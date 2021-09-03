研究：如果1987年沒有簽訂《蒙特婁公約》，到本世紀末全球將多升溫2.5°C
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如果沒有CFC禁令，到2100年，森林、植被和土壤中儲存的碳將減少5800億噸，大氣中的二氧化碳將額外增加165～215ppm，比目前躍升40%～50%，使氣溫升高0.8°C，讓巴黎協定的目標變得遙不可及。
環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校
根據一份刊登於《自然》期刊的研究發現，如果當年沒有簽訂《蒙特婁公約》，禁止使用氟氯碳化物（CFC），到本世紀末全球將會再多升溫2.5°C。
若地球仍繼續使用氟氯碳化物，恐升溫達3.5°C
根據氣候科學家的數學模型，1987年《蒙特婁公約》讓人類今日還有機會將全球暖化控制在1.5°C。現在大氣已經比工業化前高了1.1～1.2°C，若還繼續使用CFC，地球可能暖化高達3.5°C。
過去CFC廣泛用於冰箱、絕緣泡沫和氣膠。英國、美國和紐西蘭團隊的模型以CFC使用量從1987年起每年增長3%為理論基礎。
研究也發現持續消耗臭氧這種保護地球免受過量紫外線輻射（UV）的氣體，將嚴重破壞地球從大氣中吸收二氧化碳的能力。
保護臭氧層能減少紫外線對全球植被的破壞。紫外線照射會損害植物組織，限制它們的生長並破壞它們光合作用的能力，進而影響植物吸收二氧化碳的能力。
研究人員發現，如果沒有CFC禁令，到2100年，森林、植被和土壤中儲存的碳將減少5800億噸。以預估的化石燃料排放量計，大氣中的二氧化碳將額外增加165～215ppm，而目前的濃度為420 ppm，即躍升40%～50%。
研究人員說，這些二氧化碳排放會使氣溫升高0.8°C，使巴黎協定的目標變得遙不可及。除了消耗臭氧層外，CFC也是強大的溫室氣體。如果用量未受控制，到本世紀末，它們將使全球暖化再多增加1.7°C。
科學家：威脅還在，仍有未受管制氟氯碳化物存在
來自蘭開斯特大學（Lancaster University）的主要作者楊保羅（Paul Young）博士說：「我們的研究發現，《蒙特婁公約》不僅限於保護人類免受紫外線增加的影響，還保護了植物和樹木吸收二氧化碳的能力。」
「威脅還沒為全消失，還是有些未受管制的CFC用量存在。」楊保羅表示，2018 年大氣科學家發現CFC-11濃度回升，來源是中國東部的絕緣材料廠。
中國當局確認在工廠檢查時發現了一些禁用物質，但數量很少。在沒收材料和拆除生產設施後，CFC-11的排放量迅速下降。
不過，即使沒有CFC，今日大氣中二氧化碳含量仍是人類歷史上的最高水準。
參考資料
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航