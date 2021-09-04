【圖輯】在全球範圍內提供無線網路，SpaceX「星鏈計畫」讓智利偏鄉孩子看見世界

在偏遠的智利南部，徒步半個小時、轉搭渡船穿過陡峭的森林河口，才能抵達學校上課的迪亞哥（Diego Guerrero），終於有網路可以使用了。

他的學校位於索托摩（Sotomo），一個在首都聖地牙哥以南約1000公里的洛斯拉戈斯地區，只有20個家庭的小村落。

幾十年來，這裡的居民靠捕撈貝類和魚類來生存，光是開出海灣、再回到村子就需要五個小時。

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現在，這裡是SpaceX公司的馬斯克（Elon Musk）在智利所選中的試驗地點之一，因為這個試驗，讓索托摩有一年免費的無線網路可以用。

SpaceX公司旗下的星鏈計畫（Starlink）發射1.2萬顆人造衛星，作為低空地球軌道網路的一部分，在全球範圍內提供寬頻網路服務，特別著重在地面網路基礎設施難以到達的偏遠地區。

自去（2020）年10月以來，該公司在美國與其他國家進行試點，智利就有兩個試驗區。

迪亞哥的父親卡洛斯｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

星鏈計畫是為SpaceX公司籌集資金與技術，用以實現馬斯克的夢想，打造移民火星的新型火箭。

對於七歲的迪亞哥來說，有穩定的網路可用是一個美夢。「我真的很喜歡上網，這樣就可以做作業。由於速度更快，所以我們可以做得更多、更詳細。」

迪亞哥在學校最喜歡的科目是數學。他想成為一名水手，喜歡跟著他父親卡洛斯（Carlos）的漁船出海。

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今年40歲的卡洛斯，對迪亞哥有更多期許，希望藉由上網打開通向世界的視窗，拓寬自己的視野。他每天都用船送迪亞哥上學，經常頂著風雨。

他說：「我以前沒有條件讀書，所以無論如何，好天氣還是壞天氣，有疫情還是天下太平，即使再困難，迪亞哥也一定要去上學。」

「如果迪亞哥可以有好的教育資源、有選擇的條件並且希望如此時，那麼你心中就會有所有為人父的念頭，也許有一天，所有來自索托摩的孩子，都能具備專業技能找到一份好工作。」

學校教師巴拉與迪亞哥｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

利用教育部提供的平板電腦，該校的七名學生現在可以利用線上學習材料，參觀虛擬博物館，並試用視頻與其他學校的孩子交流。

索托莫唯一的老師巴拉（Javier de la Barra）說，他也期待網路帶來的成效。

衛星訊號藉由學校屋頂的天線接收，通過WiFi傳輸到學校的大部分設施。這個計畫的終極目標，是把網路服務延伸到村莊的其他地方。

學校屋頂的天線｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於索托摩供電的發電機柴油供應有限，網路只能在中午到午夜這段時間運作。

儘管如此，巴拉表示，這對當地已經是一個非常重大的進步，居民們可以把頭探出窗戶，或是行駛到海灣上接聽手機。

衛星天線於7月安裝完成，智利交通和電信部長赫特（Gloria Hutt）還特別出席揭幕儀式。

赫特表示，希望星鏈計畫能夠成為化解偏遠地區數位鴻溝的關鍵。隨著COVID-19封城的狀況，網路覆蓋不足的困境暴露無遺，使得沒有穩定網路資源的人們難以工作或學習。

根據資料，智利是南美洲網路普及率最高的國家之一，截至2021年3月，智利1900萬人口中有2100萬人使用無線上網。

來到學校使用網路測試視訊會議的智利交通和電信部長赫特（中）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

但正如索托摩的狀況，擁有行動網路並不代表隨時會有信號。

「我喜歡住在這裡，這裡很寧靜，但是我們缺乏網路、交通、電力和飲用水。」卡洛斯說。

「如果所有這些服務能夠擴展到我們的村落，而不僅僅是一小部分人享受到，那就太好了！」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航