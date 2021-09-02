本土新增1例、死亡1例，青少年接種BNT疫苗需家長同意書、6日起役男入營前免費快篩

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

新增1例本土個案、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例（案16112），為30多歲男性，因其他原因就醫採檢，於今日確診，Ct值為37.5。個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，並匡列接觸者1名。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案9933），為60多歲男性，6月3日確診、6月27日死亡。指揮官陳時中指出，6月的死亡個案之所以到今日才列出，是因為就診醫院沒有通報，家屬和台北市要請領慰問金時，才發現個案沒被列入，已請台北市督導該院日後要確實申報。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入的個案中新增2例突破性感染。有1位先後接種1劑AZ疫苗、2劑BNT疫苗，第3劑施打已超過14天，但研判他是在26日入境以前就在國外感染，如果用26號來算，就還沒有滿14天，不算突破性感染。

另一位突破性感染的個案，則是在7、8月各注射一劑俄羅斯Sputnik V疫苗，8月注射完超過14天後確診，這也是我國首次接到接種俄羅斯疫苗後入境的旅客。

役男入營免費快篩6日開跑

指揮中心指出，從9月6日開始，役男入營前必須進行免費快篩。副指揮官陳宗彥表示，入營前的快篩必須在前3日完成，必須持徵集令、入營通知書、軍事院校錄取通知書及健保卡，到全國指定社區採檢院所、地方縣市政府指定的醫事機構進行快篩。

另外，明（3）日入伍的一批替代役，則會在抵達成功嶺的時候進行快篩。

青少年BNT疫苗需家長同意書，有過敏史建議先諮詢

BNT疫苗即將在學生族群開打，針對疫苗副作用，發言人莊人祥指出，12到15歲的青少年副作用主要還是以注射部位的疼痛為主，發生的可能性高達7、8成，另外有大約2成會出現發燒；男生的部分要特別注意，可能會出現極罕見的心肌炎或心包膜炎症狀。

莊人祥表示，校園會再教導老師和家長，在注射後觀察青少年是否有急性、持續性的胸痛，出現類似症狀務必要就醫，也要觀察施打30分鐘內是否有嚴重過敏反應。施打現場都會有醫護人員，打完就會原地休息30分鐘。

陳時中表示，會特別請學校發下疫苗接種的同意書跟注意事項，讓家長仔細審閱，尤其發生機率十萬分之一的心肌炎不良反應，也會讓家長知道。另外，有例如盤尼西林、海鮮等過敏史，或者先天性心臟病的情況，也要請家長與家庭醫師做諮詢。

除了在學校的青少年外，陳時中指出，自學或輟學的青少年會另外處理，但也要有監護人或家長同意。疾管署署長周志浩補充，在家長同意的情況下，當事人仍可以拒絕施打，但要打的時候一定要有家長同意書。

另外，回應媒體詢問時，莊人祥表示，先前有很多醫師會認為某些疾病不太適合施打某種疫苗，但目前陸續搜集了不同的醫學會建議，認為沒有任何疾病會特別不適合某種疫苗。

民眾等不到mRNA疫苗，陳時中記者會上道歉

有記者提問，有一些40幾歲的民眾想打mRNA疫苗，卻等不到莫德納，如今BNT疫苗又先優先提供給青少年，造成「兩頭空」的處境，因此想知道BNT疫苗有沒有可能在還沒打到mRNA疫苗的年齡層上有分配。

陳時中表示，將來有更多疫苗進來，還是會照著年齡層向下施打，「不會讓中間年齡層都放在那個地方，也很抱歉讓大家久等了」。

另外，民眾關心目前因疫情暫停開放的網咖業是否可能復業，陳時中鬆口透露，不開放項目都會進行滾動式檢討，而電子遊戲業應該相對屬於會比較早開放的。

台灣曾出現一例Mu變異株，專家憂疫苗保護力下降

過去被稱為哥倫比亞變異株的新型變種Mu變異株，被世界衛生組織（WHO）列為需要留意的變異株，對此，羅一鈞指出，國內日前有1例境外移入染上的就屬於此種變異株，這也是國內目前出現的唯一一例。

羅一鈞解釋，Mu變異株從序列看來有多個突變，專家認為和疫苗脫逃有關，意思是對疫苗有特別的抵抗效果。有的媒體下標為「抗藥性」，但這並不是針對藥物，主要是針對疫苗，並擔心疫苗保護力下降，這需要後續實證研究證實，目前比較是在擔憂跟臆測階段。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航