中國地方政府濫用「公共利益」強徵農民土地，中央如何修法遏止亂象？

據中國官方調查報告書指出，被徵地農民正從「個體風險」走向「群體風險」，農村社會衝突已從圍繞資源利益紛爭的社會性衝突，轉變為農民與地方政府之間的政治性衝突，這些衝突愈演愈烈，最終形成大規模的群體性事件或土地維權抗爭。

中國地方政府面對農民抗爭之應對策略，既可以選擇「壓制」也可以採取「疏通」方式，然而地方政府面對農民激烈抗爭已顯得力不從心，且缺乏有效的應對能力及手段，致農村社會群體衝突趨向惡化。

事實上，這種因地方政府擴張性土地徵收行為所引發社會抗爭，主要源自地方政府基於「土地財政」需求，而此盲目徵地違規行為源自地方政府不當運用「公共利益」概念，主要徵地違法主體80％來自地方政府。

作為土地制度的基礎性法律，中國現行《土地管理法》自1986年頒布以來，歷經1988年第一次修正、1998年8月全面修正、2004年8月第三次修正，為維護土地社會主義公有制，保護和合理開發土地資源發揮重要作用，並於2019年12月對該法完成第四次修正。

值得關注是，2021年9月1日新修訂之《土地管理法實施條例》正式生效，其主要規範包括嚴格控制農用地轉為建設用地作為土地用途管制；明訂地方黨政第一把手為耕地保護「第一負責人」；禁止地方政府強制流轉、違法收回宅基地；修正農村集體經營性建設用地入市。藉此，打破多年來農村土地不能直接進入市場流轉的二元體制，為城鄉一體化發展掃除制度性障礙。

新實施條例對地方政府基於土地財政需求所產生擴張性徵地行為，是否具有制約作用，有待進一步評估。

「公共利益」概念在憲法及原《土地管理法》中流於泛化及模糊化

根據《中華人民共和國憲法》第10條規定：「國家為了公共利益的需要，可以依照法律規定對土地實行徵收或者徵用並給予補償」；「任何組織或者個人不得侵佔、買賣或者以其他形式非法轉讓土地。」土地的使用權可以依照法律的規定轉讓。一切使用土地的組織和個人必須合理地利用土地，徵地制度改革目標在於縮小徵地範圍，防止隨意、盲目侵占農民的土地利益。

另憲法第13條規定：「國家為了公共利益的需要，可以依照法律規定對公民的私有財產實行徵收或者徵用並給予補償。」但憲法對土地徵收的「公共利益」範圍，僅做原則性、抽象性及概括性界定。而原有《土地管理法》並沒有對土地徵收的「公共利益」範圍進行明確界定，導致地方政府利用行政裁量權、集體土地產權模糊性不斷擴大徵地規模，無法有效保障被徵地農民的合法權益和長遠生計，進而導致土地維權抗爭事件爆發連連，衝擊社會穩定。

2008年10月12日，中共黨十七屆三中全會通過《關於推進農村改革發展若幹重大問題的決定》提出：「改革徵地制度，嚴格界定公益性和經營性建設用地，逐步縮小徵地範圍，完善徵地補償機制。」隨後在黨國土地政策中秉持此制度精神，這給予《土地管理法》修法經驗，在完善土地徵收制度方面，「縮小土地徵收範圍，探索制定土地徵收目錄，嚴格界定公共利益用地範圍。」

與此同時，《物權法》第42條規定：「為了公共利益的需要，依照法律規定的權限和程序可以徵收集體所有的土地和單位、個人的房屋及其它不動產。徵收集體所有的土地，應當依法足額支付土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗的補償費等費用，安排被徵地農民的社會保障費用，保障被徵地農民的生活，維護被徵地農民的合法權益。徵收單位、個人的房屋及其它不動產，應當依法給予拆遷補償，維護被徵收人的合法權益；徵收個人住宅的，還應當保障被徵收人的居住條件。任何單位和個人不得貪污、挪用、私分、截留、拖欠徵收補償費等費用。」

同時，《物權法》第49條規定「為了公共利益的需要，縣級以上人民政府依照法律規定的權限和程序，可以徵收、徵用單位個人的不動產或者動產。」

前述憲法和《土地管理法》都規定國家為「公共利益」的需要可以實施徵地，但何謂「公共利益」並無明確的法律規定，因而出現一些地方將徵收的土地大比例用於商業開發的情況。

2019年8月26日，全國人大常委會通過《關於修改〈中華人民共和國土地管理法〉》第45條首次以「具體列舉＋抽象概括」的方式明晰公共利益的具體範圍。同時，明確土地徵收補償的基本原則，是保障被徵地農民原有生活水平不降低，長遠生計有保障，確定以區片綜合地價取代原來的土地年產值倍數法補償村民，增加農村村民住宅補償和社會保障費。並要求地方應當落實土地補償費等有關費用，保證足額到位，專款專用。

「公共利益」概念從「概括式」轉向「列舉式」，避免地方政府擴張性徵地行為

2019年12月中國政府針對《土地管理法》進行第四次修正，特別將條文中有關「公共利益」的立法模式，由「概括式」改為「列舉式」，此次《土地管理法》修訂採取正面列舉方式，逐項列舉出符合「公共利益」的情形，避免「不確定性的法律概念」成為地方政府濫用行政裁量權之溫床。

就「土地徵收」中的「公共利益」來說，其關鍵在於對「公共利益」內容進行界定，地方政府不可以第45條列舉之外的其他利益來進行土地徵收，這等於限縮徵收範圍，限制行政機關濫用徵收權力、保障農村集體經濟組織和農民的土地權、促進集約利用土地並減少土地資源的浪費。

同時，新法還刪除原先第43條規定的「任何單位和個人進行建設，需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地」條款。

《土地管理法》第45條提出基於「公共利益」的需要，有下列情形之一，確需徵收農民集體所有的土地的，可以依法實施徵收：（一）軍事和外交需要用地的；（二）由政府組織實施的能源、交通、水利、通信、郵政等基礎設施建設需要用地的；（三）由政府組織實施的科技、教育、文化、衛生、體育、生態環境和資源保護、防災減災、文物保護、社區綜合服務、社會福利、市政公用、優撫安置、英烈保護等公共事業需要用地的；（四）由政府組織實施的扶貧搬遷、保障性安居工程建設需要用地的；（五）在土地利用總體規劃確定的城鎮建設用地範圍內，經省級以上人民政府批準由縣級以上地方人民政府組織實施的成片開發建設需要用地的；（六）法律規定為公共利益需要可以徵收農民集體所有的土地的其他情形。

換言之，地方政府徵收土地必須基於「公共利益」需要，這包含基礎設施、公共事業、公共事務。

在基礎設施方面，包括軍事外交；主管部門組織的能源、交通、水利、通信、郵政等基礎設施建設的需要；行政主體建基礎設施，例如修路、水利、通信、郵政等等修築項目需要。在「公共事業」方面，有關部門組織的科教文衛體、生態環境、防災減災、文物保護、社區綜合服務、社會福利、市政公用、優撫安置、英烈保護等「公共事業」的需要。

此外，「公共事務」需要方面，增加防災減災、環境保護、文物保護、社區綜合服務、社會福利、市政公用、優撫安置、英烈保護等需要。行政主體組織實施的扶貧搬遷保障性安居工程的需要，扶貧搬遷、保障性安居工程、建安置房需要或者水庫移民鑒定，移民安置點的需要。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2021年9月1日《土地管理法實施條例》生效，進一步細化、規範土地管理及徵收機制

首先，嚴格控制農用地轉為建設用地作為土地用途管制

依據《土地管理法實施條例》規定，嚴格控制耕地轉為非耕地，這是首次從行政法規層面明確耕地保護的責任主體。儘管1998年《土地管理法》及《土地管理法實施條例》，均將控制農用地轉為建設用地作為土地用途管制的重點，但對農用地之間的轉化，仍缺乏制度性的約束，導致耕地轉為林地、草地、園地等現象大量存在，嚴重影響中國國家糧食安全。

2021年《土地管理法實施條例》規定，嚴格控制耕地轉為林地、草地、園地等其他農用地；耕地應當優先用於糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品生產。條例同時建立耕地保護補償制度，規定國家建立耕地保護補償制度。

其次，明訂地方黨政第一把手為耕地保護「第一負責人」

條例規定省、自治區、直轄市人民政府對本行政區域的耕地保護負總責，國務院對其耕地保護責任目標落實情況進行考核。明確耕地保護的責任主體，省、自治區、直轄市人民政府對本行政區域耕地保護負總責，其主要負責人是本行政區域耕地保護的「第一責任人」。省、自治區、直轄市人民政府，應當將國務院確定的耕地保有量和永久基本農田保護任務分解下達，落實到地塊。

再者，禁止地方政府強制流轉、違法收回宅基地

保障農民合理的宅基地需求，規範縣級以上地方人民政府按照國家規定安排建設用地指標，合理保障本行政區域農民宅基地需求；國土空間規劃和村莊規劃要科學劃定宅基地範圍；規定農民依法自願有償退出的宅基地，應當優先用於保障該農村集體經濟組織成員的宅基地需求。

禁止違背農村村民意願強制流轉宅基地，禁止違法收回其依法取得的宅基地，禁止以退出宅基地作為進城落戶的條件，禁止強迫搬遷退出宅基地。

最後，修正農村集體經營性建設用地入市

打破多年來農村土地不能直接進入市場流轉的二元體制，為城鄉一體化發展掃除制度性障礙。明確集體經營性建設用地入市交易規則，規範國土空間規劃要合理安排集體經營性建設用地布局和用途，促進集體經營性建設用地的節約集約利用。明確集體經營性建設用地出讓、出租方案的編制和審查要求。對通過出讓方式取得的集體經營性建設用地再轉讓的，也應當簽訂書面合同，並通知土地所有權人。

修法及修正實施條例是否能夠有效減少土地徵收群體性事件，尚待進一步評估

綜上所論，從修正《土地管理法》到修訂《土地管理實施條例》，前者明確「公共利益」概念內涵，去除地方政府濫用行政裁量權，消除擴張性徵地行為動機及法律依據。後者則是明定地方黨政第一把手，在維護耕地保障農民土地權益的責任，嚴格控制農用地轉為建設用地作為土地用途管制，禁止地方政府強制流轉、違法收回宅基地，保障農民合理的宅基地需求。打破多年來農村土地不能直接進入市場流轉的二元體制，為城鄉一體化發展掃除制度性障礙。

2019年《土地管理法》修法主要涉及土地徵收，縮小土地徵收範圍，刪去該法關於從事非農業建設使用土地必須使用國有土地或者徵為國有的原集體土地的規定；明確因政府組織實施基礎設施建設、公共事業、成片開發建設等六種情形需要用地可徵收集體土地。

其中，限定在土地利用總體規劃確定的城鎮建設用地範圍內，不能再實施「成片開發」徵地，為集體經營性建設用地入市預留空間。

《土地管理實施條例》對《土地管理法》規定的土地徵收程序進行細化規定，規範市、縣人民政府對於符合《土地管理法》規定的「公共利益」，需要啟動土地徵收程序，必須發布土地徵收預公告，開展土地現狀調查和社會穩定風險評估。縣級以上地方人民政府應當組織聽證，應保護被徵地農民的知情權、參與權和監督權。

中國政府藉由修改土地管理相關辦法及實施條例，明訂「公共利益」內涵，從而避免土地維權抗爭事件頻仍爆發。此次修法及修正實施條例是否能夠有效減少土地徵收群體性事件，尚待進一步觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航