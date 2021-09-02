拒絕COVAX送的300萬劑科興疫苗，邊境封鎖、經濟受重創的北韓到底在堅持什麼？

負責管理全球COVID-19疫苗平台（COVAX）的聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，至今宣稱零確診的北韓，拒絕了COVAX所分配的300萬劑中國科興疫苗，根據《路透社》報導，北韓認為這些疫苗應該要送到那些疫情嚴重的國家。

曾質疑AZ疫苗安全性，北韓非首次拒絕國外疫苗

事實上，這也不是北韓第一次拒絕國外贈與的疫苗。根據《美國之聲》7月的報導，北韓當時在COVAX的疫苗分配措施上就幾乎沒有採取任何行動，和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）之間的協商更是已經停滯數個月。

GAVI早在3月就宣布，計畫於5月之前分配170劑AZ疫苗給北韓。有消息人士向《美國之聲》指出：「如果北韓可以迅速處理書面作業，那他們就可以獲得疫苗。不敢說有多少，但他們過去如果有接受GAVI的要求，那現在事情應該要很順利。」

在這170劑AZ疫苗的協商之中，北韓除了質疑AZ疫苗的安全性和有效性外，還不願簽署發生副作用的免責聲明，並且拒絕國外人士在運送疫苗時入境北韓。

但另一方面，當時作為主要生產國的印度也因確診病例激增，所以暫停疫苗出口。

對此，《美國之聲》認為，北韓似乎對外宣稱國際疫苗短缺是疫苗輸入的主要阻礙，還在5月的一份聲明中，批評許多國家自私地囤積疫苗，並讓全球的生產陷入瓶頸。但同時，北韓官媒《勞動新聞》的一篇社論卻又提到國外生產的疫苗「不是萬能的」。

缺乏穩定供電，冷鏈系統是另一大問題

《美國之聲》也點出，北韓疫苗問題的另一個障礙在於冷鏈系統。北韓沒有穩定的供電，更別提運送疫苗所需的保冷箱，因此以mRNA技術生產的輝瑞及莫德納疫苗根本難以輸入北韓。相關人士則指出，北韓尚未接受國際間冷鏈升級的提議。

這代表北韓必須在不需冷鏈技術的AZ疫苗、以及中國或俄羅斯製造的疫苗之間做出選擇，而目前尚不清楚北韓是否有考慮過嬌生疫苗。

全球第一個在疫情中封鎖的北韓，可是70年來的「封鎖老手」

澳洲國立大學的訪問學人Leonid Petrov在亞洲與太平洋政策學會（Asia and the Pacific Policy Society）中的發表指出，北韓在2020年1月23日成為全球第一個因COVID-19而封鎖邊境的國家，金正恩顯然是擔心這個外國來的病毒會威脅到北韓人民、和他手中所握有的權力。

Petrov認為，事實上，北韓老早就對邊境封鎖做好準備。北韓從1950年代開始就奉行「主體思想」政策，而北韓之所以能在蘇聯解體、共產主義集團崩潰後，還好端端地存在，部分原因就是因為這個國家在經濟獨立上的堅持。

無論能不能相信北韓官方「零確診」的統計數據，Petrov指出，都沒有證據（例如衛星圖像）表明北韓有出現大規模死亡，或者類似其他國家在2020年所發生的社會動盪。

「這不是在說政府在危機中照顧了他們的人民」Petrov強調，他認為金氏家族和軍隊嚴格控管北韓的經濟與自由，讓政權能夠以他們認為最有效的方式分配有限的資源，也使他們得以實施世界上最嚴格的邊境封鎖，以應對國際上的COVID-19疫情。

邊境封鎖仍重創經濟，那北韓到底有沒有打算輸入疫苗？

然而，對北韓、或其最高領導人金正恩而言，取得疫苗究竟有多重要呢？

英國BBC國際媒體觀察部的記者賈卡爾（Pratik Jakhar）在《Foreign Policy》提到，金正恩於2020年10月的演講中，為了國家所面對的挑戰流下眼淚，「北韓的局勢到底有多糟？如果這個政權承認國家的確面臨困境，那可以很肯定地說，情況真的非常糟糕」賈卡爾表示。

賈卡爾認為，邊境封鎖措施已經摧毀了本來就受創的北韓經濟，並加劇了糧食短缺和人道危機。

韓國央行估計，孤立之下的北韓去年的GDP大降4.5%，是過去20年來最嚴重的下降幅度。聯合國糧食與農業組織（United Nations Food and Agriculture）指出，北韓今年可能面臨約86萬噸的糧食短缺。

儘管如此，賈卡爾談到，北韓並未表現出疫苗接種的急迫性。韓國、中國和俄羅斯都曾表態要對北韓提供疫苗，就連美國拜登政府都對此表達開放態度，但北韓不太可能接受來自「南方鄰國」的疫苗，更曾警告美國的人道主義是在干涉內政，如今還拒絕了中國的科興疫苗。

北韓清楚了解，自己沒辦法獲得足夠的疫苗來防止社區傳播，賈卡爾對此講了公道話，認為沒錢購買疫苗以及冷鏈技術確實也是原因之一。另外，對北韓來說，從國外公開獲得疫苗也會對政權精心打造的「自力更生」形象造成嚴重打擊。

那對北韓而言，下一步是什麼？「不管疫苗是不是萬靈丹，都可以有效幫助資源匱乏的北韓迎戰病毒、並安全地重啟邊界」賈卡爾表示，「但即便北韓繼續受苦，這個國家（至少到目前為止）都還仰賴他們選擇的抗疫方式，以及擁有多年經驗的隔離措施。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航