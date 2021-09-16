《順勢致富》推薦序：「順勢交易」往往與大眾的交易模式背道而馳，而獲利機會就在其中

文：柯爾．威考克斯（Cole Wilcox）

【推薦序】運用順勢交易策略，掌握多元致富機會

所謂「順勢交易」，簡單說就是注資獲利部位、了結虧損部位、管理風險，只要持續做到這三件事，那麼終有一天會成為大贏家。也許你會說，這聽起來是每個投資人都應該做的事，然而在實際操作中，這三件事卻與人類習以為常的行為模式大相逕庭。順勢交易不是追隨大眾。事實上順勢交易往往與大眾奉行的交易模式背道而馳，而其中就存在獲利機會。

該投資哪種市場才能獲取高於平均的報酬？而要獲取高報酬，最明智、可靠的方法又是什麼？我想這應該是任何一位頂尖投資專家都會深入思考的問題。因為若只想追求平均水準的報酬，只需買進並持有指數型基金便足矣；但如果想獲得高於平均的報酬，就不能跟著大家的做法行動。那麼，該怎麼做才好？

正如此書第九章中所提到的，我的合夥人艾瑞克．克里坦登（Eric Crittenden）和我拿這個問題問自己，我們花了十年，一邊喝了不知道多少杯咖啡一邊尋找答案。我們並沒有花多少時間便有了第一次的發現，然後是第二次、第三次、第四次。可是，我們發現的結果與傳統的期望結果相差甚遠，所以我們還得再三驗證，直到解開所有疑問。

八二法則

「八二法則」（The 80/20 Rule），又稱「八二法則」（Pareto Principle）、「關鍵少數法則」（Law of the VitalFew），已經成為商業世界中的經驗法則。比方說，你或許已經發現到有80％的營收，來自其中20％的客戶；或者有80％的客訴，來自20％的客戶；又或者你注意到20％的銷售人員，貢獻了80％的營業額。

然而，這項法則似乎在各領域中到處可見。

絕大部分的職業賽事得分，都是由少數世界級運動選手獲得的；少數的職業政治人士的任職期間不成比例地高；大部分學術文章是由極少數菁英學者貢獻的，以及大部分年度音樂或演藝獎項會被授予同一群最受歡迎的藝人。即便在你的花園裡，也可以發現有80％的豌豆，來自其中20％的豌豆莢。

「八二法則」是自然界的定律，解釋了原子、細胞、動物、人類、企業與國家彼此競爭之下的結果。無論是哪種競爭，都可以觀察到大部分的績效，是來自少部分的參與者。

我們的研究指出，金融市場也存在這種關鍵少數現象。在我們的第一份研究論文〈資本主義分配〉（TheCapitalism Distribution）中，我們探討了1986年至2011年間，所有美國個股的年度績效。研究結果非常有趣：每一年，資本主義都能催生出為數驚人的極端贏家和輸家。在我們鎖定研究的二十五年之中，有將近20％的股票表現極差，它們的價格衰退了至少75％；另一方面，也有將近20％的股票表現優於預期，而剩下的大部分股票則盈虧幅度不大，「八二法則」顯而易見：在任一年度，高報酬都集中在表現超乎預期的少數幾檔股票之中。

接下來，我們檢視全球市場和資產類別是否都具有關鍵少數的特質。我們針對1991年至2010年間，一共105 個全球期貨市場的風險調整後報酬進行調查，這些市場的資產類別包含股票、債券、商品及貨幣等。在我們調查的期貨市場中，平均每年有將近50％的市場創下新高或新低價格。股票市場的情況也一樣，少數幾檔股票創造了絕大部分投資機會的獲利空間。

總而言之，這個競爭規則，在金融市場也充分發揮作用。

真實世界是一片汪洋

上述這些比例數字告訴我們，成功與失敗的分配，比我們所認為的還不平均。如果我們的期望是達成平均分配，那麼超乎預期的事件就可能會一直發生。那種坊間所標榜的雖緩慢但可穩定漸進成長的投資組合，並不真的存在。

真實世界是一片汪洋，充滿波浪與急流，也有暴風雨和颶風，若它總是波瀾不驚、文風不動，那我們又為何要試圖在其中做交易？

我們發現，如果投資組合少了那些關鍵少數的高報酬投資，那麼將喪失所有能貢獻實質報酬的機會。如果那些少數高報酬的投資才是真正有影響力的決定，又為什麼要做一大堆不如預期的交易，來抵銷其他投資組合呢？為什麼要在只能產生鮮少實質報酬的投資上冒風險呢？為何不集中所有精力和風險，找出那些能持續創造超額報酬的投資，並且只要持續持有就好？

順著這樣的思路，將會直接引領你開始從事順勢交易，這是一種系統化且基於規則的投資方法，利用實際數據來鑑別哪些是高報酬標的，且能有效淘汰其餘低於預期的投資標的。

只要趨勢持續強健，順勢交易的投資人便可利用這些異常事件乘勝追擊。懂得運用順勢交易策略的投資人，等於掌握更多元的致富機會，包括股票、貨幣、期貨和固定收益證券。無論從事多頭還是空頭交易，順勢交易法都能使投資人受益良多，因為這表示投資人可從各種市場環境中賺取利潤。在這片投資汪洋中，跟蹤趨勢能助你乘風破浪，永續締造複合成長的報酬。

如果投資組合是一支NBA球隊

如果你的投資組合，是一支NBA職業籃球隊，跟隨趨勢的策略將促使你去網羅「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）以及「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等世界頂尖球員。

在NBA中有許多傑出球員，但天賦異稟的球員猶如鳳毛麟角。

也許早在他們剛成為職業球員，甚至早在他們還是國中生時，這些菁英球員便已開始嶄露頭角。這些數據軌跡一旦浮現，敏銳的順勢交易者就能馬上辨認出來，接著著手買進這些能獲得超常績效的標的。

成功的順勢交易，不是要各位賣出表現超乎預期的標的，藉此買進有前景卻未被發掘的投資組合。順勢交易者無法預測哪個價格趨勢將持續保有獲利空間，實際上順勢交易只是找出已經成形的趨勢，並且跟隨那股趨勢直到它們的潛力徹底發揮出來。

當傳奇球星布萊恩還在費城郊區的勞爾梅里恩高中就讀時，便已展現出不同凡響的鋒芒。

他的籃球天賦，就連全美籃球名校杜克大學都試圖延攬他入隊，後來他在NBA官方選秀會中被夏洛特黃蜂隊選中，之後洛杉磯湖人隊更不惜以當家先發中鋒為籌碼，只為交易他到隊上效力。

當時的湖人隊總裁傑瑞．衛斯特（Jerry West）雖然支付了高額代價，但後來布萊恩為湖人隊創造的價值，至今無人能及。

將風險視為商品

順勢交易的根本精神是找出那些超出預期的標的，而且只要它們保持傑出表現，就要繼續持有。儘管如此，順勢交易法也需要你學會選擇放手。選擇放手與繼續持有一樣重要，前者甚至比後者更關鍵。我們需要預設停損點，來防堵虧損超出可控範圍。有時候我們會難以承認犯錯，並且願意認賠殺出，但當趨勢已經結束，當浪潮已經歸於平靜，堅持下去只會被捲入水底。

我不是要濫用運動來比喻，但不妨想像一下你打算脫手「老虎伍茲」（Tiger Woods）這檔股票！這下你可能真的要頭痛了。假設他還是高爾夫大滿貫冠軍，在他接受幾次手術和經歷離婚低潮之前，你就已經持有這檔股票。後來他的表現屢屢不佳，世界排名也不斷下探。然而因為你還記得他的過往戰績實在輝煌耀眼，所以不甘心現在狠心放棄。

混合著恐懼與貪婪的心情會對投資人產生嚴重影響，使他們緊抱虧損的部位不放。「萬一他成功擺脫困境了呢？」「萬一他又再次贏得大滿貫，而且還打破名將傑克．尼克勞斯（Jack Nicklaus）的紀錄呢？」可是身為順勢交易者，為保護自己免於受無法控管的風險所害，我們必須有系統地消除偏見。

事實上，老虎伍茲看似即將回歸戰場，他也很可能會這麼做。儘管已經不只一人在電視台試圖預測他即將回歸，可是他們都錯了。

順勢交易到頭來只能用來區別贏家和輸家，因為勝利正握在贏家手中。

順勢交易者將風險視為一種商品，正如油箱裡的燃料，投資人只有這麼多風險，用光就沒了。一旦用盡風險，這段旅程就結束了。一旦燃盡風險，即便最好的機會出現在面前，你也沒辦法抓住。

順勢交易者已經認清這項投資基本原則，因此他們注重管理風險，更勝於管理獲利。

對於那些無法賺得顯著報酬的投資，他們寧可拒絕浪費風險。

報酬只有平均水準的投資有可能轉為虧損，而且那些投資要貢獻大幅收益的可能性微乎其微。順勢交易者也會設置虧損上限，就像老虎伍茲的例子，看似已經失控的情況可能回到正軌，但萬一沒有好轉，風險是可控管的嗎？

正確的順勢交易做法是：即便離開是苦澀的，但繼續留下來更令人倍感痛苦。

非對稱的獲利空間

用這種方式來限制損失，將能確保有個基礎的圖利空間，因為你將創造出一個非對稱的獲利空間。也就是說，你的獲利部位總是能抵銷虧損部位，甚至還獲得投資收益。於是，這便形成一股能隨著時間而獲利的趨勢。

順勢交易看數據，而非看新聞。實際市場價格會決定交易的獲利能力，因此我們需要追隨市場價格的趨勢，而不是新聞和分析的趨勢。所以，當一切都正確執行時，我們就能免受華爾街、財經頻道節目和其他財經名嘴的遊說，以及從眾效應所影響。當數據告訴我們該買進，我們就照做；當數據告訴我們該賣出，我們也照做。然而，這不表示你永遠是對的，做對的事非常困難。而順勢交易提供一個容錯框架，容許我們會經常犯錯，但當我們做對時，久而久之就能走在更有利可圖的道路上。

只有當我們掌握當下這筆投資的生態系統，才能夠明智地決定要採取哪種策略。在我們為期十年的研究生涯中，艾瑞克與我花了許多時間，仔細研究全球市場的超長期數據。結果清楚指出，金融市場會經常發生各種形式的危機，而那些具破壞力的事件就像浪潮席捲整個市場。傳統投資策略就像專門為了風平浪靜的情況而打造的小船，可是重浪輕舟是沒有意義的。相較之下，順勢交易是一艘遠洋輪船，它是專為市場波動打造的策略，因此可以挺過時不時出現的暴風驟雨。

順勢交易法可保證各位能安全通過投資之海，同時滿載而歸嗎？當然不行。無論你採取哪種投資方法，唯有使用的過程以及伴隨辨認市場出現的機會，才能決定其是否管用。然而，順勢交易的架構顯然有助管理風險，並能優化投資人因應市場實際情況所做出的反應。而我認為，這是一趟值得我們經歷的冒險之旅。

（本文作者為長板資產管理有限責任公司﹝ LongboardAsset Management, LLC ﹞共同創辦人、執行長兼投資長。）

書籍介紹

本文摘錄自《順勢致富：14位頂尖交易奇才跑贏大盤、賺取超額報酬的投資法則》，今周刊出版

作者：麥可．卡威爾（Michael Covel）

譯者：曾婉琳

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市場一直在波動，但精明的交易者不管景氣好壞都能獲利。

順勢交易的最大優勢在於，你沒必要知道與石油相關的資訊，也無須知道下周或明年的石油供求狀況。順勢交易者根本不關心這些！

不管是匯市、黃銅、貨幣還是股票，順勢交易策略在每個市場都管用，用錢滾出更多錢，就這麼簡單。

順勢交易者遵循幾條永不過時的經典法則。

一，如果你對市場的走勢判斷失誤，請承認錯誤，然後賣掉股票。

二，股市上漲時，你可以從中獲利；股市下跌時，你同樣能做到這點。

三，你完全不必理會交易是在哪個市場中發生的，順勢交易者唯一在乎的事情是市場的價格走勢。知道了價格，也就抓住了賺錢機會。

這不是巴菲特和索羅斯般的傳奇，而是交易員真實的幕後成功故事

本書作者麥可．卡威爾是國際知名順勢交易教練，他親自與全球投資界不為人知的14位交易奇才請益獲利祕訣，用說故事形式帶領我們深入觀察及追蹤他們的投資軌跡。他們都是白手起家，憑藉順勢交易策略博得萬貫財富。

「期貨交易之王」大衛．哈定，二十年內平均投資年報酬率20％的祕訣是什麼？

「順勢操盤傳奇」賴瑞．海特，他篤信的勝率思維如何成功幫自己變現？

「遠離華爾街的大贏家」凱文．布魯斯，怎麼做到把5000美元本金滾成上億身家？

「逆向操作的順勢勝利者」大衛．德魯茲，為何能單槍匹馬打敗華爾街眾多專業人士？

「刀鋒上的舞者」保羅．穆瓦尼，如何將令人膽寒的金融危機，轉變為一場獲利盛宴？

為什麼在大部分市場中，跟蹤趨勢在任何時代都會是成功策略？

因為順勢交易者懂得破譯正確買賣時機，並制定嚴格風險管理系統，將人性弱點隱藏在交易規則之下，只盯住每次趨勢帶來的豐厚利潤。

本書以精煉語言點出順勢投資精髓，生動介紹頂尖交易大師跑贏大盤的基本規則和獲利哲學，讓我們得以透過操盤手的眼睛解讀金融世界，並幫助投資人在現實的交易歷程中從容不敗。

藉由跟蹤趨勢，普通散戶也能賺取超額報酬！

「知名經濟學家班．史坦有句名言：『如果在2008年的金融危機期間你的損失不夠慘烈的話，那一定是有哪裡不對勁了。』當我聽到這句話時不禁想大叫一聲：『這個觀點簡直胡說八道！』我將帶你踏上交易之旅，在這趟旅途中你會遇見14位交易者，並從他們身上學到一些東西。他們都信奉順勢交易的投資理念，幾十年來他們從市場中獲得數十億美元收益。這些真正的交易贏家不吝與我分享賺錢之道，而現在，換我把這些投資智慧與廣大讀者們分享。」——麥可．卡威爾

本書特色

這是一本投資必讀指南，能確實幫你在險惡的交易世界中取得勝利。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰