《人生五張表，你也可以FIRE》：最適合你的理財工具是什麼？「不同資產的長期投資績效圖」見真章

文：吳家揚

活用理財工具

我小學的時候，家裡麵包一個賣2元，3個5元，生意很好。後來漲到一個3元，2個5元，生意還是很好。我問媽媽，為何要漲價，她說因為麵粉和糖等原物料漲價了，我們不漲價會虧錢。雖然那時候不知道通膨和供需法則，但至少現金購買力下降，已深深刻在我腦海中。

要如何克服購買力問題，我在大學時期開始渴望能夠找到答案。

基本上，要購買物品就要用到金錢來交易。金錢做為交易的工具，要流動才能有生機。從流動這個角度，我慢慢整理出符合自己需求的理財工具。

常見的理財工具

我記下自己曾經用過的理財工具，並且備註風險、獲利等條件評估（如表2-3）：

Photo Credit: 今周刊出版

定存活存，適當就好

前面提到我從小開始喜歡存錢，事實上這是大環境所致。台灣環境社會鼓勵儲蓄，在我們的教育裡，儲蓄行為是可以獲得肯定或獎賞。而且那時利率很高，穩賺不賠沒有風險。

過年的壓歲錢，父母說：「我幫你存起來。」這句話，大家應該再熟悉不過，或者也是你現在會對孩子說的話。

存錢簡直是台灣人內建的本能。2015年的諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）教授對台灣人愛儲蓄嘖嘖稱奇，表示不得其解。但是從財務健康的觀點，只知儲蓄而沒有下一步的動作，儲蓄可能就不再是美德。

從宏觀角度來說，台灣高額儲蓄率已經嚴重到危及經濟成長率，政府嘗試著要籌組國家隊，將超額儲蓄導入國家基礎建設中。從個人的角度，大家將錢放在定存或儲蓄險中，以為這樣可以保本、規避風險，但卻忽略降息、物價上揚趨勢；其實，在這樣的情形下，定存沒有辦法抵抗通膨。

這20年來不斷地降息，存款的購買力風險大增，表示抗通膨的能力下降，東西也愈來愈貴。台銀（2021年6月24日） 一年期定存機動利率只剩0.815%，500萬元以上利率更低，活存就更低了。

現金存下來了，但購買力卻下降了。對於不會投資的人，也是一種選擇，至少比投資而賠錢好。

我小時候儲蓄時利率至少10幾趴，存錢是有感的，但是現在利息已經低到感覺不到有它的存在。我有少量的外幣定存，偶爾台幣會短期定存，當成儲備周轉用。其他部分，我寧可把現金鎖入保單中。

台灣有「中央存款保險公司」，保障存款安全，每人每家銀行存款最高保障300萬元。如果超過這數字，又擔心銀行倒閉，就分開多存幾家銀行。金管會在2020年12月24日公布國內六家系統性重要銀行名單，包括一銀、中信、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行，系統性重要銀行會被要求較高資本，未來可能面臨增資壓力。基本上，這六家就是「大到不能倒」的銀行，對存戶更有保障。

現金存款愈多、存愈久，要小心反而變窮，所以將現金投在這個理財工具適當就好。

工作薪資，理財好工具

薪資是最好的理財工具，這一點常被忽略。事實上，薪資所得通常是我們主要，對於理財保守的人，甚至是唯二的理財工具（薪資外加定存活存）。

當勞工的風險很低，創業者幫我們吸收了絕大多數的風險，所以成功的企業家賺大錢是應該的，我們不該仇富。但創業失敗的人非常多，心酸無人知，因為這個社會只喜歡報喜不報憂。

勞工的風險在於：年紀大被嫌棄、薪資職等高又沒有一定的貢獻、白目或政治不正確、生病、職業技能跟不上公司的需求等等。如果遇到佛心老闆都沒有跟我們計較這些，應該有機會工作到退休。

如果你沒有投資能力，就按部就班地工作到「65歲退休」，也是可以的。請參考上節的「財務計畫書」，畢竟投資有風險，只有20%的人會賺錢。如果將結餘守下來，或許購買力會降低，但總比輸掉好。人生財富排名是相對的，我們只要等別人投資失利，排名就會前進，雖然阿Q，但是是真的。

財務不佳的保險公司有風險

之前許多被掏空的保險公司，為使客戶權益不變，政府利用政策和補貼手段，讓其他家保險公司收購。雖然保險有保險安定基金，但在接管國華、國寶、幸福和朝陽人壽時，已幾乎將安定基金子彈用完，變成全民買單。現行法律保障權益最高只到300萬元，保戶要懂得精挑保單和保險公司，避免自己權益受損。

萬一遇到公司倒閉，在沒有其他保險公司接手時，我們的權益會變成怎麼樣？

依保險安定基金規定，舉例說明如下：在壽險公司倒閉期間意外死亡，原本可請領500萬元身故給付（壽險300萬加傷害險200萬），身故給付為「得請求金額」的90%，並以300萬元為限。另外，年金險（含壽險生存給付部分）每一位被保險人所有契約為可請求金額的90%，但每年最高以20萬元為限。

目前台灣還有22家壽險公司，準備於2026年元旦接軌IFRS17會計公報。大者恆大，可預見未來會有保險公司陸續退出這個市場。過去大家愛買儲蓄險，是因為比定存利率高、有保證收益，又是壽險公司來保證，感覺很安心。但未來大家要體認買的是「保障」，壽險公司要提足準備金，才能履行多年後的承諾。

會擔心保險公司倒閉的人，就該選擇績優賺錢、大型且口碑佳的保險公司。最好是投保「超大型金控」下的保險公司，以免年輕時繳的錢，50年後要用到時，保障被大打折扣。

沒有足夠保障的人也有風險

保險這件事在台灣並沒有被重視，沒有買到應有的額度。將保費視為多餘無用之物，大有人在，寧願吃、喝、玩、樂，或為愛車買昂貴車險，也不願意多花錢為自己買保障型保險，頂多就是買儲蓄險。儲蓄險，對於風險的保障有限。純的儲蓄險，可依據預定利率來計算投資報酬率，對我而言是一種穩健的投資工具，只是將錢放在保險公司而已。

當我們發生意外或疾病，而需要大筆資金時，朋友和家人也只能聊表心意而已。如果沒將風險轉嫁給保險公司，就只能耗掉我們的老本了。家人保險要買齊、保額要夠，顯然需要數百萬元以上。沒錢時，就先用「團保」和「定期險」撐住，然後再逐步加強。

標會，風險高

我工作賺錢時，媽媽要我跟一個小會，我跟了第一次就被倒會，還好是會頭自己吸收損失。小時候就知道這是有風險、報酬率可高（正常情況）可低（會腳跑路和會頭倒閉）的東西。我覺得這樣做風險很大，以後有借錢或理財的需求時，就直接找金融保險公司。

家裡曾因為被倒會，而去拿回一些非常大塊的木頭當「賠償品」，放在客廳當茶几。這個大茶几不但不實用又浪費空間，也不知道該怎麼辦才好。就是為拿東西而拿東西，因為會腳跑路，而會頭也付不出錢了。

雖然以前傳統的互助會跟會風險高，但現在有銀行當會頭，風險就降低許多，當然利率也不會比「傳統的互助會」好。

股票，獲利了結卡實在

股票是我的最愛，投資經驗也很豐富，30多年的投資歲月，見證股市興衰和很多次循環。我是敬畏市場的，所以至今還沒從股市畢業。當初一開始進股市時，還需要一些額外的生活費，每當有賺錢時，就將價差拿來交女朋友和買書，現在也養成習慣了。所以，每當大災難發生時，我雖然會被套牢，但成本早已回收了，我也不擔心。

對我而言，股市獲利了結，拿出現金才是真的。可以拿來旅遊，吃吃喝喝犒賞自己和家人。

基金，費用太高

在銀行和投信買過基金，定期定額也曾單筆加碼，但我投資20年後，累積長期報酬績效很差，或許僅能勉強打敗定存。對我而言，這不是好方法，主要是經理費用太高或其他隱形費用太高。基金聲稱的績效，我都沒拿到，一不小心正報酬變負報酬，績效起不來浮浮沉沉的。

我幫別人財務健檢時，發現不少人會購買「理專推薦」的熱門基金，當然下場都不好。投資超過10年了，負報酬居多，如果是正報酬，也低於定存率，真是白忙一場。

ETF，長期績效好

ETF是近10年的新寵。它不是股票也不是基金，但又像股票又像基金，是結合股票和基金兩者優點於一身的投資工具。它可以在股市中買進賣出，可以融資融券和當沖。此外，也可以向發行的投信公司做買賣，只是這要有一定的財力門檻，一般人做不到。

ETF是建立在「一籃子股票」的投資組合上，其目的並非打敗大盤，而是與大盤走勢同步，尋求貼近指數表現的報酬，採「被動式」操作，與主動式基金有所不同。ETF是被動交易，成本比主動交易的基金低很多，適合一般人。可以長期持有，例如0050，可參與台股的成長。

台灣的ETF有原型1倍、槓桿型2倍和反向1倍，基本上槓反型都屬於衍生性金融商品的一種，買前要多加研究。原型才適合長期持有。

ETF長期績效就是比基金好，主要原因是費用低很多。

2005年，巴菲特向避險基金業者提出挑戰：「投資任何一檔低成本美股ETF，10年後，其績效一定優於任何一檔避險基金，若有避險基金業者能在這場10年賭局中獲勝，就可得到100萬美元獎金。」最後，當然是巴菲特贏了。巴菲特認為「持續買進低成本的標普500指數股票型基金，在多數情況下，是最理想的選擇。」2019年第四季，股神也第一次開始買進ETF了。

股權投資，高風險高獲利

股權投資，就是投資未上市股票的意思。投資風險極大，投資時更要小心，高風險高獲利，也是詐騙集團喜歡用的工具。

股權投資，我有幾次經驗，之前變壁紙的經驗就不說了，目前只成功一次，就當作第一次IPO吧。第一次IPO會成功，是因為對於這個公司和產業，我非常了解。要投資未上市公司，最好選自己熟悉的產業。而現在我有一筆美股IPO投資案，希望可以成功，雖然機會渺茫。

房地產，鎖錢財庫

我對不動產的看法，就是當一個大財庫，可以將錢鎖住。我是自住需求，並不是短期投資客。房市的走勢，央行降息屬於利多，房屋持有稅大增是利空，台灣總經不好是利空，房價跌深是利多，但最後還是回歸到個人的需求和口袋深度決定。最近有40年期的房貸新方案出爐，顯然買房這件事不容易。

許多人縮衣節食一生，只是為了要有一間房，這樣的思維反而限制住財富成長的空間。我買不起房子前，就是先租屋將收入活用，讓錢長大之後再買房，未來的生活品質也更好。再強調一遍，不要讓房地產成為一生不自由的主因。

投資型保單，兩種帳戶大不同

雖然一樣是投資基金，但平台不同，有必要獨立出來加以說明。投資型保單又分為壽險和年金險兩大類。壽險以高保額保障為主，投資績效為輔。但年金險就是以投資績效為主，年金高低視投資績效優劣而定。我選定的投資標的都以美國為主，算是海外投資。

投資型保單內有兩種帳戶，一種是一般帳戶，另一種就是分離帳戶。一般帳戶是傳統型保單的帳戶，保險公司要負全部責任；而分離帳戶，是自己要負責，投資效益和保險公司無關。分離帳戶內的投資績效因為要自己負責，如果自己投資造成嚴重虧損，壽險保單可能會提早失效。

衍生性金融商品，投資不得不慎

股票、基金是國人喜愛的投資途徑，原則上這些理財工具風險都不低，衍生性金融商品更是高風險，投資不可不慎。

基本上，我是股票賺到錢了，才拿出一小部分資金來試水溫。有賺有賠，曾經運氣好賺很多，但彌補虧損後，多出來的錢又繼續投入練功，然後又賠掉了，損失本金和機會成本。

許多人想以小搏大，連股票都贏不了了，還想去投資這種衍生性金融商品，真是膽大妄為。股票的勝率還有20%，衍生性金融商品的勝率不到8%。2018年26 權大屠殺，令人印象深刻。如果遇到全球股市崩盤：「做對方向賺很大，但做錯方向很快就畢業了。」

境外投資，多考慮稅制

如果是境外投資且金額夠大的話，基本上就是要考慮最低稅負制的問題，如果你是有錢人或有節稅觀念的人，就必須納入這個因素。詳細內容，請參考下一節「最低稅負制」的部分。

黃金，好處見人見智

看多黃金者，主張全球長期低利且大印鈔票下，早晚會引發惡性通膨，黃金可以保值和增值。看空黃金者認為，黃金既不能孳息也無廣泛流通，需求以科技業工業用途為主但量也不大，或以民族文化藝術價值外，並不值得擁有。

它有些好處但基本上對我沒有吸引力，我不喜歡連利息都沒有的東西。2008年金融海嘯後起漲的那一波，約2011年5月，當金價每盎司漲到1,500美元時，我賣掉一些金飾和金幣，同年9月達到1,920美元創歷史新高。2020年8月因武漢肺炎，漲到2,072美元，再刷新歷史紀錄。

不同資產的長期投資績效圖

「股票是累積財富最佳資產之一」的這張趨勢圖（見圖2-3），從我大學看到現在，只是時間軸不同但趨勢一樣。

Photo Credit: 今周刊出版

耳濡目染之際，讓我年輕時就相信股票投資長期報酬率是很可觀的。房地產雖然長期持有也會漲，但投資報酬率還是無法和股票比。而且投資股市的資金門檻低，不需要龐大的資金。

對房子的看法，是因為我有自住的需求。沒想到買後持續大漲10年，「早知道」當年就買兩戶，只是千金難買早知道。如果當時這樣做，會降低我保單的專戶價值，但核心資產的總價值應該會更高，如果沒有意外或生重病的話。

多方吸收知識，好好顧全資產

如果你不投資，大約30年，你的購買力只會剩一半，不可不慎。不管你是否加入「投資」的行列，事實上，你的退休金也被政府拿去投資，你的保險金也被保險公司拿去投資，你放在銀行的錢也會被銀行拿去投資。你不要以為他們這些專家會比你厲害。如果我們平常就多方吸收投資理財知識，不斷精進，才能在這個「資本主義」世界中存活下來，而不會任人宰割。

書籍介紹

本文摘錄自《人生五張表，你也可以FIRE：打造富足生活的使用說明書》，今周刊出版

作者：吳家揚

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

37歲財富自由、42歲提早退休

理財達人教你運用人生最重要的五張表，

打造財富自由系統，做好損益、風險、支出、財務與時間管理，

不再成為工作的奴隸，遇見財富自由的未來！

「經濟獨立」看似遙不可及？「提早退休」只能痴心妄想？

37歲財富自由、42歲提早退休的知名理財顧問無私大公開：

你我的人生只需簡單五張表，

善用股票、保險、ETF、基金、房地產等，

做好損益、風險、支出、財務與時間管理，

就能從此迎向財富自由，享受樂透人生！

知名理財顧問吳家揚，從高中開始接觸股市，因為工作和投資安排得當，37歲財富自由，42歲開始享受退休樂透人生。目前致力推廣投資理財教育，希望幫助大眾晉升財富自由階級。

本書首度完整記錄他自幼以來的成長回憶與職涯經歷，詳細分享多年來的資產配置、投資心法、操作策略。受困於月薪的上班族，將能藉由本書脫胎換骨，找回生活的重心。從此不做工作的奴隸，奪回人生的主導權！

善用人生五張表，人人都能預約未來F.I.R.E.的自己：

投資交易表：交叉分析自己的投資組合

保險內容表：預見個人與家庭風險缺口

日常支出表：輕鬆掌握無形的消費習慣

現金流量表：預估未來30年現金流量

生活記錄表：管理時間以開啟第二人生

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰