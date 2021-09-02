何韻詩演唱會場地被取消，改網上直播
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香港歌手何韻詩的計劃一週後登場的演唱會因場地被取消無法按計劃舉行。這一情況引起人們對《國安法》之下香港演藝自由的擔憂。
何韻詩原本定於9月8至12日於香港藝術中心壽臣劇院舉行7場「你尚未成為的 Live 2021」演唱會。其經紀公司表示，在開演前8日的8月31日，突然收到香港藝術中心通知取消租借場地。
藝術中心引用條款指出，如租借場地可能危及公共秩序或公共安全，有權取消租借場地。何韻詩方面則表示，表演絕無危害公眾秩序及安全的可能性，無法認同藝術中心的決定，並決定於9月12日舉辦網上演唱會。
何韻詩的公司稱，香港藝術中心並沒有提供任何證據及解釋，說明表演在哪方面觸犯此規。而一再查問之下，香港藝術中心僅回復「藝術中心的管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律」。
被親中媒體點名
何韻詩是香港「反送中」運動的代表性面孔，也是為數不多的公開表達自己反中政治立場的演藝界人士之一。早在2014年雨傘運動期間，她就表達了對年輕示威者們的支持，在團結演唱會上獻藝。之後她在中國大陸遭到封殺，曲目從所有流媒體服務中消失。
2019年7月，何韻詩在聯合國人權理事會發言，介紹香港「反送中」運動遭到鎮壓的情況，並呼籲聯合國召開緊急會議保護香港民眾，並且將中國從人權理事會除名。同年9月，美國眾議院院長佩洛西在華盛頓會見黃之鋒、何韻詩等數名香港倡議人士，表達對香港「反送中」抗爭的支持。
自上週以來，何韻詩受到香港親中媒體的點名批評。《星島日報》上週四（8月26日）發表社論，認為香港藝術中心「沒有理由把場地租給她作公眾活動」。何韻詩曾提及其演唱會擬租借紅磡灣體育館多次被拒。星島社論稱，紅館雖未給出理由，但此做法「顯然更符合機構和社會利益」。
該報此前的報導還提及，何韻詩被認為涉「反中亂港」，在國安法生效前後的多次行動「已引起執法部門關注」，並稱何韻詩「近年日趨活躍及激進，其出位行為甚至未因《國安法》生效而停止」。
上週五，《大公報》亦引消息指，執法部門「十分關注」何韻詩言行是否涉違國安法，有可能進行調查。報導提到何韻詩在2019年曾在日內瓦聯合國人權理事會「抹黑警隊」，在美國與黃之鋒、張崑陽等人「乞求制裁內地及香港」。
何韻詩的團隊週三宣佈，演唱會將在9月12日晚上8時在網上直播，並對粉絲表示：「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台」。
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