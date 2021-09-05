以時計費、輕食戰爭，疫情下日韓咖啡店發展出新型態求生策略

文：Kayo

咖啡店除了販賣咖啡和輕食之外，也同時販售無形的體驗與服務，例如輕鬆愉快的環境、文青網美的氛圍等。所以，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情下的種種防疫措施對咖啡店來說是很強的逆風。 然而，當在家或遠距辦公的模式逐漸變成一種常態，都會區房子小，一家人每天擠在狹小家中很快就衍生出家庭糾紛，因此在日本帶著電腦在家附近咖啡店工作的人就開始變多。日本大車站附近的咖啡店甚至開始宣傳可以提供電源、免費Wi-Fi來吸引顧客，試圖在疫情之下走出新局。

日本發展出新型態，以時間計費的咖啡店

JR東日本看準市場需求，今（2021）年2月在埼玉新都心車站設立全日本第一家全新型態的咖啡廳「BECK’S STATION LOUNGE」。首創以交通卡&電子支付合併的「Suica」計時結帳，像進出地鐵一樣刷卡入出店，並以停留店內的時間計價收費。

店內有26席個人用的空間座位、每個座位都有插座、免費Wi-Fi，為了提供客人更便利的服務，也在店裡設置了電話區和吸菸區。當然最不可或缺的飲料和冰淇淋都是免費提供，輕食或小點心也可以在店裡使用電子支付購買。

營業時間：7點~21點

計費：20分鐘／200日圓、每超過1分鐘以10日圓計費

為什麼會企劃出以時間計費的咖啡店？

其實JR東日本在疫情爆發前就有這個開店計畫，發現近幾年生活習慣的改變，讓大家對於咖啡店的「時間」與「空間」有更多需求，而埼玉新都心車站附近有很多辦公室，此外周圍住宅區的居民人數也逐漸增加，所以JR東日本選在這裡展開新型態咖啡店。

根據JR東日本的調查，每個人停留在咖啡廳時間大約是15分鐘至20分鐘左右，很多車站都有的「BECK’S COFFEE SHOP」一杯紅茶或咖啡的價格是250日圓，因此將「BECK’S STATION LOUNGE」的時間區間設定為20分鐘、價格200日圓，相對於車站咖啡店單買一杯咖啡，比起來以時間計費的咖啡店讓顧客更有值回票價的感受。

電子支付省人力、降成本回饋給消費者

店內的計費和結帳方式都是電子支付，所以可以有效地節省人力成本，顧客和極少數的店員配置也可以減少接觸，達到防疫效果。飲料和冰淇淋都是免費無限供應，意外的冰淇淋居然最受歡迎！

「BECK’S STATION LOUNGE」平日大多是上班族的顧客，停留時間約20分鐘至30分鐘，進來店裡消費的主要目的是發送幾封緊急郵件或是喝杯咖啡喘口氣，週末則是當地居民出來購物時小小休息的地方。

咖啡店裡竟然有電話專區和吸菸專區

考量顧客多樣需求，也設置講電話和吸菸的小空間，很多人一下電車就會先進咖啡店喝杯咖啡、吸根菸，利用20分鐘讓自己放鬆一下。

機場VIP室般的舒適只要200日圓

每20分鐘200日圓的收費，提供各式飲料和冰淇淋、更可以享受一個人的空間，不論是稍作休息、喝茶、辦公、讀書都很適合，獨立座位也可以達到防疫效果，有客人覺得來到「BECK’S STATION LOUNGE」就像到了機場貴賓室一般舒適，獲得許多顧客的好評！

韓國咖啡店的輕食戰爭

韓國是全世界咖啡銷量最高的國家之一，每個成人平均一周會喝九杯以上的咖啡。咖啡店總數估計約91000間以上，幾乎像台灣的便利商店一樣到處都有。韓國嚴峻疫情下，咖啡店去年的銷售額比前一年減少了約1億韓元，特別是2020年8月韓國疫情最嚴重時幾乎是零收入。

咖啡店擴大外送，推出各種輕食

由於疫情的影響，很多連鎖咖啡店也開始著重在外送，業界認爲即使疫情的擴散趨勢有所減弱，嚐到「外送甜頭」的消費者仍會繼續使用外送，咖啡店業者正在爭先恐後地拓寬外送渠道。

外送平台的消費者，爲了滿足外送低消也經常購買其他餐點來做搭配。因此許多咖啡店都積極開發適合與外送飲料一起搭配的甜點和輕食，藉以擴大在外送市場的佔有率。

店鋪數最多的Ediya Coffee推出適合配咖啡的披薩，在SNS還出現「Ediya居然在賣披薩」的話題。韓國星巴克則推出由酪梨三明治和沙拉等組成的「酪梨外送套餐」。

而Angel-in-us Coffee推出的「Bánh Mì」（越南麵包）在8個月內累計銷量就突破100萬個。連鎖咖啡店業者紛紛表示，現在這個時期如果只賣咖啡真的很難達到收支平衡，順應市場變化做出改變才能渡過危機。

Photo Credit: 截圖自作者 韓國連鎖咖啡店推出的各種輕食。

意外帶動膠囊咖啡的成長

疫情嚴峻，韓國學院街商圈面臨崩潰，現煮咖啡的銷售額急速下降，咖啡店有一半正在考慮停業。但隨著居家辦公的人增加，膠囊咖啡的需求開始浮現。根據全球市場調查機構Euromonitor International透露，去年韓國國內膠囊咖啡市場規模達到1980億韓元（約48.34億台幣），比前一年增長了42.7%，與兩年前相比增加了近一倍。

去年SSG.COM（韓國線上購物網站）的膠囊咖啡銷售額則比前一年增加了68%。 以低價咖啡爲主的便利商店也開始搶攻膠囊咖啡族，emart 24（韓國便利商店）從去年開始，在店內銷售星巴克的膠囊咖啡也比前年增加了89%。

疫情重創了餐飲業也再次衝擊了外食餐飲的價值，然而，餐廳或咖啡店不只是提供美味的料理和飲品，也提供美好的體驗和回憶的空間。疫情下人與人要保持距離的時期，只靠賣咖啡真的很難達到收支平衡，危機下拓展其他服務，順應市場變化做出改變才能渡過危機。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航