何韻詩演唱會場地被取消，改網上直播

何韻詩原本定於9月8至12日於香港藝術中心壽臣劇院舉行7場「你尚未成為的 Live 2021」演唱會。其經紀公司表示，在開演前8日的8月31日，突然收到香港藝術中心通知取消租借場地。

藝術中心引用條款指出，如租借場地可能危及公共秩序或公共安全，有權取消租借場地。何韻詩方面則表示，表演絕無危害公眾秩序及安全的可能性，無法認同藝術中心的決定，並決定於9月12日舉辦網上演唱會。

何韻詩的公司稱，香港藝術中心並沒有提供任何證據及解釋，說明表演在哪方面觸犯此規。而一再查問之下，香港藝術中心僅回復「藝術中心的管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律」。

被親中媒體點名

何韻詩是香港「反送中」運動的代表性面孔，也是為數不多的公開表達自己反中政治立場的演藝界人士之一。早在2014年雨傘運動期間，她就表達了對年輕示威者們的支持，在團結演唱會上獻藝。之後她在中國大陸遭到封殺，曲目從所有流媒體服務中消失。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2019年9月18日，何韻詩在華盛頓與美國眾議院院長佩羅西出席記者會。

2019年7月，何韻詩在聯合國人權理事會發言，介紹香港「反送中」運動遭到鎮壓的情況，並呼籲聯合國召開緊急會議保護香港民眾，並且將中國從人權理事會除名。同年9月，美國眾議院院長佩洛西在華盛頓會見黃之鋒、何韻詩等數名香港倡議人士，表達對香港「反送中」抗爭的支持。

自上週以來，何韻詩受到香港親中媒體的點名批評。《星島日報》上週四（8月26日）發表社論，認為香港藝術中心「沒有理由把場地租給她作公眾活動」。何韻詩曾提及其演唱會擬租借紅磡灣體育館多次被拒。星島社論稱，紅館雖未給出理由，但此做法「顯然更符合機構和社會利益」。

該報此前的報導還提及，何韻詩被認為涉「反中亂港」，在國安法生效前後的多次行動「已引起執法部門關注」，並稱何韻詩「近年日趨活躍及激進，其出位行為甚至未因《國安法》生效而停止」。

上週五，《大公報》亦引消息指，執法部門「十分關注」何韻詩言行是否涉違國安法，有可能進行調查。報導提到何韻詩在2019年曾在日內瓦聯合國人權理事會「抹黑警隊」，在美國與黃之鋒、張崑陽等人「乞求制裁內地及香港」。

何韻詩的團隊週三宣佈，演唱會將在9月12日晚上8時在網上直播，並對粉絲表示：「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台」。

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