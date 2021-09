研究：高風險過敏族群施打BNT疫苗安全嗎？

議題背景

在今(2021)年8月31日台灣時間晚上11:00,正式發表在國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版(JAMA Network Open)研究:「Prevalence of Allergic Reactions After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination Among Adults With High Allergy Risk」,調查高過敏族群(註1)在施打BNT疫苗後產生的過敏或嚴重過敏狀況,希望能透過這項研究成果讓大多數的過敏患者接種後有更安全的配套觀察措施,以利擴大COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)的群體免疫數。

引用文獻

R Shavit, et al. Prevalence of Allergic Reactions After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination Among Adults With High Allergy Risk. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2122255.

一起來看看專家怎麼說!

林口長庚兒童過敏喘風濕科主治醫師 葉國偉

2021年8月30日

1. 這個研究為什麼重要?

有民眾擔心本身有過敏體質或過敏疾病,怕打了疫苗後會引發過敏反應而遲疑不敢打,但不打又擔心被傳染到COVID-19,心理忐忑不安。這篇以色列團隊最新發表的研究,首先區分出高風險過敏的族群,用前瞻性觀察來看接種BNT疫苗對其是否有重大影響。BNT疫苗也即將引進台灣,也可對有過敏體質的民眾施打BNT疫苗釋疑。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎?

這個研究主要是針對BNT疫苗,並不代表所有的COVID-19疫苗會有相似的結論。

這篇主要是用風險評估表或問卷篩選出高風險過敏患者(8102人篩出429人,佔5.3%),區分高風險過敏是依照病人的病史或問卷,因此會有一些記憶上的誤解。注射疫苗後的延遲過敏反應也是根據人的自述,而非醫師評估確診,因此有可能高估。

針對高風險過敏族群來記錄接種疫苗後的反應,不過並沒有與低度過敏者、沒有過敏的族群比較分析之間的科學統計數據。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究?

此研究高風險過敏患者接種第一劑BNT疫苗發生嚴重過敏反應的比例是0.7%,是比一般疫苗高,但本研究重點是建議由醫師先評估是否為高風險過敏的人,若仍建議施打新冠病毒疫苗,則建議在醫療設備完善及人力充足的醫療院所接種,接種完再小心觀察2小時。

因此仍鼓勵民眾有疫苗能接種時便去接種,除非是已知真的對疫苗其中的賦形劑過敏,或是打了第一劑後有明顯的全身過敏反應才要特別注意並與醫師討論。一般有過敏體質如對塵螨過敏,對雞蛋過敏,或吃海鮮過敏的人或本身有過敏性鼻炎,氣喘等疾病,不用擔心因為打疫苗會產生嚴重過敏反應。打完後也不用限制飲食種類,要補充足夠水分。另外建議打針前後至少1天避免喝酒。

臺灣大學藥理學科暨研究所助理教授 曾賢忠

2021年8月31日

1. 這個研究為什麼重要?

這個研究只針對有過敏史者,收納了429位高過敏風險族群,佔有過敏史者約5%,分別有接種一劑或兩劑BNT疫苗個案。目前算是針對COVID-19 mRNA疫苗過敏的問題,有較大量的收案,且針對高風險者,研究成果相對較具參考價值和重要性。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎?

這篇研究沒有無過敏史的對照組資料。事實上,美國CDC對有過敏史,如欲接種mRNA疫苗,已有提出警語及接種指引。作者根據研究結果認為,高過敏風險族群對產生過敏性休克的風險,確實有增加5倍,且九成是女性,有八成有過敏史。

但建議有過敏史者,尤其是高過敏風險者,如果接種前能做好風險評估和在醫療人員監督下接種,仍舊是可安全接種的。再從安全性考量,有過敏史者,個人認為改打別種COVID-19疫苗,應列入選項,尤其有醫療資源不足之虞時。作者提到疫苗某些脂質成分可能是過敏原,例如:聚乙二醇2000(PEG2000),這也用於一些瀉藥和大腸鏡檢查通腸製劑。這篇研究也提到對PEG2000過敏者,在收案時已予排除接種BNT疫苗。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究?

整體來說,作者肯定BNT疫苗的安全性,但因為大多數人不知道會不會對疫苗成分過敏,若有不同疫苗可選擇,有過敏史者應優先選擇較無過敏風險的疫苗。如果沒有選擇,必需冒風險,建議在醫護人員監督下接種疫苗和後續追蹤,因為過敏性休克有致命風險。

註釋

高風險過敏是指有:曾經對藥物或疫苗有全身性嚴重過敏反應 ;多種藥物過敏;合併多種過敏疾病 (有兩種以上過敏疾病如藥物過敏,昆蟲叮咬過敏,食物過敏,過敏性鼻炎/氣喘) ;肥大細胞疾病。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:蕭汎如

核稿編輯:翁世航