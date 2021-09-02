2021/09/02,
國際

小馬可仕擬2022直攻菲律賓總統大位，薩拉或搭檔父親杜特蒂親信競選

小馬可仕擬2022直攻菲律賓總統大位，薩拉或搭檔父親杜特蒂親信競選
菲律賓前總統馬可仕的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓前獨裁者馬可仕的獨子小馬可仕9月1日證實，將競選明年的總統選舉，他目前在民調支持度上僅落後現任總統杜特蒂長女薩拉，而薩拉也在1日表示，父親的親信克里斯多福．吳願搭檔競選副總統。

（中央社）菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕昨晚證實，包括執政黨在內，多方跟他接觸徵詢明年角逐總統大位意願。小馬可仕也表態，正考慮出馬參選。

小馬可仕（Bongbong Marcos）2016年曾參選副總統失利，以些微差距敗給隸屬反對陣營的羅貝多（Leni Robredo）。

小馬可仕昨晚接受「菲華青年企業家商會」邀請，線上發表主題演講。有記者提問，數個政黨表示，若小馬可仕有意競逐下屆國家元首，他們願相挺；但若小馬可仕只想選副總統，這些政黨不會支持他。

小馬可仕回應表示：「我們的支持者說，如果你看民調，我選總統的話，民調表現比選副總統好。」

他表示：「所以，是的。我想這是普遍的看法，我真的…我們很多支持者就是希望我選總統。」

小馬可仕說：「這就是我考慮（參選總統）的原因，因為真的有人支持我。」

馬尼拉廣播公司（MBC）7月下旬民調顯示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和長女薩拉（Sara Duterte）父女檔分別在下屆副總統和總統選舉民調中獨占鰲頭，取得15.6%和25.4%支持。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。因此，杜特蒂在下屆選舉只能競選總統以外的職位。

AP_18246532590179
Photo Credit：AP / 達志影像
圖為2018年9月3日，杜特蒂與長女薩拉訪問在耶路撒冷的猶太人大屠殺紀念館。

至於小馬可仕，同份民調顯示，他若角逐總統，支持度達17.7%，僅落後薩拉；但小馬可仕若參選副總統，只有10.8%受訪者支持。

菲律賓總統大選將於明年5月登場，候選人登記日為今年10月1日到8日。隨著登記日臨近，各政黨與有意參選者動作頻頻，政界傳言四起。

杜特蒂和薩拉隸屬不同政黨。薩拉於2018年成立「變革聯盟」（HNP），擔任黨主席；杜特蒂所屬的執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）近來則面臨分裂。

杜特蒂同黨的拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬8月29日選出參議員皮門特三世（Aquilino Pimentel III）為新任黨主席，試圖把杜特蒂趕下主席大位；但杜特蒂支持者拒絕承認黨主席換人，領導權之爭白熱化。

小馬可仕說，執政黨兩個派系都向他徵詢角逐總統意願，但他可能代表哪個政黨參選，仍充滿變數。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，薩拉昨天說，杜特蒂親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）向她表態，若她參選總統，他願擔任副手競選副總統。

薩拉8月25日在社群媒體發表聲明，指杜特蒂私下跟她證實，克里斯多福．吳將與他搭檔競選下屆正副元首，希望她支持。若她本人有意參選總統，杜特蒂則希望薩拉選擇克里斯多福．吳作為副手。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。