給社會新鮮人的職場建言：從四個問題檢視公司的發展性

文：你的大昆陽

剛出社會，對於年輕人來說其實很容易迷路的，對於自己的人生規劃與在公司的生存來說，都非常茫然。這篇文章是集結我出社會，兩個性質差異很大的公司，藉以找到我在公司觀察到很重要的思考。

一間公司的發展性好壞與否，我們可以從整間公司的的效益去檢視，如果員工的付出可以轉換成錢，效益越高，代表浪費越少，整間公司的成長是可以看的見的；如果公司決策端一直下錯決定，對於真正的問題缺乏解決的能力，這就會是一個很大的危機，對於經營者來說，每天都在花錢，沒有賺錢就是賠錢。

新人可以透過面試去概略地瞭解公司提供的薪資與環境是否符合自己需求，但很多細節是很難透過面試者跟你說明白的，這些必須讓自己去好好體驗，進去公司後不需要張揚，我們要做的就是先去適應以及熟悉環境，觀察一切人事物，慢慢理解公司的一些細節。

四個問題

檢視公司的商業模式是什麼，公司以什麼立基點去賺錢？ 你在這個生產鏈扮演什麼角色，你的專業定位是什麼？ 公司的氛圍如何？大家的情緒是自在的，還是很緊繃？ 不論公司的結構是扁平還是金字塔，主管和下屬的權利與責任是否對齊？

你仔細檢視，其實這是兩個大問題：

商業化模式：影響著賺錢與否。 組織結構：獎勵機制合理與否。

一、 商業化模式

公司的市場樣貌是什麼？從誰身上拿到錢？默默地做公司的SWOT分析，以優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）與威脅（Threat）等角度切入，不論你是什麼角色，掌握公司的優缺點，可以讓你好好想清楚，要不要繼續待著，待著你能有什麼成長？

市場的需求營造了一間公司的樣貌，我待過兩間公司，讓我深有此感。

（1）靈活散沙型

一間屬於營造景觀，公司接的案子大多都是公家機構和私人小工程，分兩種：1.品質要求高，但金額高，量少競爭激烈；2.品質要求低，任務性質多變。

部門的結構就是扁平化，施工組與管理階層兩層，施工組常常會因為任務需求而重新打散，靈活度的要求很高，你必須什麼都會，但不需要你非常專項，並需要獨立作業的能力，也更需要跟不同的前輩合作，一方面也真的大量訓練自己和他人的合作意識，相對來說，扁平結構與靈活的制度也考驗著平行間的溝通與責任劃分不清的問題。

考慮到制度不清楚，加上薪資獎金等升遷大多掌握在老闆的手上，就算我和他可以平等的溝通，但我很明白，公司的重心並非在我身上，公司賺錢的方式還是以接大案子為主，因為老闆的需求不是賺錢而是一個名聲。

也因為公司面對的任務需求太過分散，需要植栽、景觀、土木，這三個專業領域的切換，利基範圍放得太寬，導致品質和專業一直在我最注重的植栽上沒有持續提升了。

最後在我自身的能力無法專項持續提升後，我把最後能在這間公司能夠學的技術學完後，趕緊離開了，除了看不到公司的未來，也看不到自己的。

（2）制度嚴謹的製造業

現任農藥化學製造業，製造業與營造業的模式差異非常大，一開始的利基點就非常專注於製造農藥，因為農藥的市場的需求足夠大，讓公司的商業模式可以非常穩定。

專業分工也變得更加明確，從製造的研發部門、品質管理、倉儲與行銷業務，還有中間的藥劑的田間試驗，就是我的角色。從化學、管理、農藥法規、植醫和行銷等專業整合。

不同於上一家公司，這家公司的權力分配就屬於金字塔，權利／力與責任的分配會比較好理解，也隨著每個人專業定位不同，在整個生產鏈都有無法被取代的地位，這也讓權力之間有所制衡。

當然，有人的地方就有江湖，難免有勾心鬥角的公司文化，部門間的誤會與嫌隙是蠻容易發生的，不過把自己的專業定位與原則守護好，好好跟你的團隊好好溝通合作，發揮自己的價值，就不需要害怕被人鬥倒，但長期來說，這樣的磨擦會讓很多問題累積。

二、遇到官僚文化的公司，趕快跑啊

官僚文化最大的特色，權責與責任沒有對齊，有三個範例可以觀察。

（1）肥貓長官

位居上位的長官有高薪，但沒有相對的責任，擅長將問題推卸給下屬或其他部門，我們稱之為肥貓，能力與責任沒有到位，卻可以爽爽領高薪。

（2）被加薪會讓你感到莫名其妙的同事

同樣的工作量，你的同事在工作表現之外的其他特質讓老闆願意給他加薪，可能是靠個性讓老闆喜歡，可能是親戚、外貌或是擅長爭功。

（3）常態加班的同事

你可以觀察在辦公室有沒有那些常常責任制加班的同事，他已經很認真了，但總是有做不完的工作，不合理的工作量以及工作責任劃分不清楚，許多專案進度成為他個人的責任，但往往他在公司的地位是最低微的，儘管貢獻可能是相反的。

官僚文化很大的問題，就是職位定位和責任不清楚，常出現「這是別人的問題，不是我的」，像是：老闆把他的責任丟給員工，讓員工決定決策大事情；各部們互相卸責，直接工作停擺，或是某個人把工作扛下做完。

通常都會在同事間的氛圍感受到，大家是憤怒、無奈和厭惡？還是自在快樂的？

升遷、責任、權力的制度慢慢地與你在整個生產鏈的付出脫節，你的努力可以為整間公司增加效益，但制度卻無法給你合理的薪資。官僚體制在家族企業更是明顯，你到底有沒有好的制度，就看老闆有沒有系統性思維、有沒有大局觀、明不明白自己在幹嘛。

這些問題都不是一時半刻才會出現的，而是整個系統都出了問題，基本上，我都會認為是老闆的問題，原因有三：

把錯誤的人繼續留下來。 累死逼退認真負責的員工。 老闆搞不清楚狀況，人云亦云，被人牽著鼻子走。

如果你就是那個常態加班的人，或許可以問問自己要不要繼續待呢？就看你有沒有能力與權力去改變公司的制度，你能否為自己捍衛權力，但又不會因此失去了工作，前提是你還可以看的到這間公司的未來，以及自己能不能想像在這裡的未來？

很多新鮮人一直換公司會怕被面試者認為是爛草莓，我認為不用害怕這個理由而不離開有問題的公司，就像感情一樣，過期的感情，放久了還是會爛掉，看公司先爛掉，還是你爛掉？

面對下一間公司時，只要你可以很清楚地告訴面試官，你觀察到上間公司有什麼問題，你為何離開的，當你很明白自己要的是什麼時，就可以扭轉面試官對你的負面刻板印象，你是有意義地去爭取自己想要的東西，也可以藉此觀察面試官的表情，是否對於常態加班或是官僚文化的態度感到不自在時，那你大概就可以稍微明白。

所有工作都不是完美的，必然都有外部與內部的弱項與危脅，你需要明白自己的原則性，以及是否可以適應。

大家共勉之。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航