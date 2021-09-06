歡迎來到美波町！擁有浪花與光纖網路的「衛星辦公室」，能給台灣什麼參考借鏡？

文：郭宇生、王忠融（輔仁大學景觀設計系）

隨著近年來人口逐漸老化與減少的社會環境，許多已開發國家開始關注政治、經濟、求職機會等資源過度集中在城市，導致地方發展出現衰退的問題。

對此，日本政府在2015年提出了「地方創生」政策，試圖解決人口減少、城鄉差距、地方經濟衰退等課題。台灣也在2019年由行政院宣布將地方創生定位為國家安全戰略級的政策，並訂該年為台灣地方創生元年，足見中央對地方創生的重視。但地方創生在落實上有著諸多方法，剛起步的台灣該如何下手，特別是遠離大都市，交通距離較長的偏鄉或山村地區，或許可以借鏡數年前開始進行地方創生工作的日本美波町的經驗。

日本地方創生政策與鼓勵移居措施

2005年日本小泉純一郎內閣提出《地域再生法》，為日本地方再生相關法之首要。其目標為促進地域經濟活化、創造就業機會、地域活力再生的效益，並注重跨中央部會、跨地方政府的各種支持措施，不只是過去由政府單方支援地方的計畫執行的方式，地方也能以自助及自立的精神、利用在地的智慧共同思考。

而後，2014年安倍晉三內閣提出地方創生政策，並於2015年開始實施。在地方創生政策提出之前，日本的人口已有開始減少的趨勢。2014年日本創成會議預測，2040年日本全國會有896個市町村會變成「可能消失都市」，其中523個市町村有極大的可能消失。而其主要原因可能為20至40歲年輕女性人口減少、地方的青年人才往大都市移動等。

因此，地方創生政策接續並修正部分《地域再生法》，其目的在於「解決日本人口過度集中東京圈（都市）的問題，並確保地方的居住環境，以維持具活力的日本社會」，並制訂《地方、人民、工作創生法》，希望創造「透過就業機會吸引人民移居地方，而地方因為人口的增加提升當地的經濟規模，再吸引都市的人民移居地方」的正向循環。

在地方政府的政策落實上，為了鼓勵地方創生政策中的地方移居政策，德島縣政府設置了網站「來德島住看看吧！（すんでみんで徳島で！）」提供有移居意願了解在地生活、居住以及工作等方面的資訊，更有支援移居者移居後的醫療、育兒、就學、防災等多項措施。

例如，在提供居住上的支援措施，德島縣為全日本空屋率第四高的都道府縣，因此地方政府透過主動媒合有出租或買賣意願者來提高空屋的轉換率，並提供拆除空屋與整建空屋的補助；而在移居上的支援措施，地方政府提供三百萬日圓的「移住支援金」作為移居補助費用；而在工作上的支援措施，則有「地方創生推進員」計畫，提供有興趣移居但擔心沒有工作的人就職機會。

「地方創生推進員」是兼職形式的工作，募集者可以同時有其他副業或兼業。除了讓有移居需求的人可以不用擔心移居後找不到工作而收入來源外，更希望活用這些移居者的技能與知識，成為在地的新活水。

另外，對於希望從事更加自由的工作、或者來自農林漁業的轉業者來說，德島縣也提供了農業、林業以及漁業的免費研修課程。當然，本文接下來介紹的「衛星辦公室」也是移居者在美波町可以選擇的一種工作方式。

來德島住看看吧！（すんでみんで徳島で！）網站截圖

何謂「衛星辦公室」?

衛星辦公室最初是由20世紀末日本東京銀行所提出的概念，當時銀行與其它企業合作，嘗試在東京以外的地方設置衛星辦公室。所謂的衛星辦公室，是指在大都市設置本社的企業，於地方或中小型都市設置分部據點，並以希望居住在地方或中小型都市的人材作為職員的外派辦公室。這些職員雖然居住在地方，但仍可以處理與本社相同的業務，這樣的外派辦公室就被稱為「衛星辦公室」。

不過就結果而言，1988年的第一次實驗是失敗的。由於網路速度不夠快速，因此無法建構穩定的網路環境，來作為視訊及遠距工作的基礎，是導致當時失敗的主要原因之一；另一原因則是當時適逢日本經濟泡沫化，在日本經濟大崩盤之後，這些公司便停止了衛星辦公室的實驗計畫。

同時擁有地方的美好生活環境與都市的工作機會——衛星辦公室

衛星辦公室是美波町投入地方創生的成果，目前約有19間公司在當地設立衛星辦公室，是德島縣最多企業選擇設置衛星辦公室的地方。

促使企業選擇美波町的原因，是當地光纖高速網路的普及率。雖然德島縣距離大城市非常遙遠，但其光纖高速網路的普及率，卻位居日本全國第一，其後才是大阪以及東京等大都市。如前段所述，衛星辦公室當初面臨最大的困境莫過於網路速度的不足。而這個問題在德島縣靠著高普及率的光纖高速網路，提供了安定的遠距工作環境，因此衛星辦公室在美波町也能夠順利的處理東京派來的工作。

不過，良好的網路環境僅是衛星辦公室能夠成立的第一步，單靠這一點並不足成為吸引人移居到美波町工作的條件，還必需加上在都市無法取得的、美波町自身豐富的自然環境與當地文化體驗後，才是完整的「在美波町衛星辦公室工作」之魅力。

作者提供 遠處眺望美波町風景

把時間留給自己的興趣或家庭生活，「半X半IT」

株式會社あわえ（AWAE）為其中一家在美波町成立的公司，主要的服務內容包含當地的參觀引導、解說、培訓各地的公務員以及執行地方活化計畫等業務。あわえ（AWAE）的社長——吉田先生還擁有另外一間位在東京的本社，是一間從事防毒軟體開發的IT（Information Technology，資訊技術公司）─サイファー・テック株式会社（CypherTec Inc.），該公司在美波町也設有衛星辦公室。

最初促使吉田社長於美波町設立衛星辦公室的原因，在於東京有許多具更大規模且薪水更高的IT公司，自身公司難以與這些大公司競爭人材市場，無法在東京找到有優秀工作能力的理想員工。因此吉田社長開始思考，「是否在從事資訊產業的人當中，其實有人是嚮往非都市、而是地方或農村的生活方式的人材呢？生活中不應該只有工作，有沒有可能一天當中花一半的時間在工作，把另外一半的時間分配給自己的興趣或家庭生活呢？」，這便是「半X半IT」的概念。

例如，對於喜好衝浪或打獵的人，他可以選擇「半衝浪半IT」、「半狩獵半IT」；對於喜歡種菜的人，則可以是「半農業半IT」；另外也有些員工有育兒照護的需求，希望讓小孩可以在有豐富自然的健康成長環境而選擇移居地方的「半育兒半IT」。

不論是哪種「半X半IT」，對於不喜歡都市快速生活步調，甚至是因而造成身體、心理疾病的人們來說，美波町的環境都是絕佳的工作與生活環境。

吉田社長舉例道：「在東京，單程的通勤時間可能就需要一個半小時，一天來回就需要花三個小時在通勤上。但是在美波町，因為居住處就在辦公室附近，通勤時間能縮短成五分鐘，這些省下來的時間便可以拿來經營自己的興趣。最重要的是，在衛星辦公室工作的薪水和在東京的本社工作是一樣的，因此當公司決定在美波町設置衛星辦公室並在當地聘雇員工時，便吸引了很多感興趣人前來應徵。」

近期サイファー・テック株式会社（CypherTec Inc.）的社員人數也成長為原本的三倍，成功解決了東京本社找不到合適員工的問題。

作者提供 來自日本各地的工程師參加由サイファー・テック株式会社在美波町辦公室內進行舉辦的軟體進修活動

透過注入新血，美波町獲得全新的地方活力

至於衛星辦公室能夠為地方帶來的效益，也可以從各種不同的角度來看。

以地方政府的立場而言，衛星辦公室目前的成效已受到許多媒體的注意，使得美波町在全國的知名度得到了提升，並獲得許多宣傳當地資訊的機會。而對地方來說，衛星辦公室的數量增多、員工人數增加，也使美波町居民人數增加，連帶提升了當地對餐廳和食堂等的需求。

過去在美波町只有一家老喫茶店，現在則多了一些較時髦的咖啡店、義大利麵店以及和食堂等商家進駐，對當地來說這是一個刺激地方經濟活絡的機會。而移居到當地的居民也帶來了新的專業能力和技術，這些技術也可以再為美波町帶來更多新的可能性。

除此之外，大眾對美波町的關心與注目，也可以提升地方的認同感和在地居民的自信，除了經濟效益上的提升外，在心理層面上的也逐漸的改變。

此外，美波町的故事也以電影的形式呈現在全日本觀眾的眼前，這部電影——歡迎來到乘著浪花的辦公室（波乗りオフィスへようこそ）2019年在日本各地上映。對當地的居民來說，美波町的故事能夠被拍成電影是一個很有趣的變化，他們從來沒想到會有人到當地取材取景，並將他們的故事寫成劇本並拍攝成電影，這對當地來說也是重要的鼓勵。

能夠獲得如此成果，衛星辦公室自然是原因之一，透過衛星辦公室促成的機會，讓來到美波町的移居者與原本的居民之間有機會互相認識與交流，一同舉辦祭典、運用傳統的在地知識跟最新的科技技術，為美波町帶來新的氣象。

在台灣發展地方創生，該如何借鏡「衛星辦公室」的概念？

在實施地方創生時，最重要的便是因應當地的各種課題提出因地制宜的解方，絕不是將他地的作法直接複製即可。不過我們還是能從其他地方的案例中學習新的理念，並加以修正調整成適合在地的模式。

台灣中小型都市或農村地區的網路是否足以滿足衛星辦公室的運作所需的穩定高速環境？資方又是否有意願在地方成立衛星辦公室？地方政府能否提供相對應的支援、減稅以及協助？而當地居民是否願意接受大量的外來移居者？這些問題都必須逐一探討並找出因應之道。

不過，對剛開始發展地方創生工作，並且同樣面對高齡化與資源過度集中於都市的台灣來說，衛星辦公室的概念與美波町的案例依舊可做為參考借鏡的模式之一。

（本文依據2019年7月13日訪談美波町公所、株式會社あわえ等當地人員後整理之資料，感謝在地協助的各位夥伴。）

本文經新社會政策雜誌授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航