖喬巴山在蒙古國獨立過程中的貢獻，以及現今對他們歷史地位的重新評價。而二次大戰後的蒙古國則在中蘇交惡之後，必須在兩強之間做一個抉擇，以及一九九○年代蘇聯勢力垮台後蒙古國追求民主自由的努力，還有如何從經濟崩潰中恢復過來的過程。

並且，探討了在蒙古國如何融入新的東亞秩序以及與內蒙古和北京之間的關係，並探索成吉思汗的光榮歷史對於當代蒙古國人民認同的意義。

在過往的英文學界中，比較經典的近代蒙古通史，大概要以英國倫敦大學亞非學院蒙古學教授鮑登（Charles R. Bawden, 1924-2016）於一九六八年出版的《現代蒙古史》最具代表性。該書取材廣泛，鮑登主要運用了俄文與蒙文材料，包括了報紙、官方報告、旅遊書寫和演講稿，以及大量的英文、法文與德文的二手研究與翻譯。書中所描述的時代從十七世紀初期到二次大戰結束。然而可惜之處在於作者未能運用中文材料，因此較缺乏來自中國一方的視角。

然而與前書相較之下，本書的取材其實更加受限，主要運用的是過往英文學界的研究成果，點綴著少數蒙文與俄文材料，因此在內容的深度與廣度上，其實無法與前書相比。且由於本書主要關注政治史，因此關於社會經濟的部分較少觸及。對這部分議題有興趣的讀者可以參閱羅沙比（Morris Rossabi，中文名或譯羅茂銳）於二○○五年出版的《近代蒙古國：從可汗到人民委員到資本家》。

即便本書存在一些限制與缺憾，但是不可諱言的是，這本書仍舊填補了英語學界在近現代蒙古通史著作上的空白。這個情況也反映了這個議題在英語學界中的邊緣性。而在中文學界中，則又更加邊緣。

可以說目前中文學界尚缺乏類似的入門通論性讀物，僅有專論著作。因此筆者十分樂見時報文化將本書引介給中文讀者。希望未來以這本書作為基礎，能夠幫助中文讀者一窺近現代蒙古國人民追求獨立自主的歷史，並且吸引更多讀者來關注近現代蒙古國的歷史。

書籍介紹

本文摘錄自《蒙古國：一部土地與人民顛簸前行的百年獨立史》，時報文化出版

作者：邁克・迪倫（Michael Dillon）

譯者：苑默文

1921-2021蒙古國獨立百週年

台灣首見呈現20世紀以來現代蒙古國史的權威之作

蒙古國——夾在俄羅斯熊和中國龍之間的小國，

在龐大野心威脅下，從自我覺醒到認清現實，

一路顛簸但也逐步走出對自己最有利的獨立之路。

在僅僅一百年多一點的時間裡，蒙古國經歷了1911和1921年的革命；還經歷了作為蘇聯附屬國的70年；以及作為一個完全獨立國家的將近30年時間。這段百年史因其夾在中俄之間特殊的地緣政治而足以成為許多邊緣小國該關注的借鏡。

作為最重要的蒙古國研究的專家之一，邁克・迪倫帶來這個迷人國度的現代歷史

邁克・迪倫在本書中講述這個迷人國度的現代歷史。他審視了這個國家曾經發生的鎮壓歷史、對該國佛教徒的屠殺、在蘇聯統治和獨裁統治下的痛苦經歷和腐敗的歷史。但如今，它的未來是充滿希望的，它現在有一個運作良好的議會民主制度，廣泛地代表了蒙古國各民族的混合。這種情況能持續多久雖是另一個問題，但當這個國家開始對世界事務產生自己的影響，這本短小精悍、尖銳而權威的《蒙古國》將會成為關於該地區歷史的一本經典之作。

蒙古國的經驗很重要，它作為夾在俄羅斯熊和中國龍之間的小國，在和兩個強大鄰國的交手過程中，為了國家和獨立所作出的奮鬥凸顯出了許多地緣政治帶來的壓力和妥協，非常值得許多國家借鏡。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航