雷軍親自帶隊進攻電動車市場，專家提醒小米千萬不可犯這3個致命錯誤

中國著名的手機業者——小米（Xiaomi）9月1日正式註冊電動車業務，表示該公司不再是紙上談兵，而是提槍上陣攻入電動車領域，而其子公司命名為「小米電動汽車」，資本額達15.5億美元（新台幣434億元），未來將投入100 億美元（新台幣2800億元）發展電動車。面對激烈的電動車市場，分析師指出有三個致命錯誤千萬不能犯！

股東變對手，雷軍創立小米汽車對戰蔚來、小鵬汽車

小米表示，公司由集團創辦人兼首席執行長雷軍直接領導，過去5個月已經進行大量客戶研究，組織了許多專業人才，目前小米電動汽車目前擁有300名員工。

早在今（2021）年3月，小米就已經預告將推出電動車，隨著數個月籌備，以7737萬美元收購新創公司Deepmotion，強化於該領域的技術能力。未來Deepmotion將協助小米進一步發展自動駕駛功能。

目前中國市場由理想（LI）、小鵬（XPEV）以及蔚來（NIO）汽車，佔據銷售排行榜前三名，中國車圈常以「蔚小理」，形容中國車市的新勢力，而雷軍與中國電動車發展有密切個關係。

2015年左右，小米創辦人雷軍創立順為資本，先後於兩年內投資中國電動車公司：蔚來汽車和小鵬汽車，當時並未佔太多股份；爾後，在2019年，蔚來創始人李斌因為公司發生問題，再度尋求雷軍的幫助，最後雙方不談妥破局。

而小鵬當時於2019年進行的4億美元C輪融資中，小米則透過旗下註冊在英屬維京群島的Fast Pace Limited公司投資了5000萬美元，雷軍事後對外評價自己是「極度保守下的極度冒進」。

今年3月，雷軍於小米春季新品發布會上，用了半小時的時間，講述他與電動車的故事。「我決定親自帶隊，這是我人生最後一次重大的創業項目」雷軍強調。

當晚發表會上，雷軍還曬出2013年和特斯拉（Tesla）創始人馬斯克的合影，此後8年內他陸續投資了近十家的電動車公司。雷軍表示，小米擁有1萬多人的研發團隊，有全球市占第三（現為第二）的智慧型手機業務，並且持續穩定成長；有最好的智慧系統，還有人民幣1080億元的現金儲備。

他表示：「造電動車的兩大支柱，技術和資金，小米都準備好了。」

進攻中國電動車市場，小米汽車不可犯三個錯誤

面對小米汽車來勢洶洶，中國《新浪創事記》分析師楊曉鶴卻指出，小米汽車不可犯三個錯誤：

第一、小米造車不能高性價比：過去小米手機常以高性價比著稱，例如，2011年小米M1智能機以人民幣1999元（新台幣8300元）的低價橫空出世，引發了搶購熱潮。

但由於中國電動車市場，已經被蔚小理三大車廠所佔據，造車成本中無法和其競爭，小米汽車只能走入高階市場，才不會陷入削價競爭的惡性循環。

第二、不能偏廢硬體，軟體應用更重要：以特斯拉來說，完全自動駕駛技術，佔據其市值三分之一，也就是說自動駕駛軟體，才是特斯拉來的主價值。

軟體應用的「毛利」，僅次於動力和電池系統，而小米投資了自動駕駛初創公司Momenta，該公司擁有輔助駕駛到自動駕駛的技術，小米未來如何結合更值得期待。

第三、無核心技術沒有前途：對電動車來說，硬體核心技術主要是指電池、電機和電控，即人們常說的「三電」系統；而自動駕駛晶片、智慧網路系統、超級充電技術都非常關鍵。

蔚來汽車創始人李斌曾直言，以自產自動駕駛晶片來說，雖然技術難度不大，比手機晶片更容易製造。但近來汽車產業晶片荒嚴重，嚴重打擊工廠生產進度。例如，蔚來曾宣布自2021年3月，合肥江淮蔚來製造工廠暫停生產5個工作日。

楊曉鶴強調，擁有自己研發晶片的核心技術能力，不僅意味著能夠抵禦各種黑天鵝事件，避免被迫停產外，更重要的是，能夠將行業定價權掌握在自己手中。他指出，小米為造車準備的資金彈藥，也並非特別充裕，決心「賭上一切」造車的雷軍，能夠如何改變新造車行業，外界拭目以待。

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核稿編輯：翁世航