晶圓代工大廠漲聲四起：Delta肆虐、運力吃緊、銷售旺季，三大因素持續推升晶片需求

全球「晶片荒」未獲得改善，晶圓代工漲價風聲四起，繼台積電、世界先進以及聯電後，韓國三星也傳出將調整代工報價15%至20%的消息；受到消息激勵，聯電股價於9月2日一度衝上67元，創下21年來新高，市值突破新台幣8千億元，躍居台股市值排名第七位。

1990年代起，IC設計、晶圓製造和封測產業各自做獨立運作。韓國佔了記憶體業大半江山；台灣則以台積電、聯電成為晶圓代工的佼佼者，此後新加坡政府投資特許半導體加入戰局，中國開始打造國家半導體產業，催生中芯國際、華虹NEC等多家業者，最終成為現今全球半導體業之雛形。

自去（2020）年疫情爆發初期，各業者調降產能因應，而被迫宅在家的民眾，反而因遠距需求，大量購買3C產品，推動全球數位化進展，因而產生對晶圓極大的需求。而隨著今（2021）年歐美疫情逐漸緩解，仍有三大因素，不斷困擾產業的出貨，推升晶片持續漲價。

一、東南亞受Delta變種病毒肆虐，半導體封測受重創

東南亞在全球封測市場的市占率高達27%，其中馬來西亞是半導體供應鏈中至關重要的一環，馬國身為半導體封測重鎮，囊括13%的產能，由於Delta變種病毒嚴峻，半導體工廠停擺，給產業帶來連鎖反應。

諮詢公司Bain & Co.駐新加坡合夥人Ravi Vijayaraghavan告訴《華爾街日報》：「這有點像打地鼠遊戲」，本來以為歐美疫情緩解後，整個零組件供應可以暢通，他說：「其它地方（東南亞）突然又冒出一個問題。」

半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）表示，曾經一度有約7%的全球半導體供應要經過馬來西亞，以美國來說，直接從馬國進口的晶片比任何國家進口都還多。

在馬來西亞有工廠的德國半導體供應商英飛凌科技公司（Infineon Technologies AG, IFX.XE）的發言人表示，眼下需求緊繃明顯超過供應，公司預計短缺情況將持續到2022年。

二、交通運輸成本大幅上升

財政部數據指出，去（2020）年空運貨品占我國出口價值56.9%，為主要的出口途徑；分析其中重點，在於電子零組件、資通與視聽產品等二大貨類，由於這二類貨品體積小、價值高且變化快速，各國以空運運送的比例高。

因為各國疫情復燃，實施邊境管制措施，導致大量班機停飛，載貨運力銳減，運費也飆升；又因半導體供應鏈需求強勁，無法以運送較耗時的海運轉移訂單，造成空運運費轉趨高檔，空運運費平均漲幅已超過二成。

8月20日，上海浦東國際機場再爆疫情，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發，該空司佔全球航空貨運量於中國排名第1、世界排名第3；由於中國對病毒零容忍的防疫態度，又再次衝擊全球空運。

旗下擁有海運、空運、鐵路以及陸運事業的台驊董事長顏益財於18日對外指出，航空運力供給依舊吃緊，電子產品新品陸續上市，加上海運轉空運急單，帶動航空市場熱絡，預估今年運價會維持相對高點。

三、供應鏈：前債未清後債又積，下半年銷售旺季需求大增

在歐美疫情高峰時，強勁的遠距工作、教學推動了科技產品的需求；但隨著交通受阻，遲遲無法緩解下游的產品需求，隨後又因亞洲疫情再起，半導體產業再度面臨大亂。

非營利組織世界半導體貿易統計局的數據顯示，今年4月全球晶片出貨量已達近1000億片，創下歷史新高；相比去年1月，疫情尚未爆發前，貨量約為730億，大增近三成。

今年下半年歐美消費旺季來臨，製造業開始動起來。美國供應管理學會（Institute for Supply Management）9月1日公布，美國8月份的製造業活動指數為59.9，保持在歷史高峰，顯示製造業正在擴張，因應強大的消費需求。

《關鍵評論網》訪談苗栗半導體封測大廠業內人士David分析：「下半年歐美將進入聖誕假期，大中華市場也會備戰年節存貨，上游拉貨力道較強，各大科技業者，也將發表新品推出各種促銷拉抬買氣，一般而言需求將會再次暢旺」。

他指出，蘋果預料將於秋季發布新款iPhone、iPad平板電腦、Mac筆電，AirPods及更多其他產品。由於半導體產業複雜，多由各國專業分工，那些看起來並不重要的零組件，都有可能導致整個產品無法出貨，這現象以「汽車」產業最為顯著。

「晶片供應不是一個國家的事情，是一個區域合作的產物，一個環節出了問題，全部供應都要Delay。」Daivd表示，由於過去過去產業界信奉規模化、專業化將低成本，導致在疫情間運輸受阻後，產生惡性循環。

他強調，目前半導體上游（晶圓製造），具有比較高的議價（漲價）能力，如台積電、聯電等；而中、下游還是飽受毛利被侵蝕的窘境，這樣現況將持續。他說根據台積電的說法，晶片荒將在明（2022）年得到解決，但此一重要的前提是Delta變種病毒不再干擾各國出貨。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航